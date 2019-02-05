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Залечь на дно в Балашихе: Моуринью не скрылся от налогов

Жозе Моуринью согласился на год тюрьмы условно за неуплату налогов

Прославленный футбольный тренер Жозе Моуринью признал вину в неуплате налогов. Согласно решению суда, именитый португалец избежал тюремного заключения и отделался условным сроком. Также Особенный будет обязан выплатить штраф в размере €2 млн.

Бывшему наставнику мадридского «Реала» Жозе Моуринью, который еще вчера радовал публику на хоккейном матче в Балашихе, удалось избежать тюремного заключения. Как сообщает Sky Sports, португальский специалист согласился сотрудничать с налоговыми органами Испании, признавшись в получении незаконной прибыли.

Теперь вместо года заключения ему будет предъявлено лишь денежное взыскание.

Связано это с особенностями законодательства Испании, согласно которому подсудимый ограничивается условным 12-месячным сроком в связи с экономическим преступлением, совершенным в первый раз.

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В отношении португальца за его период работы в Мадриде подобные обвинения в сокрытии своих доходов выдвигались неоднократно. По информации СМИ,

в 2011 году 55-летний специалист задолжал налоговым органам Испании €1,6 млн, а в 2012-м — €1,7 млн. В общей сумме специалист не доплатил в испанскую казну порядка €3,3 млн.

Интересно, что само расследование было завершено еще в сентябре 2018 года. Его итоги были опубликованы тогда же. Согласно иску со стороны налоговой службы, Моуринью скрыл свои доходы, полученные в результате продаж имиджевых прав с помощью компании на Британских Виргинских островах, после чего португалец признался, что сделал это намеренно для получения выгоды и предоставил испанским властям недостоверную информацию о своей деятельности.

В общей сложности Особенный провел в Испании три года, возглавляя мадридский «Реал» с 2010 по 2013 годы. За этот период вместе со «сливочными» он однажды стал чемпионом страны, а также выиграл по одному Кубку и Суперкубку Испании.

После этого португалец вернулся в Англию, где руководил лондонским «Челси» и «Манчестер Юнайтед», покинув пост главного тренера «Красных дьяволов» в декабре 2018 года.

Накануне Жозе Моуринью провел свободное время в Подмосковье. Португалец заглянул в Балашиху, где посетил встречу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омского «Авангарда» и петербургского СКА. Перед матчем звезда футбола фотографировался с хоккеистами, разговаривал с персоналом клуба. В такой теплой атмосфере время подошло к началу хоккейного поединка. Одетый с иголочки Жозе пришел на арену, чтобы сделать символическое вбрасывание шайбы.

Однако уже направляясь к трибуне, Моуринью потерял равновесие: красный ковер заскользил на льду, что и подвело именитого наставника.

После случившегося португалец лишь коротко ответил о том, что с ним хорошо, в остальном же расхваливая свой вечер в Балашихе:

«Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра — приводит слова гостя официальный сайт КХЛ. — Сегодня утром мне удалось посетить тренировку «Авангарда», познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли. Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо «Авангарду» за эту возможность.

До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен».

Произошедшее после матча вызвало целый шквал шуток в интернете, а также большой резонанс в СМИ. Так, форвард СКА Николай Прохоркин назвал ситуацию с Моуринью «колхозом» и раскритиковал организацию предматчевого мероприятия.

«Колхоз, даже не могут ковер водой прилить — заслуженный человек так позорится, падает, — цитирует хоккеиста «Спорт-Экспресс». А если бы он себе череп пробил?

Это организационная ошибка? Ну а кто? Они выбросили ковер и пошли. Он должен приморозиться, или чем-то прижмите его хотя бы. Человек первый раз на льду, может быть, стоит. Сами приглашаете, и никакой вообще организации».

Не увидел ничего смешного в падении португальца и главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. По его словам, этот инцидент мог обернуться для Моуринью серьезной травмой.

«Мне жаль, что Моуринью упал на вбрасывании. Он мог получить травму, в этом ничего смешного нет. Что касается его визита, это всегда здорово, когда есть возможность пообщаться с тренерами из других видов спорта. Мы отлично провели время утром», — отметил Хартли.

А вот наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов, напротив, попросил не предавать этому казусу особого внимания.

«С Жозе все нормально, волноваться не надо.

Я только что набрал главному врачу сборной Эдуарду Безуглову, он провел с ним консультацию, поэтому, думаю, все будет нормально», — сказал Черчесов в интервью ТАСС.

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