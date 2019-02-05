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«В смерти Салы есть виновник»

Новые подробности в деле Эмилиано Салы

Максимилиано Дуарте, друг форварда «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, после обнаружения спасателями на морском дне возле острова Гернси обломков воздушного судна с телом человека обвинил агента спортсмена в пропаже футболиста.

Друг пропавшего нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы Максимилиано Дуарте обвинил агента футболиста Вилли Маккея в пропаже аргентинца. Он заявил, что за трагедией скрывается большая правда, а также добавил, что атлет никогда бы не решил сесть в тот самолет.

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«За всем этим скрывается большая правда, и заключается она в том, что в этой ситуации есть виновник, — приводит слова Дуарте Marca со ссылкой на America Noticias.

— Эмилиано никогда бы не решил сесть в тот самолет. Он был вынужден сделать это, поскольку является профессиональным футболистом и такие вещи входят в его обязанности. Парня просто заставили полететь в Уэльс вечером 21 января.

Я лично отговаривал его от перелета в связи с тем, что не было предоставлено необходимых условий».

Версию о том, что полет не должен был состояться, подтверждают и скриншоты переписки футболиста с друзьями — Эмилиано боялся заходить на борт самолета, так как у него вызывало опасение состояние воздушного судна.

21 января 2019 года самолет следовал из Нанта в Кардифф и в ходе полета пропал с радаров. На борту находились только два человека: футболист и пилот судна Дэвид Ибботсон. Сначала на поиск игрока были направлены два вертолета и несколько спасательных судов, однако спустя несколько дней операцию завершили по причине небольшой вероятности найти людей живыми. Затем обследовалось место трагедии после сбора частных пожертвований для продолжения — на операцию собрали $420 тыс. Вторая поисковая группа и обнаружила обломки самолета на дне пролива Ла-Манш.

«На основе анализа видеоматериалов ROV следователи AAIB на борту судна пришли к выводу, что объект является обломками пропавшего самолета Piper Malibu», — заявило подразделение по расследованию авиационных происшествий (AAIB).

Благодаря дистанционно управляемому транспортному средству (ROV) им удалось обнаружить среди обломков тело человека. А вот пилот это, или футболист — пока не установлено: судно как можно скорее попытаются поднять на сушу, после чего будут выяснены все детали произошедшего.

Эмилиано Сала был воспитанником аргентинского клуба «Проектор Крекер», филиала французского «Бордо». Перебравшись в Европу, он успел поиграть за французские «Орлеан» и «Ньорт» и «Кан», после чего перешел в «Нант». За четыре года в клубе Лиге 1 молодой футболист провел 116 матчей в чемпионате Франции и забил 42 гола.

Зимой 2019 года на Салу обратил внимание выступающий в Английской премьер-лиге «Кардифф Сити». Клуб не поскупился и выложил за трансфер форварда аж 18 млн фунтов стерлингов. Однако сыграть за валлийскую команду у 28-летнего форварда так и не получилось.

Клуб заключил с игроком контракт до лета 2022 года и очень рассчитывал на него. Однако после пропажи футболиста не только горечь потери мучила команду: «Кардифф» испытывал проблемы во время зимнего трансферного окна — игроки из-за случившегося отказывались от перехода в клуб.

«Два нападающих, которых мы рассматривали для подписания, отказали нам. Они не хотели приходить к нам после того, что случилось с Эмилиано», — сетовал главный тренер валлийской команды Нил Уорнок.

Одним из потенциальных новичков мог стать и нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Ко мне обратились 28 января. То есть до закрытия трансферного окна оставалось всего три дня, — цитирует «Спорт-Экспресс» известного футбольного агента. — Конечно, Артем всегда желал перейти в клуб АПЛ, не скрывал этого. Но помимо его намерений нужно учитывать и позицию «Зенита». Сегодня питерский клуб не готов отпустить Дзюбу, так как его просто некем заменить.«Кардифф» хотел арендовать Дзюбу? Это был бы для них оптимальным, идеальным вариантом. До конца сезона. Но за три дня осуществить такой трансфер очень сложно.

Много нюансов, неизвестных в этом уравнении. Агент вышел на меня после пропажи Салы… «Кардифф» решил обратиться к кандидатуре Дзюбы».

Коснулись валлийцев и финансовые проблемы: чтобы разобраться окончательно в случившемся, «Кардифф» заморозил выплаты «Нанту» за трансфер аргентинца. Решение вопроса выплаты зависит от того, успели ли зарегистрировать переход футболиста в официальной системе ФИФА.

Интересно, что во время последнего матча «Нанта» в чемпионате Франции, болельщики «канареек» и игроки клуба устроили большую акцию в честь пропавшего без вести футболиста. Участвовали в ней и прилетевшие специально для этого организованные фанаты «Кардиффа».

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