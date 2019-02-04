«Переезд в Россию был недопустим»: Ракицкого убрали из сборной

Украинский защитник петербургского «Зенита», перешедший в российский клуб в текущее зимнее трансферное окно, исключен из состава национальной сборной. Данное решение приняла Федерация футбола Украины (ФФУ), которая обновила список игроков на своем официальном сайте. Теперь Ракицкий не значится в качестве футболиста национальной команды.

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При этом профиль 29-летнего украинца на сайте ФФУ остался. На своей странице он отмечен как игрок донецкого «Шахтера», который он покинул в январе этого года.

Интересно, что скепсис в целесообразности трансфера Ракицкого в «Зенит» возник еще до того, как клуб с берегов Невы официально объявил о нем. Многие эксперты, журналисты и известные украинские футболисты утверждали, что, переехав в Россию, Ракицкий потеряет шанс попасть в сборную своей страны. Однако в ФФУ утверждали, что политические взаимоотношения России и Украины никак не повлияют на карьеру защитника в национальной команде, а решение о его включении в состав будет принимать тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко.

«Переход в «Зенит» — это выбор самого футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики. Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать.

Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды»,

— цитирует ТАСС слова члена исполкома ФФУ Сергея Макарова.

Однако исключение Ракицкого из состава сборной прогнозировали многие. Так, известный спортивный журналист и главный редактор киевского издания «Футбол» Артем Франков выразил мнение, что данное решение будет неизбежным.

«Что бы там ни думал Андрей Шевченко и как бы ни избегала домашних матчей Федерация футбола Украины, на 99 процентов никакого Ракицкого больше в сборной страны не будет. 1 процент я оставлю на его возвращение в какой-то из наших клубов или переход в турецкий, хотя оценка здесь явно завышена. Пояснения нужны?» — писал журналист.

При этом Франков отметил, что после исключение Ракицкого из состава сборной команда Шевченко резко потеряет в оборонительной линии, которая, по его мнению, имеет существенные кадровые проблемы.

«Оптимисты-патриоты кричат, что заменить Ракицкого — не проблема, «посмотрите, сколько у нас центрбеков»! Ага, просто уйма — защитник европейского уровня на таком же сидит и таким же погоняет. В очевидный и осточертевший грех идиотизма «если у него иные политические взгляды, то он и в футбол играет хуже» мы с вами впадать не будем, оставим соцсетям.

В качестве легкого аргумента приведу один: все тренеры сборной раз за разом прибегали к услугам Ракицкого, несмотря на его известное пристрастие пропускать товарищеские матчи — потому что мастерство и отдача в матчах официальных, а также отсутствие внятной альтернативы заставляло снова и снова, на протяжении многих лет, возвращаться к кандидатуре Ярослава»,

— заявил Франков.

Его коллега, ведущий украинского телеканала «2+2» Игорь Цыганык также утверждал, что Ракицкий больше не будет вызываться в сборную Украины. Причем об этом он сообщил до официальных комментариев ФФУ относительно трансфера защитника в «Зенит».

Похожее мнение высказал еще один известный украинский журналист Дмитрий Гордон. Однако он прокомментировал переезд Ракицкого в Россию в более резкой форме, выразив свое недовольство по отношению к футболисту, обвинив его в предательстве своей страны.

«Это очень грустная история. То, что Ракицкий позволял себе пророссийские взгляды... В конце концов, он свободный человек, за это не преследуют, слава богу. Когда он сфотографировался с футболкой «Зенита», где было написано «Россия», меня чуть не вывернуло. Я не могу на это смотреть. Не хочу осуждать Ракицкого. Мне просто так отвратительно...

Ты же выходил за сборную Украины, цвета ее защищал. Ты, дурак, понимаешь, что ты делаешь за эти сраные миллионы? Я к Ракицкому испытываю отвращение, чувство брезгливости. Мне плохо физически от того, что я это вижу.

Парень, который пел гимн Украины, защищал цвета Украины, может позировать с самодовольной ухмылкой с футболкой, где написано «Россия», — сказал Гордон в программе «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

Судьбу Ракицкого не обошли без внимания и в украинской «молодежке». Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань не поддержал решение 29-летнего футболиста перейти в клуб из Санкт-Петербурга, отметив, что для самого игрока этот трансфер является карьерным ростом. Однако, по мнению специалиста, игрок должен был обратить внимание на политическую составляющую.

«Я понимаю всю политическую ситуацию между нашими странами, и следует признать, что футбол и политика сейчас тесно связаны, и ничего хорошего я об этом сказать не могу. Теперь Ярику будет трудно попасть в сборную, но я думаю, он понимает, что и зачем делает», — цитирует Ротаня издание «Полтавщина спорт».

Недовольным трансфером Ракицкого оказался и защитник «Карпат» Артем Федецкий, отметивший, что в том случае, если тренерский штаб национальной сборной все-таки принял бы решение вызвать новичка «Зенита» в команду, то оно было бы резко раскритиковано общественностью и болельщиками.

«В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы там ни было, нужно уважать свой народ, свою землю и край. У меня просто нет слов», — цитирует Федецкого ЛМН.

Еще один известный украинский футболист, экс-нападающий «жовто-блокитных» Андрей Воронин, который на протяжении четырех лет выступал за московское «Динамо», подчеркнул о необходимости не смешивать политические взгляды и профессиональный спорт, а также посоветовал главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко подумать о карьере Ракицкого в национальной команде и включить его в состав в случае необходимости.

Ярослав Ракицкий является воспитанником донецкого «Шахтера», за основной состав которого дебютировал в августе 2009 года. За весь период карьеры в составе «горняков» 29-летний защитник провел 325 матчей, в которых отличился 14 голами и 30 результативными передачами. Вместе с донецким клубом он шесть раз становился чемпионом страны и столько же — обладателем Кубка Украины. Кроме того, он трижды выигрывал Суперкубок Украины.

Спустя месяц после дебюта за «Шахтер» Ракицкий был вызван в национальную сборную Украины, в составе которой провел 54 матча, забил пять мячей и поучаствовал в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

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