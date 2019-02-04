Последний шанс: для чего Медведева вернется в Россию

Евгения Медведева примет участие в финале Кубка России по фигурному катанию, который состоится в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.

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Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Медведева примет участие в финале Кубка России в Великом Новгороде. Полный состав участников будет определен в ближайшие дни», — приводит слова функционера ТАСС.

О том, что фигуристка еще вернется в Россию, ранее уже сообщал ее тренер Брайан Орсер.

«Сейчас Евгения в Торонто, тренируется. У нее запланировано небольшое соревнование в России в следующем месяце, — говорил специалист в интервью NBC Sports во время январского чемпионата Европы.

— Мы постараемся отстоять там возможную путевку на чемпионат мира».

Уже тогда было ясно, что Медведева вряд ли поедет на зональные соревнования первенства России в Алексине, Сочи или Искитиме. Оставался только финал Кубка России как наиболее статусный турнир из всех.

Тем более что глава ФФККР Горшков отмечал, что состав сборной на главный турнир сезона — чемпионат мира — будет определен с учетом результатов Кубка.

«Федерация проанализирует результаты чемпионата Европы в Минске.

Решение по составу на чемпионат мира будет принято с учетом результатов чемпионата Европы, а также итогов финала Кубка России, где мы сможем просмотреть запасных.

После этого тренерский совет сделает свои предложения. Дедлайн подачи заявок на чемпионат мира — за 21 день до старта турнира», — подчеркнул функционер.

Напомним, Медведева заняла лишь седьмое место на чемпионате России, из-за чего не смогла отобраться в состав сборной России на чемпионат Европы и попала в заявку только как запасная.

Подменять никого не пришлось: Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова сумели обойтись без неожиданных травм и приняли участие в континентальном первенстве.

Однако результаты ЧЕ всех окончательно запутали.

Константинова завалила короткую программу и заняла четвертое место, Загитова ужасно провела произвольную и лишь благодаря технической сложности и отсутствию серьезной конкуренции вышла на второе место, а победу одержала Самодурова — ученица Алексея Мишина, которая обладает легкой по меркам топ-фигуристок программой, но катает ее идеально.

После этого борьба за попадание на чемпионат мира обострилась до предела.

Стоит признать, что у Самодуровой довольно мало шансов взять медаль на ЧМ: даже ее лучшие баллы не дотягивают до уровня пьедестала крупных международных турниров (если только все сильнейшие соперницы не провалятся). Однако Софья стала чемпионкой Европы, и не включить ее в заявку будет кощунством.

Загитова не выиграла ни одного серьезного старта после Олимпиады-2018, не считая этапов Гран-при, и периодически проваливается из-за волнения, однако у нее самая технически сложная программа среди россиянок.

Да и не взять на ЧМ действующую олимпийскую чемпионку после нескольких неудач было бы слишком резким решением для федерации. К тому же у Загитовой, в отличие от Самодуровой, при чистом прокате есть реальные шансы на победу.

Легко отцепляется от сборной только Константинова, которая при достаточно сложном контенте никак не может наладить стабильность в прыжках. Сама девушка уже признавала в интервью, что шансов попасть на мировое первенство у нее немного.

Однако тут в игру вступает Елизавета Туктамышева с ее акселем в три с половиной оборота, который добавляет ее программам дополнительной сложности и позволяет бороться на равных с любыми соперницами.

Императрица пропустила чемпионат России из-за болезни и потому значилась на континентальном первенстве только в качестве запасной, но ее тренер Алексей Мишин уже заявил, что на чемпионате мира фигуристку ждут.

«Федерация поручила мне готовить Лизу к чемпионату мира. Как орудие большого калибра. Мы должны противопоставить японским потугам на тройной аксель Лизин совершенный тройной аксель. Мы должны отстреливаться от японского цунами своим тройным акселем», — цитировал специалиста «РИА Новости».

Под «японскими потугами» Мишин имел в виду Рику Кихиру, которая исполняет по тройному акселю в каждой из программ, причем один из них — в каскаде.

Загитова уже проиграла ей в финале Гран-при этого сезона, банально уступив по сложности, так что в этом плане надежда есть только на Туктамышеву.

Чтобы вернуть соревновательную форму и доказать свою состоятельность, Елизавета примет участие в турнире серии «Б» Dragon Trophy, который пройдет в Любляне с 7 по 10 февраля. С Медведевой у них получится некое заочное противостояние. И, если Туктамышева выступит успешно, то плохи дела Медведевой.

Тройным акселем она не владеет и стабильных выступлений в этом сезоне не показывала, так что даже возможный фурор в финале Кубка России вряд ли что-то изменит.

Однако двукратная чемпионка мира решила бороться до конца, что не может не вызывать уважения. Теперь финал Кубка России явно посетит небывалое количество болельщиков.

Серебряный призер Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух поддержал эту инициативу спортсменки.

«Считаю, что это абсолютно правильное решение Медведевой. Конечно, даже убедительное выступление на одном турнире не может гарантировать попадание на чемпионат мира, но в любом случае надо увидеть, в какой форме находятся претендующие на главный турнир девушки.

Наверное, ни у кого не вызывает сомнений, что Самодурова и Загитова должны ехать в Японию. Но не очень удачное выступление Константиновой дает шанс двум другим девочкам — Елизавете Туктамышевой и Жене Медведевой — на чемпионат мира.

Мы помним, что Лиза блестяще выступала в первой половине сезона, но это тоже не гарантирует хорошую форму к чемпионату мира», — цитирует Авербуха канал «360».

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