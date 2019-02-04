«Этот мальчик — вундеркинд»: Тутберидзе воспитала гения

Этери Тутберидзе произвела фурор на первенстве России среди юниоров. В обоих одиночных видах катания — мужском и женском — ее фигуристы взяли золото.

И если насчет пьедестала у девушек можно было почти не сомневаться — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная недавно взяли все медали и на взрослом чемпионате России, — то победа 13-летнего Даниила Самсонова никак не входила в разряд самых ожидаемых событий.

В его возрасте фигуристы, как правило, еще не успевают освоить многие сложные прыжки и проигрывают более взрослым оппонентам из-за не самой высокой технической оценки, однако это не про Даниила.

В короткой программе, помимо обязательных тройного акселя и флипа, он исполнил непростой каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

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Такого сочетания не было ни у 16-летнего Петра Гуменника, который стал вторым после короткого выступления, ни у 15-летнего Артура Даниеляна, который был третьим. Ребята взяли чуть более простой каскад — тройной лутц + тройной тулуп, где последний прыжок стоит меньше риттбергера почти на целый балл.

По компонентам (артистизм, чувство, музыки, попадание в образ, связки между элементами) Самсонов отстал от двух своих конкурентов всего на пару пунктов.

Конечно, драмы в стиле Евгении Медведевой на льду не было, но юноша довольно выразительно изображал душевные переживания, закрывая лицо руками, а иногда внезапно останавливался и будто считал звезды на небе под постепенно ускоряющуюся музыку In Your Black Eyes.

Отвечая на вопросы о своем промежуточном лидерстве, фигурист искренне говорил, что он же «не виноват» в том, что катается сильнее более взрослых соперников.

И в произвольной программе Самсонов снова доказал свое превосходство.

Он продемонстрировал самый сложный прыжок, который сейчас исполняется в фигурном катании, — четверной лутц.

В 13 лет этот элемент исполнял разве что русско-канадский вунденкинд Стивен Гоголев, который даже становился самым молодым фигуристом, приземлившим четверной лутц на официальных соревнованиях. Теперь Самсонов наступает ему на пятки.

Правда, красивого выезда с лутца не получилось: Даниилу пришлось сразу же опереться на вторую ногу, чтобы устоять, за что судьи сняли 1,64 балла, однако даже с таким минусом он получил за этот элемент больше, чем дается за чистый четверной тулуп (9,86 против 9,50).

Больше четверных прыжков Самсонов не делал, но зато показал почти полный арсенал тройных, за исключением риттбергера, сделав при этом три каскада.

Этого с лихвой хватило, чтобы с отрывом победить в произвольной программе и по сумме баллов.

В итоговой таблице Даниил обогнал ставшего вторым Гуменника почти на 13 пунктов (249,33 против 236,72). И это при том, что Петр уже является довольно опытным спортсменом даже на международном уровне: в этом сезоне он выиграл два этапа юниорского Гран-при и взял серебро в финале, уступив только Гоголеву.

Самсонов еще настолько юн, что даже не сможет принять участие в юниорском чемпионате мира, отбор на который производился в ходе первенства России.

По этой причине на мировой форум отправятся серебряный призер Гуменник, завоевавший бронзу Роман Савосин и занявший четвертое место Алексей Ерохов.

Эта история начинает отчетливо напоминать гегемонию юниорок Тутберидзе, которые не оставили шансов взрослым на чемпионате России, но не смогли поехать на чемпионат Европы из-за возрастного лимита.

Похоже, что знаменитый тренер теперь научилась воспитывать гениев и в мужском катании.

Конечно, ее ученики и раньше побеждали на первенстве России: в сезоне-2013/14 это удалось Адьяну Питкееву, а в прошлом году — Алексею Ерохову. Однако эти спортсмены одерживали победу не в столь юном возрасте и без четверного лутца.

Евгений Плющенко уже оценил по достоинству выступление Самсонова и назвал его вундеркиндом.

«Отличный мальчик. Просто супер! Вундеркинд, умница.

Его победа — по делу. С мальчишками попроще, чем с девчонками, поэтому я думаю, что Самсонов сохранит свой арсенал спустя время. Даже не просто сохранит, а еще приобретет. У него все только начинается», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона «РИА Новости».

Сам Даниил считает, что ему необходимо освоить самые сложные прыжки в юном возрасте.

«Нужно начинать раньше, чтобы, когда я вырос, было легче. Моим первым прыжком был аксель, а сейчас я больше всего люблю лутц, мне нравится прыгать с зубца. Мне вообще нравятся четверные прыжки — это очень интересно и совсем нестрашно, — приводит слова фигуриста ТАСС.

— Я работаю около пяти часов на катке, отдыхаю в машине — мама возит меня на занятия каждый день.

Мы всегда обсуждаем с ней то, чего я хочу: моя мечта — это Олимпийские игры, и желательно неоднократно».

Также фигурист заверил, что Тутберидзе вовсе не приходится заставлять его тренироваться:

«Мне кажется, самая главная черта Этери Георгиевны в том, что она никого не заставляет работать — спортсмен должен хотеть работать и добиваться результата».

Недаром на странице Даниила «ВКонтакте» стоит статус «Терпение и труд все перетрут».

Хочется верить, что Самсонов не растеряет свои прыжки в период взросления, и с него начнется новая эра в мужском одиночном катании России.

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