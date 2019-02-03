«В нем нет ничего такого»: Ковалева хотят свести с украинцем

В американском городе Фриско состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал реванш между россиянином Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

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Поединок прошел с подавляющим преимуществом отечественного боксера — по итогам 12-ти раундов все судьи отдали победу Ковалеву (дважды — 116:112 и 120:108). Крушитель вернул чемпионский пояс, который потерял в бою все с тем же Альваресом летом прошлого года.

«Я относился аккуратно и внимательно к тому, что говорила мне моя команда.

Старался перетренироваться, но мой тренер Бадди Макгирт каждый раз меня останавливал. Большое ему спасибо за это.

Ключ к победе? Работа джебом. Примерно то, что я демонстрировал в любителях. Много работал джебом, искал возможность для силового удара», — сказал Ковалев после боя на ринге.

Для Альвареса это была первая защита пояса. Напомним, что 4 августа 2018 года колумбиец нокаутировал Ковалева и стал новым чемпионом WBO. Контракт россиянина предусматривал немедленный пункт о немедленном реванше, которым Сергей воспользовался.

По словам Альвареса, он считает свое поражение заслуженным.

«У меня нет оправданий. Думаю, что показал хороший бокс, но этого сегодня не хватило. Но я не чувствую себя проигравшим», — заявил колумбиец после поединка.

Во время боя угол Альвареса буквально негодовал из-за действий колумбийца. Элейдер редко шел в атаку, ход поединка полностью проходил под контролем россиянина. Когда стало понятно, что по очкам он уже не победит, Альварес, известный своей стойкостью и выносливостью, шел в атаку, но так и не смог пробить Ковалева.

Для колумбийца это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Для 35-летнего россиянина поединок был едва ли не самым важным в карьере. После череды неудач Ковалева объективно не воспринимали за серьезного конкурента. Сергею пришлось полностью поменять образ жизни – он стал иначе питаться, больше времени уделять тренировкам, начал сотрудничать с Макгиртом.

Take a look at how #AlvarezKovalev2 broke down pic.twitter.com/eaL7VdhdO0 — Top Rank Boxing (@trboxing) 3 февраля 2019 г.

«Всегда был в форме, потом стало меньше боев, происходили периодические нарушения режима, что скрывать. Форма начала теряться. Теперь все переосмыслено, будет все иначе», — пообещал Ковалев после боя.

Своей колоссальной работой, которую Ковалев проделал перед реваншем, он доказал, что снова готов к самым серьезным соперникам. Как заявил россиянин, он намерен провести объединительный поединок, где его соперниками могут стать соотечественники Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, а также украинец Александр Гвоздик.

«Хочу драться с чемпионами, с лучшими. Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев»,

— заявил чемпион WBO.

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол сразу после победы Крушителя выразил заинтересованность в их возможном поединке. Россияне предпочитают не боксировать друг с другом, но если речь идет об объединении поясов, то других вариантов здесь нет.

«Бой получился интересным. Было интересно посмотреть, как Сергей тактически подойдет к бою. В итоге он справился на ура. Скажу честно, у Ковалева есть огрехи в плане выносливости, но бокс хорош тем, что можно использовать разные тактики. Можно сделать ставку на легкие удары. Я рад за Сергея, мы болели за него всей командой», — начал Бивол.

«Конечно, бой между мной и Ковалевым возможен. Мы находимся в одном весе. У нас и до этого было желание объединить пояса. Оно не гаснет ни у него, ни у меня. Все в силе», — заявил чемпион WBA в эфире «Матч ТВ».

28-летнему Биволу через месяц предстоит пятая защита пояса. Его соперником станет американец Джо Смит-младший. Поединок состоится 9 марта в Нью-Йорке. Если россиянин сохранит чемпионский титул, то всерьез сможет рассчитывать на объединительный бой с Ковалевым.

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев подчеркнул, что Ковалеву удалось показать очень привлекательный бокс, в то же время действуя очень методично и грамотно.

«Серега — молодец, показал классный бокс, у него хорошее будущее. Ковалев показал красивый бокс, радость берет за то, что он сделал. Ковалев вернулся к своей лучшей версии? Конечно, он показал очень умный бокс. Сергею 35, но у него нет ограничений не боксировать, все впереди», — отметил Кремлев.

Sergey Kovalev gets redemption in his impressive unanimous decision win over Eleider Alvarez. #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/R2VR0HI2rB — Top Rank Boxing (@trboxing) 3 февраля 2019 г.

Что же до следующего соперника Ковалева, то Кремлев хотел бы видеть объединительный бой Крушителя с чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) Александром Гвоздиком, который смог отобрать пояс у доминирующего в лиге Адониса Стивенсона.

«Следующий бой Ковалева я бы хотел увидеть с Гвоздиком, было бы интересно. Шансы? Если Серега так будет умно боксировать, то победа будет за ним. В Гвоздике нет ничего такого, да, он непростой боксер, но победа должна быть за Ковалевым», — считает глава ФБР.

Еще одним интересным кандидатом для объединительного поединка кажется чемпион Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев.

Россиянин держит титул чемпиона мира с 2017 года, а осенью прошлого года успешно провел его защиту, победив Каллума Джонсона.

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю считает, что Ковалев сейчас является самым сильным боксером России. И, как он заметил, сможет объединить вновь титулы.

«Ковалев будет выступать на высоком уровне до тех пор, пока у него будет стремление и желание. Сейчас он сильнейший в России», — приводит слова Цзю «Чемпионат.com».

Ковалев в свое время владел сразу тремя чемпионскими поясами — WBA, IBF и WBO. А после победы над Альваресом Сергей сделал большой шаг к их возвращению.

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