Реванш за честь и титул: Ковалев бьется с Альваресом. LIVE

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Буквально избивает своего соперника сейчас Вальдес. Аперкотом попытался достать итальянца — не получилось, но комбинации из джебов и боковых ударов проходят регулярно.
Появляется у Томмазоне уже сечка на губе. И тут же второй нокдаун — опустился итальянец на колено.
И есть первый нокдаун! Пропускает правой боковой Томмазоне, дожидается концовки счета и поднимается. Азы, которые так и не освоил Чаниев.
Один из силовых джебов Вальдеса дошел прямо до цели — разбит нос у итальянца!
Предпочитают оба боксера преимущественно через джебы работать, но у Вальдеса в ход идет привычная комбинация с отвлекающим маневром, после которого он правым боковым достает итальянца. Несколько раз получилось.
Опустил перчатки итальянец — очень плохой для него признак. Все больше шансов у чемпиона досрочно завершить поединок.
Под очень серьезным прессингом находится итальянец. Не стремится чемпион стремительно финишировать Томмазоне — не его это стиль. Но под чистую он забирает два стартовых раунда.
Ох, как прозевал сейчас итальянец дважды джеб! Все чаще достает Вальдес соперника своими мощными выстрелами.
Какой же грамотный Вальдес боец — каждый раз не перестаешь этому удивляться. Как хищник выжидает свою жертву, заставляя итальянца самого себя бояться. Двойным джебом и левом боковым серьезно зацепил Вальдес соперника — спасается Томмазоне благодаря клинчу. Но за счет движения Оскар очень серьезно поджимает Кармине.
Напомним, что чемпионский бой у нас состоится из 12-ти раундов.
Ударили боксеры друг друга по перчаткам! Поехали!
Чемпион также на месте! Для мексиканца, который младше своего соперника на шесть лет, это уже пятая защита титула. Поясом он завладел в 2016 году, победив в зрелищном бою Матиаса Руэду.
34-летний Томмазоне уже в ринге! Напомним, что у итальянца на профессиональном уровне ни одного поражения, однако, справедливости ради, и ни одного серьезного соперника.
Затягивается перерыв из-за стремительного развития событий в поединке Комми — Чаниев.
На очереди бой Оскара Вальдеса и Кармине Томмазоне! Будет защищать мексиканец пояс WBO в полулегком весе.
Бахрам Муртазалиев, которому наставление на бой давал Рамзан Кадыров, нокаутом победил американца Элвина Айялу.
А вот россиянин Исмаил Илиев сегодня потерпел первое поражение в карьере. Уступил представитель Ингушетии американскому боксеру Патрику Дэю.
В карде сегодняшнего боксерского вечера казахстанский боксер Жанибек Алимханулы нокаутировал американца Стивена Мартинес по прозвищу «Хитмэн». Теперь на счету спортсмена из Казахстана пять побед в пяти профессиональных поединка.
Видео полного боя:
«Объединительный бой против Василия Ломаченко? Я пока не думал об этом, но, конечно, это будет другая история», — ответил ганский боксер на вопрос о будущем сопернике.
Очень легкая и тактически грамотная победа от Комми. Но а для россиянина все решил как раз-таки вот этот нокдаун — сильно попал по нему Ричард, минуты на восстановление не хватило.
Чаниеву, пожалуй, не следовало идти в такой ближний и обоюдно агрессивный бой, ничего у него не получилось. Жаль, потому что мог этот бой быть интереснее.
Все. Пропустил Чаниев сначала с левой, а в падающем положении достал его Комми правым боковым — это нокаут. Ричард Комми стал новым чемпионом IBF в легком весе!
И тут же левым боковым Комми отправляет Чаниева во второй нокдаун!
Не нужно было Исе так резко вскакивать — едва не переехал его Комми. Повезло, что соперник подскользнулся.
Ух, пропускает Чаниев очень сильный удар! Оказывается на настали Иса, но тут же поднимается.
С первого раунда Комми занял доминирующую позицию, несколько раз неплохо джебом попал по Чаниеву, но россиянина реваншировался за каждый микроэпизод.
Бой начался! Поехали!
Появляются в ринге Комми и Чаниев! Считанные минуты остаются до начала.
Напомним, что прошлый поединок между Ковалевым и Альваресом состоялся летом прошлого года. Тогда россиянин трижды оказывался в нокдауне, крайний из которых перерос в глубокий нокаут.
Помимо прочего мы посмотрим поединок Теофимо Лопес — Диего Магдалено. Бой рейтинговый, но не титульный.
Сегодня нас ждет не только бой Ковалева! В основном карде за вакантный титул IBF в легкой весовой категории сразятся африканец Ричард Комми против россиянина Исои Чаниева, а мексиканский боксер Оскар Вальдес в бою с непобедимыми итальянцем Кармине Томмазоне проведет защиту пояса WBO в полулегком дивизионе.
Доброе утро, уважаемые любители бокса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции боя-реванша между российским боксером Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом.