Реванш за честь и титул: Ковалев бьется с Альваресом. LIVE

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Испания / Примера
15:00
ЛевантеХетафе
0:0
закончен
18:15
Реал СосьедадАтлетик Б
2:1
закончен
20:30
БарселонаВаленсия
2:2
закончен
22:45
СельтаСевилья
1:0
закончен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеДижон
1:0
закончен
22:00
МонакоТулуза
2:1
закончен
22:00
РеннАмьен
1:0
закончен
23:00
РеймсМарсель
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
1:0
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионУотфорд
0:0
закончен
18:00
БёрнлиСаутгемптон
1:1
закончен
18:00
ЧелсиХаддерсфилд Таун
5:0
закончен
18:00
Кристал ПэласФулхэм
2:0
закончен
18:00
ЭвертонВулверхэмптон
1:3
закончен
20:30
Кардифф СитиБорнмут
2:0
закончен
Италия / Серия А
17:00
ЭмполиКьево
2:2
закончен
20:00
НаполиСампдория
3:0
закончен
22:30
ЮвентусПарма
3:3
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймФортуна
1:1
закончен
17:30
БайерБавария
3:1
закончен
17:30
Айнтрахт ФБоруссия Д
1:1
закончен
17:30
ГертаВольфсбург
0:1
закончен
17:30
НюрнбергВердер
1:1
закончен
20:30
Шальке-04Боруссия М
0:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьСКА
1:0
закончен
14:00
БарысЙокерит
8:2
закончен
14:30
Салават ЮлаевАмур
3:1
закончен
15:00
АвтомобилистВитязь
2:1 (Б)
закончен
15:00
ТракторМеталлург Мг
3:1
закончен
17:00
СеверстальЦСКА
0:4
закончен
17:00
Динамо МАдмирал
0:3
закончен
17:00
Динамо МнДинамо Р
3:1
закончен
17:30
СпартакАк Барс
3:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзЭдмонтон Ойлерз
5:4 (ОТ)
закончен
22:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
2:3 (ОТ)
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
2:4
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЛос-Анджелес Кингз
4:2
закончен
03:00
Флорида ПантерзВегас Голден Найтс
3:1
закончен
03:00
Оттава СенаторзДетройт Ред Уингз
0:2
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
3:2
закончен
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
9:3
закончен
04:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
2:3
закончен
04:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
3:4 (ОТ)
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
1:3
закончен
06:00
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
0:2
2 период
06:30
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
0:0
перерыв
Единая лига ВТБ
15:00
Цмоки-Минск УНИКС
57:99
закончен
15:30
Парма Нижний Новгород
80:85
закончен
16:00
Автодор Астана
64:88
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Клипперс
101:111
закончен
03:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
115:131
закончен
03:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
102:89
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
125:118
закончен
03:30
Майами ХитИндиана Пэйсерс
88:95
закончен
03:30
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
98:111
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
115:101
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
113:108
закончен
05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
online
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
online
05:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
106:107
закончен
06:00
Сакраменто КингзФиладельфия Сиксерс
online
Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
06:00
Сергей Ковалев (Россия) — Элейдер Альварес (Колумбия)
online
Фигурное катание / Юниорский ЧР по фигурному катанию
15:30
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1
Алена Косторная
79,97
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18:15
Танцевальные пары, ритм-танец
1
Шевченко / Еременко
73,03
закончен
Хоккей с мячом /
17:30
Сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом
закончен
Фигурное катание / ЧР по фигурному катанию среди юниоров
12:00
Юноши, короткая программа
1
Даниил Самсонов
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2
Петр Гуменник
85,94
3
Артур Даниелян
84,00
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БетисАтлетико М
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ЭйбарЖирона
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22:45
Реал МадридАлавес
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Франция / Лига 1
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НимМонпелье
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Сент-ЭтьенСтрасбург
не начался
23:00
ЛионПСЖ
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Англия / Премьер-лига
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Лестер СитиМанчестер Юнайтед
не начался
19:30
Манчестер СитиАрсенал
не начался
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УдинезеФиорентина
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ДженоаСассуоло
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22:30
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АугсбургМайнц
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20:00
ШтутгартФрайбург
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КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ТорпедоНефтехимик
не начался
17:00
ХК СочиЛокомотив
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НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
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Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
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22:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
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ЦСКА Локомотив-Кубань
не начался
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Зенит Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк НиксМемфис Гриззлиз
не начался
22:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
не начался
23:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
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12:00
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15:15
Короткая программа, пары
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17:15
Произвольная программа, девушки
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Италия / Серия А
21:00
ФрозинонеЛацио
не начался
23:00
КальяриАталанта
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЛеганес
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Вест Хэм ЮнайтедЛиверпуль
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
не начался
17:00
Салават ЮлаевБарыс
не начался
17:00
ТракторЙокерит
не начался
19:00
СеверстальАмур
не начался
19:30
АвангардСКА
не начался
19:30
ВитязьАдмирал
не начался
19:30
Динамо МнЦСКА
не начался
20:30
СлованДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАнахайм Дакс
не начался
04:30
Даллас СтарзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Бруклин НетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
Реванш за честь и титул: Ковалев бьется с Альваресом. LIVE

Онлайн-трансляция боя-реванша Ковалев — Альварес

Российский боксер Сергей Ковалев проводит бой-реванш с колумбийцем Элейдером Альваресом. На кону стоит титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В прошлом поединке Ковалев уступил Альваресу нокаутом после двух нокдаунов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.
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Трансляция
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07:17

Буквально избивает своего соперника сейчас Вальдес. Аперкотом попытался достать итальянца — не получилось, но комбинации из джебов и боковых ударов проходят регулярно.

07:16

Появляется у Томмазоне уже сечка на губе. И тут же второй нокдаун — опустился итальянец на колено.

07:15

И есть первый нокдаун! Пропускает правой боковой Томмазоне, дожидается концовки счета и поднимается. Азы, которые так и не освоил Чаниев.

07:14

Один из силовых джебов Вальдеса дошел прямо до цели — разбит нос у итальянца!

07:12

Предпочитают оба боксера преимущественно через джебы работать, но у Вальдеса в ход идет привычная комбинация с отвлекающим маневром, после которого он правым боковым достает итальянца. Несколько раз получилось.

07:10

Опустил перчатки итальянец — очень плохой для него признак. Все больше шансов у чемпиона досрочно завершить поединок.

07:08

Под очень серьезным прессингом находится итальянец. Не стремится чемпион стремительно финишировать Томмазоне — не его это стиль. Но под чистую он забирает два стартовых раунда.

07:06

Ох, как прозевал сейчас итальянец дважды джеб! Все чаще достает Вальдес соперника своими мощными выстрелами.

07:04

Какой же грамотный Вальдес боец — каждый раз не перестаешь этому удивляться. Как хищник выжидает свою жертву, заставляя итальянца самого себя бояться. Двойным джебом и левом боковым серьезно зацепил Вальдес соперника — спасается Томмазоне благодаря клинчу. Но за счет движения Оскар очень серьезно поджимает Кармине.

07:02

Напомним, что чемпионский бой у нас состоится из 12-ти раундов.

07:01

Ударили боксеры друг друга по перчаткам! Поехали!

07:00

Чемпион также на месте! Для мексиканца, который младше своего соперника на шесть лет, это уже пятая защита титула. Поясом он завладел в 2016 году, победив в зрелищном бою Матиаса Руэду.

06:58

34-летний Томмазоне уже в ринге! Напомним, что у итальянца на профессиональном уровне ни одного поражения, однако, справедливости ради, и ни одного серьезного соперника.

06:55

Затягивается перерыв из-за стремительного развития событий в поединке Комми — Чаниев.

06:50

На очереди бой Оскара Вальдеса и Кармине Томмазоне! Будет защищать мексиканец пояс WBO в полулегком весе.

06:40

Бахрам Муртазалиев, которому наставление на бой давал Рамзан Кадыров, нокаутом победил американца Элвина Айялу.

06:35

А вот россиянин Исмаил Илиев сегодня потерпел первое поражение в карьере. Уступил представитель Ингушетии американскому боксеру Патрику Дэю.

06:35

В карде сегодняшнего боксерского вечера казахстанский боксер Жанибек Алимханулы нокаутировал американца Стивена Мартинес по прозвищу «Хитмэн». Теперь на счету спортсмена из Казахстана пять побед в пяти профессиональных поединка.

06:31

Видео полного боя:

06:30

«Объединительный бой против Василия Ломаченко? Я пока не думал об этом, но, конечно, это будет другая история», — ответил ганский боксер на вопрос о будущем сопернике.

06:26

Очень легкая и тактически грамотная победа от Комми. Но а для россиянина все решил как раз-таки вот этот нокдаун — сильно попал по нему Ричард, минуты на восстановление не хватило.

06:25

Чаниеву, пожалуй, не следовало идти в такой ближний и обоюдно агрессивный бой, ничего у него не получилось. Жаль, потому что мог этот бой быть интереснее.

06:22

Все. Пропустил Чаниев сначала с левой, а в падающем положении достал его Комми правым боковым — это нокаут. Ричард Комми стал новым чемпионом IBF в легком весе!

06:22

И тут же левым боковым Комми отправляет Чаниева во второй нокдаун!

06:21

Не нужно было Исе так резко вскакивать — едва не переехал его Комми. Повезло, что соперник подскользнулся.

06:20

Ух, пропускает Чаниев очень сильный удар! Оказывается на настали Иса, но тут же поднимается.

06:19

С первого раунда Комми занял доминирующую позицию, несколько раз неплохо джебом попал по Чаниеву, но россиянина реваншировался за каждый микроэпизод.

06:17

Бой начался! Поехали!

06:15

Появляются в ринге Комми и Чаниев! Считанные минуты остаются до начала.

06:10

Напомним, что прошлый поединок между Ковалевым и Альваресом состоялся летом прошлого года. Тогда россиянин трижды оказывался в нокдауне, крайний из которых перерос в глубокий нокаут.

06:05

Помимо прочего мы посмотрим поединок Теофимо Лопес — Диего Магдалено. Бой рейтинговый, но не титульный.

06:05

Сегодня нас ждет не только бой Ковалева! В основном карде за вакантный титул IBF в легкой весовой категории сразятся африканец Ричард Комми против россиянина Исои Чаниева, а мексиканский боксер Оскар Вальдес в бою с непобедимыми итальянцем Кармине Томмазоне проведет защиту пояса WBO в полулегком дивизионе.

06:00

Доброе утро, уважаемые любители бокса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции боя-реванша между российским боксером Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом.