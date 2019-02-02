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«Шведы возомнили себя богами»: как Россия стала чемпионом

Как Россия обыграла Швецию в финале чемпионата мира по хоккею с мячом

Сборная России стала 12-кратным чемпионом мира по хоккею с мячом. За всю игру со Швецией российская команда не вела в счете ни разу, но в овертайме на характере вырвала победу. «Газета.Ru» подводит итоги драматичного финала.

2 февраля сборная России по хоккею с мячом стала 12-кратным чемпионом мира, обыграв команду Швеции в овертайме со счетом 6:5. Матч складывался не самым простым образом для российской команды.

За всю игру России ни разу не удалось повести в счете.

Первый мяч был пропущен уже на второй минуте, однако через десять минут благодаря пенальти Евгений Дергаев сравнял счет. Встреча проходила ровно, команды не желали рисковать, понимая всю ответственность, которая лежит на их плечах.

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Под конец второго тайма шведская сборная забила еще два мяча, пользуясь тем, что российский игрок был удален, и сделала счет 3:1. Игра россиян расклеилась совсем, казалось, что судьба матча предрешена. Но все изменил второй тайм.

На эту половину встречи вышла будто другая сборная Россия — более мотивированная, более жесткая, более нацеленная на результат.

И этот настрой дал свои плоды — после нескольких атак Алмаз Миргазов забил второй мяч российской команды (2:3).

Однако, немного выдохнув, отечественная команда расслабилась и уже через три минуты сама пропустила четвертый мяч (2:4). К счастью, на 71-й минуте встречи Дергаев оформил дубль, и Россия вновь приблизилась к Швеции, стараясь сравнять счет.

Скандинавы, в свою очередь, до последнего пытались вырвать победу в основное время. В концовке встречи они организовали удивительный по красоте гол (5:3), но Россия ответила почти сразу — и снова точным ударом отличился Миргазов (4:5).

За несколько секунд до конца матч превратился в триллер — Юрий Викулин сравнял счет, переведя игру в овертайм и подарив сборной надежду на победу.

Во второй половине овертайма, на 102-й минуте, Миргазов сделал сборную России 12-кратным чемпионом мира. В матче со Швецией национальная команда защитила свой титул чемпионов — в прошлом году российская команда тоже завоевала золото мирового первенства.

Это была победа на характере, о чем заявила вице-премьер России Ольга Голодец.

«Эмоции просто переполняют, получился по-настоящему волнующий матч. Хотелось бы отдельно поблагодарить организаторов, так как это действительно пример того, как должен быть организован турнир подобного уровня.

Хоккей с мячом — замечательный вид спорта, но самое главное — это наша победа, которая далась с трудом. Ребята собрались и в дополнительное время на характере вырвали победу», — приводит слова Голодец ТАСС.

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус заявил, что национальная команда показала полное превосходство над Швецией в овертайме. И действительно — в это время российская команда не позволила противникам создать опасные моменты около своих ворот.

«Победа в финале чемпионата мира — она и есть победа. Парни вытерпели, догнали и в дополнительное время показали превосходство.

Самое главное, что при счете 1:3 не стали паниковать.

Поздравляю всех россиян, поклонников хоккея с мячом и тренерский штаб», — сказал Мяус.

Главный тренер сборной России Михаил Юрьев подвел итог финального матча, отдельно отметив, что самым главным было воспользоваться ошибками шведской команды.

«В перерыве при счете 1:3 мы подкорректировали тактический рисунок, немного перестроились. При игре в обороне мы увидели, что у шведов осталось немного вариантов для атакующих действий, сделали на это упор и грамотно воспользовались ошибками соперника», — отметил Юрьев.

Также наставник ответил на вопрос, собирается ли возглавлять сборную дальше. В своей речи он затронул довольно личную тему — смерть своей матери.

«Пока не знаю, останусь ли я у руля сборной, и в данный момент я бы об этом говорить не хотел, а дальше жизнь покажет.

Хотелось бы посвятить победу нашим болельщикам, родным, близким. Сложно говорить на самом деле, ведь примерно шесть лет назад в это время не стало моей мамы, поэтому всегда в эти дни ее вспоминаю», — добавил специалист.

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России, депутат Госдумы Николай Валуев, который был на трибунах в шведском Венерсборге, где прошел матч, также рассказал о своих чувствах после победы.

«Эмоций не осталось.

Ничего не осталось, ведь мы действительно их сожгли без остатка.

Пройдет полчаса и будет опустошение, потому что вся энергия ушла на лед. Спасибо ребятам за победу, они заслужили это», — сказал Валуев.

Бывший главный тренер российской национальной команды Владимир Янко высказался о состоянии сборной Швеции. По его мнению, скандинавы, которые вроде бы доминировали большую часть матча, подошли к финалу неподготовленными.

«Шведы — такой соперник, что матчи всегда получаются сложными. Молодцы ребята, характер — главный фактор в игре со шведами.

Шведы могут винить только сами себя, организовать турнир у себя в стране таким образом, что почти ночью заканчиваешь и потом выходишь на финал — никаких сил не хватит. Сегодня игра была не столь смотрибельна, но была выстроена правильно.

Шведы же возомнили себя богами нашего вида спорта,

но в который уже раз наступили на те же грабли», — заключил Янко.

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