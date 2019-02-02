«Мое отстранение — отношение к России»: что взбесило Хабиба

29 января Атлетическая комиссия штата Невада вынесла решение по делу Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора. В октябре 2018 года, сразу после боя на турнире UFC 229, Дагестанский Орел стал инициатором драки за пределами октагона.

За это Хабиб получил девятимесячную дисквалификацию и штраф в $500 тыс. Его противник ограничился шестимесячным отстранением, а заплатить он должен в десять раз меньше, чем россиянин, — $50 тыс.

При этом стоит отметить, что в поединке сильнее оказался именно Нурмагомедов — он заставил Конора сдаться, применив удушающий прием.

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В студии «Матч ТВ» Хабиб рассказал, что думает о суровости наказания, а также отметил, что без политики в их случае не обошлось.

«До того, как они вынесли это решение, я знал, что так примерно и будет. Мне это не понравилось, потому что комиссия не учла, что не я был инициатором. Это была лишь точка. Потому что начали они, а не наша команда. Они же учли только концовку.

Если так посмотреть, меня наказали в десять раз жестче, чем его.

Считаю, это показывает отношение не только ко мне, но и к нашей стране. Спорт, как говорится, должен быть без политики, но в нашем случае политика чувствовалась.

Чувствовалось отношение к нашим спортсменам. Раньше со мной такого не было, но теперь случилось, и я понял», — заявил Нурмагомедов.

Дагестанский Орел подчеркнул, что Макгрегор спровоцировал его своим поведением, неоднократно оскорбляя его семью, страну и религию.

«У меня в жизни было много ситуаций, о которых я жалею. Если можно было бы вернуть время, я бы поступил иначе. Но не в этом случае.

Если бы ситуация повторилась 100 раз — я бы 100 раз сделал то же самое.

Я ни грамма не сожалею об этом. Кому-то понравилось, кому-то нет. Но это то, кем я являюсь. Я самбист, то есть самооборона без оружия. Я первым не нападал — на меня напали, были провокации. От организации была поддержка в его сторону, было много моментов. Я на многое закрывал глаза», — рассказал россиянин.

В связи со всей этой ситуацией многих интересовал вопрос, а возможен ли мир между Хабибом и Конором. Ведь после боя страсти не улеглись, спортсмены вступали в словесную перепалку в социальных сетях. Нурмагомедов выложил фотографию с удушающим приемом на Макгрегоре, указав, что ирландец всегда будет помнить этот позор.

«Кто мы такие, чтобы не прощать людей, если Всевышний нас прощает? У многих бывают проблемы между собой, но они приходят к миру. Сейчас это тяжело представить, но в будущем все возможно. Я все показал как в клетке, так и за ее пределами.

Меня радует, что и суд признал его потерпевшим.

Злость немного ушла, остаются принципиальные моменты, но, повторюсь, в будущем все может быть», — заявил Хабиб, говоря о мире с ирландцем.

Дисквалификация россиянина продлится девять месяцев. Ее начало отсчитывается с момента инцидента, то есть, с октября прошлого года. Атлетическая комиссия предложила Хабибу сократить срок отстранения, снявшись в социальной рекламе. Однако россиянин ответил жестким отказом.

«Они сказали, что могут сократить дисквалификацию, если я снимусь в социальных роликах.

Но пусть сам штат Невада сделает хоть один процент того, что я делаю.

Они легализовали наркотики, проституцию, азартные игры. Пусть работают над собой. Не буду сниматься ни в каких их роликах. Штраф отбудем, вернемся», — заявил Нурмагомедов.

Также он вновь подтвердил информацию о том, что не будет принимать участия в поединках, пока его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов и спарринг-партнер Зубайра Тухугов не отбудут свою дисквалификацию. Они получили отстранение на год из-за того, что прыгнули в клетку после боя и напали на Конора.

«Повторюсь еще раз, что я не отказываюсь от занятой ранее позиции. Пока не вернутся мои друзья, я не выйду драться. Они прыгнули за мной, их наказали из-за меня. Когда они выйдут, я тоже выйду.

За девять месяцев я провел три боя. Хочу оставаться активным, конкурировать. Голод не ушел.

Есть те, с кем хотелось бы подраться. Фергюсон, Порье, Сен-Пьер. Много достойных соперников», — отметил боец.

На бойце Жорже Сен-Пьере Хабиб остановился подробнее и даже признался, что считает его одним из величайших спортсменов. По его мнению, было бы очень интересно сразиться с канадцем в октагоне.

«Жорж Сен-Пьер. Величайший боец, который когда-либо выходил в октагон. Он дрался за пояс 13 раз, бывший чемпион UFC в двух весах. Думаю, он спустится в легкий дивизион, чтобы сделать историю и стать чемпионом в трех весах. И мне это было бы интересно.

Мое возвращение запланировано примерно на ноябрь. Это Нью-Йорк, а Жорж живет там рядом, в Монреале. Я бы хотел там подраться. Там живут многие наши соотечественники и люди из стран СНГ. Чувствую большую поддержку», — признался Хабиб.

Не обошел спортсмен важную тему для себя — тему семьи. Он рассказал, как планирует воспитывать сына, чтобы из него вырос достойный человек.

«Он будет тренироваться. Однозначно.

Нашей стране нужны сильные мужчины. И ты должен быть сильным, что постоять за свою семью и за себя.

Но станет ли он профессионалом, зависит только от его желания. Я бы не хотел навязывать ему такой путь, потому что знаю, как это тяжело.

На первом месте будет стоять учеба. Одно дело — набрать гору мышц. Но они же должны быть контролируемыми. Иначе ты станешь социально опасным человеком», — отметил Нурмагомедов.

И в заключение Хабиб рассказал о своих планах на карьеру. По его словам, конкурентноспособным он сможет оставаться не больше трех лет.

«Я бы не хотел конкурировать в 42 года. На высоком уровне это невозможно. Особенно в легком весе. У меня впереди два-три года соревновательного режима, и это максимум. Не хочу, чтобы в старости меня били молодые и голодные львы. А это неизбежно», — заключил спортсмен.

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