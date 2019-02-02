Отомстить за унижение: Ковалев проведет реванш с Альваресом

Россиянин Сергей Ковалев рано утром 3 февраля по московскому времени выйдет на ринг против спортсмена из Колумбии Элейдера Альвареса. Боксеры сойдутся в бое-реванше за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ковалев и Альварес встречались в начале августа прошлого года, и тогда победа неожиданным образом досталась колумбийцу.

Российский боксер начал тот поединок осторожно — ему нужно было понять, на что способен противник. Альварес на фоне таких действий выглядел гораздо предпочтительнее, нанося акцентированные удары и не давая Ковалеву подобрать подходящую дистанцию для боя.

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В четвертом раунде Сергей начал действовать более активно, задавливая Элейдера своими ударами. Альваресу стало тяжело дышать, и он постоянно раскрывался, а в пятом раунде даже получил рассечение под глазом.

Казалось, что победа тогда была уже у российского боксера в кармане, и в шестом раунде преимущество Ковалева стало очевидным. Болельщики с замиранием сердца ждали, сможет ли россиянин закончить бой досрочно. Но Альварес неожиданно нанес точный удар, отправив Сергея в нокдаун. Ковалев тут же поднялся, но спустя несколько секунд снова повалился на ринг.

На этот раз российский боксер встал с большим трудом, однако бой продолжился. Ковалев был дезориентирован, и Альваресу не составило большого труда в конце концов отправить его в нокаут точным ударом в висок.

В сентябре 2018 года стало известно о том, что россиянин и колумбиец проведут бой-реванш в начале 2019-го.

Накануне поединка Ковалев заявил, что готов доказать свое превосходство над Альваресом. Россиянин считает поражение случайностью и готов сделать все для того, чтобы пояс вернулся к нему.

«В последнем поединке ему повезло. Я потерял концентрацию всего на пару секунд, на секунду. И не смог сосредоточиться после нокдауна. Может быть, я не был достаточно готов. Не хочу искать оправдания.

В субботу я докажу, что лучше Альвареса. Моя цель — вернуть пояс.

Это меня мотивирует. Любой ценой я верну его», — приводит слова Ковалева BoxingScene.

Колумбиец не стал отмалчиваться и также поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша.

«Он слишком много оправдывается. Если ты проиграл, то у тебя всегда найдется много оправданий.

На самом деле я выбрал верный план на поединок. Если Сергей считает, что это несчастный случай, то пусть готовится еще к одному такому случаю», — цитирует колумбийца Boxingtalk.

Чемпион мира по версии Международной федерации бокса (IBF) International Алексей Папин в интервью газете «Известия» высказал опасения по поводу этого поединка. Он уверен, что встреча получится очень непростой для российского боксера.

«Колумбиец взрывной и моментами выглядит очень быстрым. Альварес может похвастаться хорошим оборонительным мастерством и умением держать удар, что очень важно, особенно когда ты выходишь против боксера с такой мощью в кулаках, как у Ковалева. Колумбиец непобедим, поэтому он будет уверен в своих силах в эти выходные», — сказал Папин.

Бой-реванш мог быть сорван из-за очень неприятного инцидента, который случился с Ковалевым.

Летом прошлого года, еще перед поединком с Альваресом, Сергея обвинили в нападении на женщину. Они познакомились на одной из вечеринок, и Ковалев пытался ухаживать за моделью, но все время получал отказ.

Это разозлило россиянина, который, по информации TMZ Sports, последовал вместе с другом за девушкой к ее дому. Утверждается, будто Ковалев напал на нее и нанес тяжелые повреждения.

Как сообщает сама пострадавшая, ей диагностировали смещение шейного диска, сломанный нос и сотрясение мозга.

Сотрудники правоохранительных органов штата Калифорния сразу после инцидента начали искать Ковалева и спустя некоторое время арестовали его, однако затем отпустили под залог.

Боксеру предъявили обвинение в нападении с применением силы, которое привело к серьезным телесным повреждениям.

Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы. Сергей предстал перед судом и не признал себя виновным. Повторное слушание должно состояться в марте.

Сам боксер тут же отреагировал на эти новости, написав пост в своем инстаграме. По его словам, странным является то, что инцидент якобы произошел летом 2018 года, а огласке был предан только незадолго до боя с Альваресом.

«Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, которая касается меня. Хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов. Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль поневоле.

Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша против Альвареcа?» — написал Ковалев.

В Федерации бокса России также не верят в то, что этот инцидент имел место быть. Генеральный секретарь организации Умар Кремлев заявил, что они готовы оказать любую помощь Ковалеву.

«Получили сегодня шокирующую информацию об инциденте, который якобы произошел с нашим российским боксером Сергеем Ковалевым этим летом.

Скажу честно, верится с трудом, больше похоже на грязную провокацию в преддверии чемпионского боя.

Хочу заявить, что Федерация бокса России поддержит Сергея в непростой ситуации, в том числе окажет юридическую помощь, отстаивая честь и достоинство российского боксера», — приводит слова Кремлева ТАСС.

При этом в промоутерской компании Main Events заявили, что расследование в США в отношении Ковалева не поставит под вопрос проведение поединка против Альвареса.

«Бой вне опасности. Сергей очистит свое имя в суде», — заключила Глава промоутерской компании Кэти Дува.

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