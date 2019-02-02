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Отомстить за унижение: Ковалев проведет реванш с Альваресом

Вернуть титул: Ковалев и Альварес проведут бой-реванш

Российский боксер Сергей Ковалев проведет бой-реванш против колумбийца Элейдера Альвареса. Спортсмены сразятся за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Бой состоится в Техасе рано утром 3 февраля по московскому времени.

Россиянин Сергей Ковалев рано утром 3 февраля по московскому времени выйдет на ринг против спортсмена из Колумбии Элейдера Альвареса. Боксеры сойдутся в бое-реванше за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ковалев и Альварес встречались в начале августа прошлого года, и тогда победа неожиданным образом досталась колумбийцу.

Российский боксер начал тот поединок осторожно — ему нужно было понять, на что способен противник. Альварес на фоне таких действий выглядел гораздо предпочтительнее, нанося акцентированные удары и не давая Ковалеву подобрать подходящую дистанцию для боя.

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В четвертом раунде Сергей начал действовать более активно, задавливая Элейдера своими ударами. Альваресу стало тяжело дышать, и он постоянно раскрывался, а в пятом раунде даже получил рассечение под глазом.

Казалось, что победа тогда была уже у российского боксера в кармане, и в шестом раунде преимущество Ковалева стало очевидным. Болельщики с замиранием сердца ждали, сможет ли россиянин закончить бой досрочно. Но Альварес неожиданно нанес точный удар, отправив Сергея в нокдаун. Ковалев тут же поднялся, но спустя несколько секунд снова повалился на ринг.

На этот раз российский боксер встал с большим трудом, однако бой продолжился. Ковалев был дезориентирован, и Альваресу не составило большого труда в конце концов отправить его в нокаут точным ударом в висок.

В сентябре 2018 года стало известно о том, что россиянин и колумбиец проведут бой-реванш в начале 2019-го.

Накануне поединка Ковалев заявил, что готов доказать свое превосходство над Альваресом. Россиянин считает поражение случайностью и готов сделать все для того, чтобы пояс вернулся к нему.

«В последнем поединке ему повезло. Я потерял концентрацию всего на пару секунд, на секунду. И не смог сосредоточиться после нокдауна. Может быть, я не был достаточно готов. Не хочу искать оправдания.

В субботу я докажу, что лучше Альвареса. Моя цель — вернуть пояс.

Это меня мотивирует. Любой ценой я верну его», — приводит слова Ковалева BoxingScene.

Колумбиец не стал отмалчиваться и также поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша.

«Он слишком много оправдывается. Если ты проиграл, то у тебя всегда найдется много оправданий.

На самом деле я выбрал верный план на поединок. Если Сергей считает, что это несчастный случай, то пусть готовится еще к одному такому случаю», — цитирует колумбийца Boxingtalk.

Чемпион мира по версии Международной федерации бокса (IBF) International Алексей Папин в интервью газете «Известия» высказал опасения по поводу этого поединка. Он уверен, что встреча получится очень непростой для российского боксера.

«Колумбиец взрывной и моментами выглядит очень быстрым. Альварес может похвастаться хорошим оборонительным мастерством и умением держать удар, что очень важно, особенно когда ты выходишь против боксера с такой мощью в кулаках, как у Ковалева. Колумбиец непобедим, поэтому он будет уверен в своих силах в эти выходные», — сказал Папин.

Бой-реванш мог быть сорван из-за очень неприятного инцидента, который случился с Ковалевым.

Летом прошлого года, еще перед поединком с Альваресом, Сергея обвинили в нападении на женщину. Они познакомились на одной из вечеринок, и Ковалев пытался ухаживать за моделью, но все время получал отказ.

Это разозлило россиянина, который, по информации TMZ Sports, последовал вместе с другом за девушкой к ее дому. Утверждается, будто Ковалев напал на нее и нанес тяжелые повреждения.

Как сообщает сама пострадавшая, ей диагностировали смещение шейного диска, сломанный нос и сотрясение мозга.

Сотрудники правоохранительных органов штата Калифорния сразу после инцидента начали искать Ковалева и спустя некоторое время арестовали его, однако затем отпустили под залог.

Боксеру предъявили обвинение в нападении с применением силы, которое привело к серьезным телесным повреждениям.

Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы. Сергей предстал перед судом и не признал себя виновным. Повторное слушание должно состояться в марте.

Сам боксер тут же отреагировал на эти новости, написав пост в своем инстаграме. По его словам, странным является то, что инцидент якобы произошел летом 2018 года, а огласке был предан только незадолго до боя с Альваресом.

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Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, касаемо меня. Хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют в свет не совсем в лицеприятной форме. Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль по не воле. Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша против Альварэза? #KRUSHER #подстава #правдазанами #правосудие #легкиеденьги #шантаж #бокс #крашер Dear friends, boxing fans and everyone who is up to date with the latest high-profile news, regarding me. I would like to ask all of you not to make hasty conclusions on the situation in which I am accused and put into the light in a not entirely biased manner. After all, you do not know the details of what happened. For me, this most of all seems to be a performance in which I play the main role by not will. Doesn't it seem strange to you that the incident happened in June of last year, and they announced it on the eve of my rematch against Alvarez?

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

«Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, которая касается меня. Хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов. Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль поневоле.

Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша против Альвареcа?» — написал Ковалев.

В Федерации бокса России также не верят в то, что этот инцидент имел место быть. Генеральный секретарь организации Умар Кремлев заявил, что они готовы оказать любую помощь Ковалеву.

«Получили сегодня шокирующую информацию об инциденте, который якобы произошел с нашим российским боксером Сергеем Ковалевым этим летом.

Скажу честно, верится с трудом, больше похоже на грязную провокацию в преддверии чемпионского боя.

Хочу заявить, что Федерация бокса России поддержит Сергея в непростой ситуации, в том числе окажет юридическую помощь, отстаивая честь и достоинство российского боксера», — приводит слова Кремлева ТАСС.

При этом в промоутерской компании Main Events заявили, что расследование в США в отношении Ковалева не поставит под вопрос проведение поединка против Альвареса.

«Бой вне опасности. Сергей очистит свое имя в суде», — заключила Глава промоутерской компании Кэти Дува.

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