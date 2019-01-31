Победившие Загитову: кого Тутберидзе отправила на юниорский ЧР

Подготовка к чемпионату мира

Со 2 по 4 февраля в Перми пройдет юниорское первенство России по фигурному катанию. По итогам соревнований будет определен состав национальной сборной на чемпионат мира среди юниоров, который с 4 по 10 марта примет Загреб.

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Примечательно, что изначально столица Хорватии претендовала на проведение взрослого мирового первенства и планировала провести турнир в конце первого месяца весны, однако в июне 2016 года на финальной сессии Международного союза конькобежцев (ИСУ) было принято решение в пользу главного конкурента хорватов — японского города Сайтама.

Проиграв выборы на проведение взрослого первенства, хорватские власти сделали акцент на проведение юниорского чемпионата. На молодежный турнир также рассчитывал Таллин, однако окончательный выбор пал именно на Загреб.

К соревнованиям будут допущены фигуристы из стран, которые входят в состав ИСУ. Согласно регламенту, юниорами считаются юноши и девушки, которые к началу текущего сезона — 1 июля 2018 года — достигли возраста 13 лет. При этом одним из главных критериев, относящихся к возрастному лимиту, является обязательство, по которому фигуристы должны быть младше 19 лет. Исключением являются юноши, выступающие в спортивных парах и танцах на льду. Для них возрастной предел составляет 21 год.

В прошлогоднем розыгрыше все золотые медали в четырех дисциплинах достались россиянам. Победителем мужского одиночного катания стал Алексей Ерохов, в женском турнире выиграла Александра Трусова, в спортивных парах золото завоевал дуэт Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, а триумфа в танцах на льду добились Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. По итогам чемпионата каждой стране было предоставлено право выставить в каждой дисциплине от одного до трех участников, а заявки сборных составляются каждой Национальной ассоциацией на основании собственных критериев. При этом каждый из заявленных участником обязан достичь минимальной технической оценки элементах на международных соревнованиях, которые проводились до начала мирового первенства.

Повторить успех Саранска

Наибольшее внимание будет приковано к девушкам-одиночницам, где на золотые медали претендуют сразу три ученицы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.

Все три фигуристки в ходе текущего сезоне громко «выстрелили», заняв весь подиум на прошедшем в Саранске чемпионате России. В декабре прошлого года Щербакова завоевала золотую медаль, Трусова заняла второе место, а тройку призеров замкнула Косторная.

Сам турнир был определяющим перед первенством Европы, куда ни одна из юниорок не отобралась из-за возрастного лимита ИСУ: Щербаковой и Трусовой еще не исполнилось 15 лет, а Косторная достигла регламентированного возраста только 24 августа.

В итоге на турнир континента отправились Станислава Константинова и Алина Загитова, занявшие в Саранске четвертую и пятую строчки соответственно, а третьей спортсменкой решением тренерского совета была выбрана Софья Самодурова, дебютировавшая на чемпионате и в итоге ставшая чемпионкой Европы.

Щербакова помимо триумфа на национальном первенства в этом сезоне выиграла этапы юниорского Гран-при в Словакии и в Канаде, однако в финале разместилась только на пятой позиции. Трусова завоевала золотые медали на этапах в Литве и Армении, а также выиграла серебро в финальных соревнованиях.

Косторная же к победам на этапах Гран-при среди юниоров в Австрии и Чехии прибавила золотую награду в финале, который состоялся в канадском Ванкувере.

Без новой фаворитки Тутберидзе

Предстоящий чемпионат России среди юниоров будет вынуждена пропустить новый талант группы Этери Тутберидзе Камила Валиева. Причиной пропуска турнира послужила травма 12-летней спортсменки.

«Валиева пропустит чемпионат России среди юниоров из-за травмы», — приводит ТАСС слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.

О Валиевой стало широко известно в начале января, когда Тутберидзе выделила короткую программу фигуристки, назвав ее лучшей в текущем сезоне.

Валиева выступает под музыку Фернандо Веласкеса из фильма «Багровый пик» в образе «Девочки на шаре» на мотив одноименной картины испанского художника Пабло Пикассо.

Громко заявила о себе молодая спортсменка после участия в Кубке Москвы в нынешнем сезоне. За свое выступление в образе «Девочки на шаре» Валиева набрала 73,45 балла. В ходе программы фигуристка продемонстрировала тройной флип и двойной аксель, а также выполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп. В общей сумме Валиева получила на московском первенстве 205,30 балла (131,85 за произвольную программу).

Свою карьеру юная спортсменка начала в казанском РСДЮСШОР, а в 2012 году переехала в Москву, где до нынешнего сезона тренировалась в СШОР «Москвич». Теперь уже бывшими воспитателями Валиевой были Ксения Иванова и Наталья Дубинская. Перед началом нового сезона Камила перешла в группу к Тутберидзе, на которую известная специалистка будет делать акцент на Олимпиаде-2022 в Токио.

Шанс для дочери Тутберидзе

Примечательным будет турнир и тем, что на чемпионате выступит дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис. Свою карьеру в фигурном катании 16-летняя спортсменка начала в одиночницах и неплохо освоила прыжки в три оборота. Однако успехов достичь не удалось, и ей пришлось уйти в танцы на льду.

«Дианка совсем не хотела. Она все умеет как одиночница, все прыжки знает. Но у людей с ее диагнозом другая координация. Им сложнее. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить»,

— говорила Тутберидзе.

Известно, что Диана Дэвис имеет серьезные проблемы со здоровьем. В раннем детстве девушка едва не лишилась слуха, ей был поставлен диагноз сенсоневральная тугоухость третьей степени. Несмотря на это, Дэвис не отказалась от занятий спортом. Сейчас она занимается в паре с Глебом Смолкиным, который также начинал карьеру в одиночном катании, но из-за отсутствия прогресса был переведен в танцы.

Пара тренируется под руководством Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой. В текущем сезоне Диана и Глеб выиграли серебро на юниорском турнире в Таллине, а также заняли третье место на соревнованиях в Риге. Однако главным их достижением является бронза, завоеванная на этапе юниорского Гран-при в Чехии, где пара набрала в общей сумме 148,62 балла.

Первые тренировки пройдут 1 февраля. Соревнования же начнутся на следующий день:

2 февраля

Юноши. Короткая программа;

Девушки. Короткая программа;

Танцы на льду. Ритм-танец.

3 февраля

Юноши. Произвольная программа;

Пары. Короткая программа;

Девушки. Произвольная программа.

4 февраля

Танцы на льду. Произвольный танец;

Пары. Произвольная программа.

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