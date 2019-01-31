Кокорин вне игры: нападающий «Рубина» усилит «Зенит»

Курсы валют$ 65.36 (+0.021) 74.83 (+0.109)
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
22:45
БорнмутЧелси
4:0
закончен
22:45
СаутгемптонКристал Пэлас
1:1
закончен
23:00
ЛиверпульЛестер Сити
1:1
закончен
23:00
Тоттенхэм ХотспурУотфорд
2:1
закончен
Кубок Испании
23:30
БарселонаСевилья
6:1
закончен
Франция / Лига 1
23:00
НантСент-Этьен
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ТракторВитязь
2:3
закончен
19:30
СеверстальЛокомотив
2:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Питтсбург ПингвинзТампа-Бэй Лайтнинг
4:2
закончен
04:30
Даллас СтарзБаффало Сэйбрз
1:0
закончен
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Зелена Гура
102:78
закончен
Еврокубок
20:00
Зенит УНИКС
67:82
закончен
22:00
Партизан Ритас
77:78
закончен
22:00
Фрапорт Скайлайнерс Ратиофарм Ульм
68:83
закончен
22:00
Андорра Цедевита
87:81
закончен
22:30
АСВЕЛ Локомотив-Кубань
72:61
закончен
22:45
Уникаха Валенсия
69:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Нью-Йорк НиксДаллас Маверикс
90:114
закончен
03:30
Майами ХитЧикаго Буллз
89:105
закончен
03:30
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
126:94
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
99:105
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
99:97
закончен
04:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
107:89
закончен
06:00
Сакраменто КингзАтланта Хоукс
135:113
закончен
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЮта Джаз
132:105
закончен
Хоккей с мячом / Чемпионат мира по хоккею с мячом
18:00
Финляндия - Россия
закончен
Футбол /
12:53
Онлайн-трансляция последнего дня трансферного окна в Европе
online
Кубок Испании
23:30
ЖиронаРеал Мадрид
0:2
перерыв
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурКуньлунь Ред Стар
3:2 (ОТ)
закончен
15:30
СибирьЙокерит
3:4 (ОТ)
закончен
16:30
БарысСКА
2:3
закончен
19:30
Динамо ММеталлург Мг
4:2
закончен
19:30
ЦСКААк Барс
5:4
закончен
19:30
Динамо МнАдмирал
2:3 (Б)
закончен
20:30
Динамо РСпартак
2:1 (ОТ)
закончен
20:30
СлованХК Сочи
3:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсКоламбус Блю Джекетс
не начался
Евролига
20:00
Химки Жальгирис
74:64
закончен
22:00
Олимпиакос Барселона
55:76
закончен
22:30
Бавария Фенербахче
61:61
4 четверть
22:45
Баскония Маккаби Т-А
online
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Детройт ПистонсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсБруклин Нетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзФиладельфия Сиксерс
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
не начался
Франция / Лига 1
22:45
ЛилльНицца
не начался
Испания / Примера
23:00
УэскаВальядолид
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ТорпедоЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКалгари Флэймз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Будучность
не начался
20:15
Дарушшафака Реал Мадрид
не начался
22:30
Панатинаикос Анадолу Эфес
не начался
23:00
Гран Канария Олимпия Милан
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
не начался
04:00
Майами ХитОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Юта ДжазАтланта Хоукс
не начался
06:00
Денвер НаггетсХьюстон Рокетс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ЧЕ 2020 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Кокорин вне игры: нападающий «Рубина» усилит «Зенит»

Иранский нападающий «Рубина» может перейти в «Зенит»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может стать игроком «Зенита». По информации СМИ, в услугах 24-летнего иранца заинтересован тренерский штаб сине-бело-голубых, а трансфер оценивается в €12 млн. «Газета.Ru» разобралась, может ли Азмун стать реальной заменой Александру Кокорину.

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может перейти в «Зенит», сообщает «СЭ». Отмечается, что переход с большой долей вероятности сторонам удастся согласовать уже сегодня, 31 января. Это связано с тем, что срок дозаявки в Лигу Европы, где участвует «Зенит», истекает 1 февраля.

По данным издания, cумма трансфера игрока составит €12 млн.

До этого сообщалось, что в услугах иранского форварда заинтересованы «Байер», «Вулверхэмптон» и «Брюгге».

Реклама

Азмун выступал на взрослом уровне только за «Ростов» и «Рубин». За казанский клуб футболист играл с 2012 по 2016 год, однако в 2015-м переехал в Ростов-на-Дону, где выступал за местную команду на правах аренды. В итоге в стане ростовчан иранец отыграл два с половиной сезона. В общей сложности он провел за «Ростов» в Российской Премьер-лиге (РПЛ) 63 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 25 результативных передач. В «Рубин» Азмун вернулся в 2017 году, где и играет до сих пор.

В текущем сезоне чемпионата России иранский нападающий забил за казанский клуб четыре мяча в 14 матчах.

Агент форварда «Рубина» Мехди Хагитали прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти «Зенит» до появления инсайда «СЭ» о возможном переходе игрока в петербургский клуб за €12 млн. Накануне сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга предложил за Азмуна только €10 млн.

Хагитали заявил, что ему ничего известно о предложении «Зенита» по футболисту. Однако представитель нападающего подчеркнул, что предложение по переходу его клиента могло быть действительно сделано. При этом агент подтвердил, что «Вулверхэмптон» хотел взять в аренду форварда «Рубина».

«Мне ничего не известно о предложении «Зенита» по Азмуну. Но это ваша страна, так что, возможно, новости там появляются быстрее. Я сейчас в Иране, Сердар тоже, но в России подобное предложение, возможно, и было сделано. Были переговоры с «Вулверхэмптоном» – англичане хотели арендовать Азмуна, «Рубин» был готов на это, но с правом последующего выкупа. И поначалу все шло хорошо, однако потом английская сторона прервала переговоры.

Сегодня у них закрытие трансферного окна и последний шанс на то, что сделка состоится. Так что в данный момент никакой конкретики. Возможно, какие-то запросы приходят в «Рубин», но я не веду никаких переговоров прямо сейчас»,

— рассказал Хагитали в интервью Sport24.

В любом случае дыма без огня не бывает, и, скорее всего, переговоры между «Рубином» и «Зенитом» по переходу Азмуна действительно ведутся.

А возможный трансфер Азмуна в петербургский клуб говорит о том, что в стане сине-бело-голубых уже не особо рассчитывают на форварда Александра Кокорина, который вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым с октября прошлого года находится под уголовным преследованием за два эпизода хулиганства и нанесения побоев в центре Москвы.

5 декабря стало известно, что им продлили арест до 8 февраля в СИЗО «Бутырка». Все предыдущие апелляции футболистов о смене меры пресечения были отклонены.

В частности, 18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда о продлении их ареста.

Вероятно, футболистам продлят арест еще на несколько месяцев, а это будет означать, что Кокорин с Мамаевым не появятся на поле в текущем сезоне. Кроме того, не будем забывать, что нападающий «Зенита» сейчас пытается восстановиться после травмы колена в следственном изоляторе и вряд ли сможет сразу приступить к полноценным тренировкам, если его внезапно освободят из-под стражи в ближайшее время.

А то, что переход Азмуна в «Зенит» снизит шансы Александра на продолжение карьеры в петербургском клубе, можно расценивать как факт. Нападающий калибра иранца может покупаться только под стартовый состав, особенно если речь идет действительно о его переходе за €12 млн. Сомнительно, что даже в случае быстрого возвращения из СИЗО Кокорин согласится на роль запасного в свои 27 лет.

Из форвардов в «Зените» сейчас в заявке клуба на сезон помимо Кокорина значатся Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Антон Заболотный. Последний пока готов играть роль запасного: он провел всего 11 матчей в чемпионате России текущего сезона, но результативными действиями так и не отметился. Но что касается Дриусси с Дзюбой, то они составляют основную ударную силу команды с берегов Невы в атаке, и, конечно, не будут готовы сидеть на скамейке запасных. Поэтому если Азмун все-таки перейдет в «Зенит», место в петербургской команде Кокорину не останется, особенно учитывая внешние обстоятельства с его арестом.

Но отметим, что из «Рубина» в «Зенит» неоднократно переходили футболисты. История этих трансферов знает как положительные, так и отрицательные примеры. Алехандро Домингес, перейдя в стан питерцев в 2007 году, помог им стать чемпионами впервые в российской истории. Александр Бухаров, воспитанник «Рубина», с треском провалился в «Зените» и после неудачного периода в петербургском клубе перешел в «Ростов» Бердыева, транзитом через который вернулся в родной казанский клуб. Соломон Рондон очень удачно перешел из «Рубина» в «Зенит» в 2014 году и за 26 матчей в составе петербургского клуба записал на свой счет 13 голов. После этого его продали в Английскую Премьер-лигу (АПЛ) в «Вест Бромович». Сейчас он выступает за «Ньюкасл Юнайтед».

Александр Рязанцев переходил в «Зенит» в статусе звезды в 2014 году, но за три сезона в петербургском клубе провел 38 матчей, в которых забил лишь один мяч. После этого его карьера резко пошла на спад, и сейчас он доигрывает в «Химках», которые выступают в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

А, между прочим, полузащитник в свое время забивал «Барселоне» в Лиге чемпионов.

Азмун, безусловно, является звездой по меркам российского футбола. Но заиграет ли он в «Зените» в случае своего перехода — большой вопрос. Бухаров перешел в петербургский клуб в 2010 году, являясь одним из лучших футболистов «Рубина». Но в питерской команде не смог заявить о себе и по большой части сидел на лавке. Неизвестно, приобретет ли «Зенит» и от трансфера Азмуна. Но на бумаге этот трансфер кажется очень удачным для лидера текущего сезона. По крайней мере, за иранским нападающим будет интересно посмотреть в топ-команде нашего чемпионата.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».