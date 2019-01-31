В опале: Зубков лишился должности тренера

Министерство спорта России утвердило исключение Александра Зубкова из числа тренеров сборной России по бобслею. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Напомним, что 16 января Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ) дисквалифицировала Зубкова на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Примененные санкции в отношении бывшего спортсмена означали, что ему с момента дисквалификации запретили заниматься спортивной и административной деятельностью в федерации.

22 января Зубков решил временно уйти с поста президента Федерации бобслея России. Исполнять обязанности главы организации будет Елена Аникина.

Отметим, что бывший спортсмен имеет право подать апелляцию на данный вердикт в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в течение 21 дня с момента вынесения решения.

На Играх в Сочи Зубков стал двукратным олимпийским чемпионом, завоевав золото в соревнованиях экипажей двоек и четверок. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение аннулировать его результаты из-за нарушения антидопинговых правил.

Также стоит отметить, что 16 января аналогичные решения, как и в случае с Зубковым, были вынесены по другим российским бобслеистам, участвовавшим в Играх в Сочи-2014: Александру Касьянову, Алексею Пушкареву и Ильвиру Хузину. 29 января Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о том, что Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала бывшего члена сборной России по бобслею Алексея Воеводу за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

«Мы получили уведомление о том, что бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2020 года) за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи»,

– сообщали в пресс-службе РУСАДА.

Интересно, что Воевода участвовал соревнованиях в экипажах с Зубковым и вместе с ним выиграл два золота Олимпийских игр--2014. Однако 18 декабря 2017 года в МОК приняли решение лишить его двух медалей за нарушение антидопинговых правил, а также пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах. При этом 1 февраля 2018 года в CAS заменили решение о пожизненном отстранении от Олимпийских игр на отстранение спортсмена на Олимпиаду-2018. Воевода был разгоняющим в экипажах Зубкова на Олимпиаде в Сочи как в двойке, так и четверке.

Решение о лишении бобслеистов двух золотых наград Сочи-2014 вынесли на основании доклада канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена о допинговой системе в российском спорте, а также после анализа комиссией Дениса Освальда данного доклада.

Отметим, что с сентября 2016 года Воевода является депутатом Госдумы от «Единой России» и членом Комитета по экологии и охране окружающей среды.

Добавим, что в МОК примерно за две недели до Нового года потребовали от Воеводы и остальных российских бобслеистов вернуть золотые награды Сочи. Но, судя по всему, они до сих пор находятся как Зубкова, так и Воеводы.

«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем одиннадцати российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом (CAS), и к их напарникам, принимавшим с ними участие в командных соревнованиях», — цитировал ТАСС пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Сам же Воевода ранее говорил, что может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за решения CAS по его делу. При этом в Олимпийском комитете России заявили о контроле ситуации, которая сложилась вокруг российской Федерации бобслея.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая сложилась вокруг российской Федерации бобслея. Важно, чтобы решения антидопинговой комиссии Международной федерации бобслея и скелетона были выполнены в полном объеме»,

— приводит слова главы ОКР Станислава Позднякова пресс-служба ведомства.

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