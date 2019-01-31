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В опале: Зубков лишился должности тренера

Минспорт России исключил Зубкова из числа тренеров сборной России по бобслею

Министерство спорта России приняло официальное решение исключить Александра Зубкова из состава тренеров сборной России по бобслею. 16 января ИБСФ дисквалифицировала его на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх — 2014 в Сочи.

Министерство спорта России утвердило исключение Александра Зубкова из числа тренеров сборной России по бобслею. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Напомним, что 16 января Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ) дисквалифицировала Зубкова на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Примененные санкции в отношении бывшего спортсмена означали, что ему с момента дисквалификации запретили заниматься спортивной и административной деятельностью в федерации.

22 января Зубков решил временно уйти с поста президента Федерации бобслея России. Исполнять обязанности главы организации будет Елена Аникина.

Отметим, что бывший спортсмен имеет право подать апелляцию на данный вердикт в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в течение 21 дня с момента вынесения решения.

На Играх в Сочи Зубков стал двукратным олимпийским чемпионом, завоевав золото в соревнованиях экипажей двоек и четверок. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение аннулировать его результаты из-за нарушения антидопинговых правил.

Также стоит отметить, что 16 января аналогичные решения, как и в случае с Зубковым, были вынесены по другим российским бобслеистам, участвовавшим в Играх в Сочи-2014: Александру Касьянову, Алексею Пушкареву и Ильвиру Хузину. 29 января Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о том, что Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала бывшего члена сборной России по бобслею Алексея Воеводу за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

«Мы получили уведомление о том, что бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2020 года) за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи»,

– сообщали в пресс-службе РУСАДА.

Интересно, что Воевода участвовал соревнованиях в экипажах с Зубковым и вместе с ним выиграл два золота Олимпийских игр--2014. Однако 18 декабря 2017 года в МОК приняли решение лишить его двух медалей за нарушение антидопинговых правил, а также пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах. При этом 1 февраля 2018 года в CAS заменили решение о пожизненном отстранении от Олимпийских игр на отстранение спортсмена на Олимпиаду-2018. Воевода был разгоняющим в экипажах Зубкова на Олимпиаде в Сочи как в двойке, так и четверке.

Решение о лишении бобслеистов двух золотых наград Сочи-2014 вынесли на основании доклада канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена о допинговой системе в российском спорте, а также после анализа комиссией Дениса Освальда данного доклада.

Отметим, что с сентября 2016 года Воевода является депутатом Госдумы от «Единой России» и членом Комитета по экологии и охране окружающей среды.

Добавим, что в МОК примерно за две недели до Нового года потребовали от Воеводы и остальных российских бобслеистов вернуть золотые награды Сочи. Но, судя по всему, они до сих пор находятся как Зубкова, так и Воеводы.

«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем одиннадцати российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом (CAS), и к их напарникам, принимавшим с ними участие в командных соревнованиях», — цитировал ТАСС пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Сам же Воевода ранее говорил, что может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за решения CAS по его делу. При этом в Олимпийском комитете России заявили о контроле ситуации, которая сложилась вокруг российской Федерации бобслея.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая сложилась вокруг российской Федерации бобслея. Важно, чтобы решения антидопинговой комиссии Международной федерации бобслея и скелетона были выполнены в полном объеме»,

— приводит слова главы ОКР Станислава Позднякова пресс-служба ведомства.

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