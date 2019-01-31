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Надо потратить деньги: «Зенит» берет Азмуна и Барриоса

«Зенит» предложил «Рубину» €10 млн за Азмуна

Санкт-петербургский «Зенит» предложил €10 млн за Сердара Азмуна, а также планирует заменить ушедшего в «ПСЖ» Леандро Паредеса опорником аргентинской «Боки Хуниорс» Вильмаром Барриосом. Кроме того, команду из города на Неве может покинуть защитник Луиш Нету, который вроде бы уже прошел медосмотр для португальского «Спортинга».

Важная потеря

Продажа Леандро Паредеса во французский «Пари Сен-Жермен» фактически за €47 млн (€7 млн идут как бонусная часть), безусловно, является весьма выгодной в финансовом плане (даже если сложить стоимость покупки аргентинца с выплаченной ему зарплатой, «Зенит» заработал порядка €16,5 млн.

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В то же время сине-бело-голубые лишились одного из своих ключевых игроков. К Паредесу было множество претензий по его действиям в обороне, однако в плане распоряжения мячом при владении он был главным игроком «Зенита».

Паредес продвигал мяч со своей половины поля на чужую и был исполнителем стандартов, принося своей команде огромную пользу на угловых и штрафных, а также был необходим при выходе из обороны при высоком и агрессивном прессинге соперника.

Лучшим периодом Паредеса в Санкт-Петербурге было начало текущего сезона, когда он действовал в центре поля в тандеме с эквадорцем Кристианом Нобоа, обладающим отличным пониманием игры и при этом способным подчищать за партнером при обороне.

В августе Нобоа получил разрыв крестообразной связки колена, от которого восстанавливается до сих пор. Так что прямо сейчас «Зенит» остается в центре поля с не тянущими на роль Паредеса эквадорцем Эрнани и Маттиасом Краневиттером, а также молодым Леоном Мусаевым.

Могут в центре полузащиты сыграть и Далер Кузяев, Александр Ерохин и Олег Шатов, но все эти варианты крайне сомнительны и тоже вряд ли способны дать желаемый эффект, а от возможности использовать там купленного у «Шахтера» Ярослава Ракицкого Сергей Семак открестился сам.

Что логично, ведь главному тренеру сине-бело-голубых нужен был левоногий центральный защитник с отменным пасом, каким и является украинец. Если же его передвинуть по полю выше, то дыра в центре обороны останется незакрытой.

Барриос вместо Паредеса

Впрочем, похоже, «Зенит» уже нашел замену Паредесу. Как сообщают аргентинские СМИ, новичком лидера чемпионата России станет колумбийский полузащитник «Боки Хуниорс» из Буэнос-Айреса Вилмар Барриос.

В лице игрока сборной Колубмии сине-бело-голубые рассчитывают найти футболиста, который будет одинаково хорош как с мячом, так и без него, хотя заменить Паредеса в плане исполнения стандартов он вряд ли способен.

На родине 25-летний Барриос выступал до 2016 года за родной «Депортес Толима», после чего перебрался в аргентинскую «Боку Хуниорс», с которой выиграл национальное первенство, а в конце прошлого года играл в финале главного клубного турнира континента Кубка Либертадорес.

Барриос был включен в расширенную заявку Колумбии на юбилейный Кубок Америки в 2017 году, но не попал в итоговый список 23-х, зато сыграл прошлым летом на прошедшем в России чемпионате мира по футболу-2018.

Интересно, что 29 января Барриос должен был отправиться с «Бокой» на выездной матч чемпионата Аргентины, однако был снят с автобуса незадолго до отправления из-за того, что клуб договорился с «Зенитом» о трансфере. Сообщается, что сумма сделки составит от €13 млн до €16 млн.

Предложение Азмуну

На этом активность «Зенита» на трансферном рынке не заканчивается. Издание «Бизнес Online» сообщило, что клуб из города на Неве направил официальное предложение казанскому «Рубину» на €10 млн о переходе иранского форварда Сердара Азмуна.

По информации источника, стороны продолжают обсуждать сумму сделки, а также бонусы и процент с будущей продажи нападающего, уже несколько лет привлекающий серьезный интерес солидных европейских команд.

При этом «Зенит» намерен завершить сделку до 1 февраля, чтобы Азмун смог помочь команде в плей-офф Лиги Европы. Напомним, там команда Семака в 1/16 финала сразится с турецким «Фенербахче».

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Азмун принял участие в 14 играх и отличился в них четырежды.

Нету и Ригони — на выход

Не обойдется, по всей видимости, у «Зенита» и без потерь. Так, СМИ сообщают, что близок к уходу из команды португальский защитник Луиш Нету, сыгравший в РПЛ в 11-ти матчах в первой части сезона.

Контракт Нету истекает уже ближайшим летом, но он может уйти досрочно, располагая предложениями от лиссабонского «Спортинга» и испанской «Севильи», причем для португальской команды он уже прошел медосмотр и якобы даже согласовал трехлетний контракт.

Может покинуть «Зенит» и едва успевший вернуться из аренды в итальянской «Аталанте» аргентинский фланговый полузащитник Эмилиано Ригони.

Вояж в Бергамо вышел не слишком удачным, и именно итальянский клуб стал инициатором возвращения хавбека в расположение «Зенита» уже после половины сезона.

Ригони принял в составе команды Семака участие в турнире »Фонбет Кубок Матч Премьер» и даже забил гол «Локомотиву», однако вряд ли убедил наставника в своей необходимости.

Уже поползли слухи, что Ригони может продолжить карьеру в мексиканской «Америке», предлагающей россиянам за него €9 млн, однако агент игрока Хуан Крус Оллер категорически опроверг данную информацию.

«Сейчас это абсолютно невозможно. Никаких шансов на это нет», – рассказал Оллер «Чемпионату».

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