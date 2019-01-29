Подкачали стероиды: россиянина вновь наказали за допинг

Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Хаджимурат Аккаев дисквалифицирован на восемь лет из-за употребления допинга. В пробах спортсмена за 2008 и 2012 года обнаружены запрещенные вещества, в числе которых оралтуринабол.

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Запрещенные вещества были обнаружены после перепроверки проб тяжелоатлета. Из-за этого Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение о дисквалификации спортсмена на такой длительный срок.

Оралтуринабол является анаболическим стероидом. Препарат был разработан в Германии для достижения успехов немецких атлетов на Олимпиадах, начиная с середины шестидесятых годов прошлого века. Его действие направлено на увеличение мышечной массы, скорости и выносливости.

Об отстранении Аккаева рассказал председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.

«Международная федерация тяжелой атлетики уведомила нас о том, что Хаджимурат Аккаев дисквалифицирован на восемь лет. Столь длительный срок наказания объясняется тем, что спортсмен на протяжении своей карьеры уже трижды был уличен в нарушении антидопинговых правил», — приводит слова Петрова ТАСС.

Согласно решению Международной федерации, спортсмен будет отбывать свою дисквалификацию с 2 августа 2016 года до 1 августа 2024 года.

Первую дисквалификацию российский атлет за нарушение антидопинговых правил отбыл в период с 2005 по 2007 год.

В августе 2016 года Международная федерация тяжелой атлетики сообщила о том, что в допинг-пробе спортсмена, которую он сдал во время летних Олимпийских игр в 2008 году в Пекине, было обнаружено запрещенное вещество.

В связи с этим, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение лишить Аккаева бронзовой медали.

Стоит отметить, что на Игры в Пекине российский тяжелоатлет поехал не в статусе фаворита из-за того, что пропустил два года из-за дисквалификации. Главный тренер сборной России в последний момент решил взять Аккаева на Олимпиаду.

Атлет выступал в группе В вместе с аутсайдерами, и тренеры не считали его претендентом на борьбу за медали. Однако спортсмен показал лучший результат в своей группе, набрав в сумме 402 (185+217) кг. В последствии он уступил только двум спортсменам из группы А – представителю Казахстана Илье Ильину (406 кг) и поляку Шимону Колецкому (403 кг). Аккаев неожиданно для всех завоевал бронзовую медаль, которой в последствии и был лишен за допинг.

В середине января 2017 года стало известно, что IWF временно отстранила тяжелоатлета.

Это произошло из-за того, что в его допинг-пробе, которая была взята перед Олимпиадой-2012, также были обнаружены запрещенные препараты. Одним из них вновь стал оралтуринабол.

На Олимпийские игры в 2012 году, которые проходили в Лондоне, спортсмен должен был отправиться в качестве одного из основных претендентов на медали. Тяжелоатлет сменил весовую категорию – из категории до 94 кг он перешел в еще более тяжелую категорию — до 105 кг.

Но на Игры спортсмен так и не поехал – помешала серьезная травма.

Аккаев также побеждал на двух чемпионатах мира. Первый раз он смог завоевать золотую медаль на турнире в Минске, который проходил в 2004 году. Россиянин выступал в категории до 94 кг. В следующий раз спортсмен блеснул на соревнованиях в Париже в 2011 году. Уже на этом чемпионате мира Аккаев представлял более тяжелую весовую категорию – до 105 кг. Этот турнир был отборочным к Олимпийским играм в Лондоне.

Российский тяжелоатлет также завоевал одну золотую медаль на чемпионате Европы в Казани в 2011 году. Он выступал в категории до 105 кг.

Стоит отметить, что допинговые скандалы не являются редкостью в современном спорте. Спустя семь лет после Олимпиады в Лондоне стало известно, что серебряная медаль грузинского борца вольного стиля Давита Модзманашвили аннулирована из-за того, что спортсмен употреблял запрещенные вещества.

В полуфинальном поединке грузинский борец одержал вверх над российским бойцом Билялом Маховым, который в последствии выиграл вместе с иранцем Комейлу Гасеми бронзовые медали турнира.

В связи с этим, серебряная медаль досталась именно российскому спортсмену. Награда будет отдана Махову после того, как будут завершены все апелляционные процессы, о чем сообщает Международный олимпийский комитет.

«Перераспределение медалей не является автоматическим и осуществляется на индивидуальной основе. Как правило, это происходит, когда спортсмены или команды, подвергнутые санкциям, исчерпали все возможности для апелляции и когда все апелляционные процедуры завершены», — сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

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