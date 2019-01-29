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Слушание в Неваде: решается судьба Хабиба и Макгрегора. LIVE

Онлайн заседания NSAC по делу Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора

Спортивная комиссия Невады (NSAC) проводит заседание по поводу инцидента на турнире UFC 229. На слушании должно быть вынесено решение по поводу возможной дисквалификации и штрафа российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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20:05

Нурмагомедов ранее высказался о возможных штрафных санкциях, которые могут последовать за драку после боя с ирландским бойцом. «Возможно, меня дисквалифицируют на девять месяцев или на один год. Если я не буду драться на протяжении всего года, то я не смогу сказать, кто будет моим следующим соперником», — рассказал Хабиб во время встречи с фанатами в австралийском Мельбурне.

19:55

Также Емельяненко отметил, что на него произвел тяжелое впечатление прыжок Хабиба в толпу. «Тяжелое впечатление на меня это произвело. Наверно, это был эмоциональный всплеск на все то, что произошло до боя. Но я думаю, что профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям», — заключил он.

19:45

Российский боец ММА Федор Емельяненко поделился мнением о драке после боя Конора и Хабиба. «Какое отношение к Хабибу? Как человека я его не знаю. Мы виделись несколько раз. У меня сложилось впечатление культурного и положительного бойца. А как спортсмен — он чемпион UFC. Это уровень. Что касается Конора, то он мне не нравится. Ему нужно следить за своим языком. Прежде всего», — цитирует Емельяненко Sport24.

19:35

«Во время боя я не слышал Дэниса, было слишком шумно. Но мне не нравится вся команда Макгрегора. Я прыгнул на него потому, что остальные тренеры Макгрегора — почти ровесники моего отца», — заключил Нурмагомедов. Его слова приводит MMA Junkie.

19:25

Нурмагомедов объяснил, почему он напал на секунданта Макгрегора Дэниса. Раньше он говорил, что тот его оскорблял, но потом изменил свои показания. «Я не слышал его во время боя. Я прыгнул на него, потому что остальные секунданты и тренеры Макгрегора слишком старые. А он почти моего возраста, поэтому я выбрал его. Я бы не прыгнул на Джона Кавану, он не может со мной драться», — поделился Хабиб.

19:15

Ситуацию сразу после потасовки прокомментировал главный в комиссии – 44-летний Энтони Марнелл, бывший бейсболист, а ныне бизнесмен и владелец компаний. «Это серьезная проблема. Это не та ситуация, когда парни ударили друг друга в холле отеля за неделю до боя. В день турнира все вопросы нужно решать в ринге или клетке – нельзя выходить за их пределы. У нас есть правила и нормы, а наказания должны соответствовать нарушениям», – сказал он сразу после инцидента.

19:05

Сегодня, 29 января, состоится второе заседание по делу Хабиба и Конора. Комиссия из пяти человек должна проголосовать за то, принимать условия соглашения бойцов или нет.

18:55

Президент UFC Дана Уайт назвал инцидент самым отвратительным за 25-летнюю историю промоушена, а Атлетическая комиссия Невады завела дело на бойцов.

18:45

Напомним, из-за чего собирается дисциплинарное заседание. На турнире UFC 229 Хабиб и Конор ввязались в потасовку с командами друг друга. После победы над Конором в октябре прошлого года Хабиб выпрыгнул из октагона и напал на секунданта и спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. В это же время в клетку прорвались брат Хабиба Абубакар, спарринг-партнер Зубайра Тухугов и один из тренеров по борьбе Эседулла Эмирагаев – они сцепились с Макгрегором.

18:35

Сами спортсмены не будут присутствовать на заседании. Нурмагомедов и Макгрегор пришли к урегулированию с Атлетической комиссией штата Невада по делу о драке на турнире UFC 229. Также будут отсутствовать Зубайр Тухугов и Абубакар Нурмагомедов.

18:30

Добрый вечер! В Неваде проходит слушание по делу о драке на турнире UFC 229, главными участниками которой стали россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор. «Газета.Ru» следит за ситуацией в режиме онлайн.