Слушание в Неваде: решается судьба Хабиба и Макгрегора. LIVE

Нурмагомедов объяснил, почему он напал на секунданта Макгрегора Дэниса. Раньше он говорил, что тот его оскорблял, но потом изменил свои показания. «Я не слышал его во время боя. Я прыгнул на него, потому что остальные секунданты и тренеры Макгрегора слишком старые. А он почти моего возраста, поэтому я выбрал его. Я бы не прыгнул на Джона Кавану, он не может со мной драться», — поделился Хабиб.