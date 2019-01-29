Слушание в Неваде: решается судьба Хабиба и Макгрегора. LIVE

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Нурмагомедов ранее высказался о возможных штрафных санкциях, которые могут последовать за драку после боя с ирландским бойцом. «Возможно, меня дисквалифицируют на девять месяцев или на один год. Если я не буду драться на протяжении всего года, то я не смогу сказать, кто будет моим следующим соперником», — рассказал Хабиб во время встречи с фанатами в австралийском Мельбурне.
Также Емельяненко отметил, что на него произвел тяжелое впечатление прыжок Хабиба в толпу. «Тяжелое впечатление на меня это произвело. Наверно, это был эмоциональный всплеск на все то, что произошло до боя. Но я думаю, что профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям», — заключил он.
Российский боец ММА Федор Емельяненко поделился мнением о драке после боя Конора и Хабиба. «Какое отношение к Хабибу? Как человека я его не знаю. Мы виделись несколько раз. У меня сложилось впечатление культурного и положительного бойца. А как спортсмен — он чемпион UFC. Это уровень. Что касается Конора, то он мне не нравится. Ему нужно следить за своим языком. Прежде всего», — цитирует Емельяненко Sport24.
«Во время боя я не слышал Дэниса, было слишком шумно. Но мне не нравится вся команда Макгрегора. Я прыгнул на него потому, что остальные тренеры Макгрегора — почти ровесники моего отца», — заключил Нурмагомедов. Его слова приводит MMA Junkie.
Нурмагомедов объяснил, почему он напал на секунданта Макгрегора Дэниса. Раньше он говорил, что тот его оскорблял, но потом изменил свои показания. «Я не слышал его во время боя. Я прыгнул на него, потому что остальные секунданты и тренеры Макгрегора слишком старые. А он почти моего возраста, поэтому я выбрал его. Я бы не прыгнул на Джона Кавану, он не может со мной драться», — поделился Хабиб.
Ситуацию сразу после потасовки прокомментировал главный в комиссии – 44-летний Энтони Марнелл, бывший бейсболист, а ныне бизнесмен и владелец компаний. «Это серьезная проблема. Это не та ситуация, когда парни ударили друг друга в холле отеля за неделю до боя. В день турнира все вопросы нужно решать в ринге или клетке – нельзя выходить за их пределы. У нас есть правила и нормы, а наказания должны соответствовать нарушениям», – сказал он сразу после инцидента.
Сегодня, 29 января, состоится второе заседание по делу Хабиба и Конора. Комиссия из пяти человек должна проголосовать за то, принимать условия соглашения бойцов или нет.
Президент UFC Дана Уайт назвал инцидент самым отвратительным за 25-летнюю историю промоушена, а Атлетическая комиссия Невады завела дело на бойцов.
Напомним, из-за чего собирается дисциплинарное заседание. На турнире UFC 229 Хабиб и Конор ввязались в потасовку с командами друг друга. После победы над Конором в октябре прошлого года Хабиб выпрыгнул из октагона и напал на секунданта и спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. В это же время в клетку прорвались брат Хабиба Абубакар, спарринг-партнер Зубайра Тухугов и один из тренеров по борьбе Эседулла Эмирагаев – они сцепились с Макгрегором.
Сами спортсмены не будут присутствовать на заседании. Нурмагомедов и Макгрегор пришли к урегулированию с Атлетической комиссией штата Невада по делу о драке на турнире UFC 229. Также будут отсутствовать Зубайр Тухугов и Абубакар Нурмагомедов.
Добрый вечер! В Неваде проходит слушание по делу о драке на турнире UFC 229, главными участниками которой стали россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор. «Газета.Ru» следит за ситуацией в режиме онлайн.