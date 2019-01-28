«Нужно переучивать»: почему Загитова лучше Медведевой

Известный канадский специалист Брайан Орсер дал большое интервью, в котором рассказал о работе с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Напомним, что 19-летняя россиянка присоединилась к группе Орсера в Торонто летом прошлого года. Ее уход от многолетнего тренера Этери Тутберидзе и отъезд из России многие болельщики восприняли в штыки, а с неудачами в первом сезоне под руководством Орсера Медведева приобрела еще больше ненавистников.

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В текущем сезоне Медведева пока не смогла завоевать ни одной награды золотого отлива. Настоящим провалом для нее стало выступление на чемпионате России — там Евгения заняла только седьмое место, которое не позволило ей рассчитывать на место в составе национальной команды на чемпионат Европы. Впоследствии в заявку сборной России попали Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова, которая в итоге стала чемпионкой Европы.

Вопреки слухам Орсер опроверг информацию о том, что Медведева могла посетить чемпионат Европы в Минске. Как рассказал тренер, сейчас Евгения находится в Канаде, где готовится к ближайшему турниру — Кубку России.

«О нет, ей хватит путешествий!

Евгения сейчас в Торонто, тренируется. На следующей неделе мы будем с ней интенсивно работать.

А в следующем месяце у нее запланировано соревнование меньшего уровня в России, и мы постараемся отстоять возможное место для участия на чемпионате мира», — поделился Орсер в интервью NBC Sport.

Кубок России станет для Евгении едва ли не самым важным соревнованием за последнее время. Во-первых, она сможет реабилитироваться за неудачи в первой части сезона. А во-вторых, будет иметь шанс побороться за место в сборной России на предстоящий чемпионат мира. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков пояснил, что состав на мировое первенство будет определено по итогам Кубка России.

«Федерация проанализирует результаты чемпионата Европы в Минске.

Решение по составу на чемпионат мира будет принято с учетом результатов чемпионата Европы, а также итогов финала Кубка России, где мы сможем просмотреть запасных.

После этого тренерский совет сделает свои предложения. Дедлайн подачи заявок на чемпионат мира — за 21 день до старта турнира», — приводит слова Горшкова ТАСС.

У Медведевой даже на фоне неубедительного выступления Загитовой на чемпионате Европы не самые хорошие шансы попасть в сборную России. Очевидно, что нынешняя ученица Этери Тутберидзе изначально рассматривается как лидер национальной команды, поскольку она самая стабильная и обладает наиболее сложной технической программой.

Что касается Самодуровой, то за нее говорит не только победа на чемпионате континента, но и высокий уровень катания по ходу всего сезона. 16-летняя подопечная Алексея Мишина стала настоящим открытием года, хорошо выступив на этапах Гран-при и чемпионате России, а золото европейского первенства только закрепило этот успех. Можно предположить, что к ее кандидатуре у ФФККР также будет определенные пиетет.

Ожидается, что потеряет место в сборной России только Станислава Константинова. Она неудачно откатала короткую программу на чемпионате Европы и разочаровала даже больше, чем провалившийся Максим Ковтун, поскольку в женском фигурном катании конкуренция куда выше, а путевка в Минск досталась именно ей.

Другой вопрос, что главной претенденткой на ее место будет другая ученица Мишина Елизавета Туктамышева. Реинкарнация ее карьеры в этом сезоне вновь заставила говорить об Императрице как об одном из лидеров отечественного фигурного катания, но тяжелая болезнь и пропуск чемпионата России не позволили Туктамышевой поехать на чемпионат Европы.

Тогда Мишин рассказал, что ФФККР ему поручили готовить Елизавету к мировому первенству, что говорит о заинтересованности сборной в ней.

Почти наверняка на чемпионат мира в составе сборной России поедут Алина Загитова, Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева. Проблема Медведевой заключается в том, что ей нужно не только прыгнуть выше головы на Кубке России, но и ждать осечки от Самодуровой или Туктамышевой. В текущей ситуации не все зависит от Евгении, поэтому ее шансы на поездку в Японию пока выглядят неубедительно.

Орсер подчеркнул, что Медведева, среди причин неудач которой он видел физиологические изменения, уже готова вернуться на свой прежний уровень.

«Есть несколько моментов, которые нужно переучивать. Центр тяжести стал выше, и нужно адаптироваться к нему. Она привыкла это делать.

Все дело в борьбе и упорстве. С самого начала, когда она приехала в Торонто, мы сказали ей, что она примет несколько ударов в первый год, но она должна доверять программе и придерживаться ее. Доверься нам, доверься программе, и ты выйдешь из процесса лучше.

Мы принимаем удары в этом году, и это, безусловно, подрывает ее уверенность.

Но она доверяет программе, и я чувствую, что могу быть уверен в ней. Мы должны пробиваться, будь ты парень или девушка», — подчеркнул он.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 18 по 24 марта. Финал Кубка России состоится с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

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