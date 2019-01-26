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НефтехимикАвтомобилист
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ВитязьСеверсталь
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Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
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Хьюстон РокетсТоронто Рэпторс
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Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
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Произвольная программа, женщины
1
Софья Самодурова (Россия)
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Биатлон / Кубок мира по биатлону, 6-й этап
16:30
Спринт 10 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
22.44,9
2
Эрлен Бьонтегорд (Норвегия)
+17,5
3
Антонен Гигонна (Франция)
+20,2
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Испания / Примера
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СевильяЛеванте
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Лыжный спорт / 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам
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Спринт 15 км свободным стилем, мужчины
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ЖиронаБарселона
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Атлетик ББетис
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Реал СосьедадУэска
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Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз
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Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Даллас МавериксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
не начался
Надежда на Устюгова: россияне сражаются в Швеции. LIVE

Онлайн мужского спринта на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира

В рамках восьмого этапа Кубка мира проходит мужская спринтерская гонка на 15 км свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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14:33

Сергей Устюгов под 64-м стартовым номером выходит на трассу.

14:31

Белов на стартовом разгоне показывает девятое время, семь секунд проигрывая Манифика.

14:29

Ветеран не только российского, но и мирового лыжного спорта 36-летний Максим Вылегжанин вступает в борьбу за медали.

14:27

На отрезке 8,6 км лучшее время показывает австриец Макс Хауке.

14:26

Евгений Белов бежит под 50-м номером.

14:25

Захватил лидерство француз Морис Манифика. Почти три секунды он отыграл у своего соотечественника Адриена Бакшайдера.

14:24

Стартовал норвежец Симен Хегстад Крюгер, за ним бежит Денис Спицов.

14:23

В группе лидеров бежит Мельниченко. В текущем сезоне он дошел до топ-11 в общем зачете с 461 очком.

14:21

Андрей Мельниченко бежит под 42-м номером.

14:20

Сразу за ним бежит двукратный олимпийский чемпион из Швеции Даниэль Рикардссон. Есть предупреждение у шведа, кстати. Повторное нарушение правил грозит дисквалификацией.

14:18

Вступает в гонку первый представитель сборной России Александр Бессмертных. Бежит Александр под 37-м стартовым номером.

14:16

Забирает лидерство финн Пертту Хиваринен. 5.25,2 на отрезке 2,2 км.

14:11

Выигрывает у него чуть более шести секунд французский лыжник Валентин Шовен. Лучший ход демонстрирует сейчас француз.

14:10

На отрезке 2,2 км лучшее время показывает швед Бьёрн Сандстрём.

14:09

Вступает в гонку еще один представитель Казахстана Виталий Пухкало.

14:04

Далее следует тройка шведских лыжников Симона Лагесона, Петтера Энгдаля и Бьёрна Сандстрёма. Компанию им составляют казахстанцы Евгений Величко и Денис Волотка.

14:01

Сразу за ним бежит швейцарец Джейсон Рюэш.

14:01

Итак, в стартовом створе гонку начинает опытный швед Тийо Сёдерхильм.

13:56

В составе сборной России бегут Александр Бессмертных, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Сергей Устюгов и Александр Большунов.

13:55

Начало запланировано на 14.00 по московскому времени.

13:50

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на 15 км свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира.