Надежда на Устюгова: россияне сражаются в Швеции. LIVE

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Сергей Устюгов под 64-м стартовым номером выходит на трассу.
Белов на стартовом разгоне показывает девятое время, семь секунд проигрывая Манифика.
Ветеран не только российского, но и мирового лыжного спорта 36-летний Максим Вылегжанин вступает в борьбу за медали.
На отрезке 8,6 км лучшее время показывает австриец Макс Хауке.
Евгений Белов бежит под 50-м номером.
Захватил лидерство француз Морис Манифика. Почти три секунды он отыграл у своего соотечественника Адриена Бакшайдера.
Стартовал норвежец Симен Хегстад Крюгер, за ним бежит Денис Спицов.
В группе лидеров бежит Мельниченко. В текущем сезоне он дошел до топ-11 в общем зачете с 461 очком.
Андрей Мельниченко бежит под 42-м номером.
Сразу за ним бежит двукратный олимпийский чемпион из Швеции Даниэль Рикардссон. Есть предупреждение у шведа, кстати. Повторное нарушение правил грозит дисквалификацией.
Вступает в гонку первый представитель сборной России Александр Бессмертных. Бежит Александр под 37-м стартовым номером.
Забирает лидерство финн Пертту Хиваринен. 5.25,2 на отрезке 2,2 км.
Выигрывает у него чуть более шести секунд французский лыжник Валентин Шовен. Лучший ход демонстрирует сейчас француз.
На отрезке 2,2 км лучшее время показывает швед Бьёрн Сандстрём.
Вступает в гонку еще один представитель Казахстана Виталий Пухкало.
Далее следует тройка шведских лыжников Симона Лагесона, Петтера Энгдаля и Бьёрна Сандстрёма. Компанию им составляют казахстанцы Евгений Величко и Денис Волотка.
Сразу за ним бежит швейцарец Джейсон Рюэш.
Итак, в стартовом створе гонку начинает опытный швед Тийо Сёдерхильм.
В составе сборной России бегут Александр Бессмертных, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Сергей Устюгов и Александр Большунов.
Начало запланировано на 14.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на 15 км свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира.