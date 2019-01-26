«Так будет и со следующими»: почему проиграла Загитова

На чемпионате Европы по фигурному катанию решилась судьба медалей у женщин-одиночниц. Золото соревнований сенсационно завоевала 16-летняя россиянка Софья Самодурова, опередив соотечественницу Алину Загитова и финку Вивеку Линдфорс.

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После короткой программы олимпийская чемпионка имела серьезный гандикап, однако в произвольном номере четыре из семи прыжковых исполнила «на минус». Что

же до Самодуровой, то ученица Алексея Мишина непревзойденно откатала и короткую, и произвольную программу, сумев воспользоваться ошибками Загитовой.

Еще одна россиянка Станислава Константинова, которая в первый день соревнований кошмарно исполнила короткий номер, в произвольной программе исправилась, однако в итоге финишировала лишь четвертой.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь

Женщины

1. Софья Самодурова (Россия) — 213,84

2. Алина Загитова (Россия) — 198,34

3. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 194,40

4. Станислава Константинова (Россия) — 189,72

После выступления Загитова едва сдерживала слезы, а на пресс-конференции первым делом принесла извинения своим болельщикам, которых, к слову, в Минске было предостаточно.

«Я хочу сказать всем моим болельщикам и всей аудитории спасибо за поддержку. Она очень помогает мне, хочу извиниться перед ними за не очень удачный прокат», — начала она.

«Я очень дорожу тем, что столько людей болеют и переживают за меня.

Это очень помогает, я стремлюсь дальше, но сегодня не получилось откатать так, как я хотела, и порадовать зрителей.

Надеюсь, что самые лучшие моменты у меня будут впереди», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Ученица Этери Тутберидзе подчеркнула, что довольна своим нахождением в тройке лучших. Более того, по словам Загитовой, она не намерена брать отдых и продолжит тренироваться уже в ближайшее время.

«То, что я заняла место в тройке, — хорошо. То, что стала второй, — тоже хорошо. Могло и не быть этой серебряной медали, могла остаться ни с чем. Я радуюсь серебряной медали, но хотелось выступить лучше», — поделилась мыслями фигуристка.

«Как планирую отдыхать после чемпионата Европы? Пойду на тренировку»,

— категорично заявила 16-летняя Загитова.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сразу после неудачного проката Загитовой высказала мнение, что олимпийской чемпионке нужен отдых. И, как она считает, Алине необходимо что-то менять в себе.

«Такое впечатление, что она выдохлась. Трудно сказать, что происходит, ведь она ребенок, ей 16 лет. Это может быть с каждым. Как и с Женей Медведевой, так и с ней. Это выдающиеся спортсменки. Так будет и со следующим поколением.

Что-то нужно менять. Не их менять, а, наверное, какую-то подготовку или что-то внутри. Это совершенно неизбалованный, очень хороший, чудесный, добрый и очень талантливый ребенок. Что-то в ней надломилось», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Известный хореограф Илья Авербух согласился с тем, что Загитова испытывает сложности в постолимпийский сезон из-за взросления. По его словам, у Алины есть все необходимое для того, чтобы справиться со сложностями.

«Я думаю, конечно, это все следствия пубертата, других объяснений здесь быть не может.

Человек не просто растет, он по-другому начинает мыслить, анализировать, больше бояться ошибок.

Этого сейчас нет у Софьи, и, скорее всего, это могло появиться у Алины в прошлом сезоне», — сказал Авербух.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который лично сталкивался с подобными проблемами, не видит ничего страшного в проигрыше Загитовой. Также Плющенко высказался относительного того, стоило ли Алине пропускать сезон после победы на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Тут все очень индивидуально, эти вопросы решают тренеры, мне сложно судить. Конечно, нам с вами сейчас проще простого сказать — надо было пропускать, но надо взвешивать все за и против.

Никакой катастрофы, ничего страшного, надо идти дальше и бороться, подниматься и бороться, она сильная девочка, она может», — заключил Плющенко.

Любопытно, что тренер победившей Самодуровой Алексей Мишин очень сдержанно подошел к золоту своей ученицы. Сравнивая Софью с Загитовой, он вспомнил ситуацию из собственной карьеры, когда в 1969 году на чемпионате мира в Колорадо-Спрингс они с Тамарой Москвиной впервые опередили легендарных Людмилу Белоусову и Олега Протопопова.

Мораль такова, что Самодурова в плане профессиональных планов не лучше Загитовой, хоть и ей удалось стать чемпионкой Европы.

«Такого поворота никто не ожидал. Когда мы вошли в пресс-центр, то там висело страшное напряжение. Тогда я решил его разрядить, сказал, что мы победили Белоусову и Протопопова, но не превзошли. Так и сейчас. Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину, у которой титул олимпийской чемпионки и которая мастерски владеет элементами», — цитирует Мишина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Российский фигурист и тренер Максим Траньков также не считает, что Загитова провалила первенство континента. Как заметил четырехкратный чемпион Европы, результаты его не шокировали, поскольку на это были объективные причины.

«Шокировали ли результаты произвольной программы у женщин? Нет. Почему они должны были меня шокировать? Загитова не выиграла и чемпионат России», — сказал Траньков.

«Я не могу назвать второе место Загитовой провалом.

Можно называть как угодно, но не стал бы называть это провалом.

Да у нее не получилось, но у нее период роста. Даже если она уже олимпийская чемпионка, то она остается молодой девчонкой», — приводит слова фигуриста Sport24.

Ближайшим турнирном, на котором сможет выступить Загитова, будет чемпионат мира в японской Сайтаме. Но до этого еще почти два месяца, за которые, надо полагать, олимпийской чемпионке все же удастся отдохнуть.

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