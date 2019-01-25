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Танцы на льду, ритм-танец
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Пападакис / Сизерон (Франция)
84,79
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Произвольная программа, женщины
1
Софья Самодурова (Россия)
213,84
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Биатлон / Кубок мира по биатлону, 6-й этап
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Без шансов на золото: Степанова и Букин вторые на ЧЕ

Французы Пападакис и Сизерон стали чемпионами Европы

Завершились соревнования по танцам на льду, которые проходили в рамках чемпионата Европы в Минске. Победителями стали представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, на втором месте расположился российский дуэт Александры Степановой и Ивана Букина, а замкнули тройку лидеров итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
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20:00

На этом мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!

19:59

Стоит отметить, что французская пара фигуристов Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали пятикратными чемпионами Европы в танцах на льду.

19:57

А вот что вышло по баллам:

1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 217,98 2. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 206,41 3. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 199,84 4. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 193,95

9. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 175,62

19:54

При этом хотелось бы отметить, что все три российские пары показали сегодня просто невероятные прокаты. Минимум ошибок, никто не допустил серьезных промахов. Все программы были исполнены великолепно.

19:52

Еще одна российская пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов стали вторыми. Третий российский дуэт Софья Евдокимова / Егор Базин занял девятую строчку.

19:50

Пьедестал выглядит таким образом: первое место заняли представители Франции представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, на втором месте расположился российский дуэт Александры Степановой и Ивана Букина, а замкнули тройку лидеров итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

19:45

Произвольный танец — 125.04 баллов. Итог — 206.41 баллов. ЕСТЬ СЕРЕБРЯННАЯ МЕДАЛЬ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ У СТЕПАНОВОЙ И БУКИНА!!!

19:44

Пока скажем, что обошлось без грубых ошибок, да и помарок почти не было.

19:42

Не обойдут, конечно, французов наши ребята, но за второе место вполне можно бороться. Ждем оценки!

19:41

Ох, какую поддержку показывают Степанова и Букин! Нечто космическое!

19:40

Прекрасно исполняют все элементы фигуристы. Очень чувственно и гармонично выглядит их танец.

19:39

Хочется отметить скорость, темп, на котором происходит прокат, очень высок. Справляются с этим фигуристы.

19:38

С великолепного вращения начинают они свой произвольный танец.

19:37

На льду Степанова и Букин!

19:36

Ну что же, эти оценки весьма ожидаемы. 217.98 получают французы за два проката. Огромный отрыв и почти гарантированное первое место на чемпионате.

19:35

Стоит отметить, что пара катается с детства вместе. И это видно в каждом их движении, чувствуют друг друга фигуристы просто потрясающе.

19:34

Завершают они прокат потрясающим вращением. Не дают спортсмены придраться к их произвольной программе, катаются они как единое целое.

19:32

Высокие оценки за технику будут у французов, очень уж хороши они в каждом элементе.

19:30

Под нежную музыку чувственный прокат. Не допускают ошибок французы, четко выполняя каждый технический элемент, чем вызывают бурные аплодисменты.

19:29

И выходят на лед фавориты этого чемпионата — французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которая лидирует после которого проката, набрав за ритм-танец 84,79 баллов.

19:28

120.79 у них за произвольную программу. 199.84 — общий результат. И судя по всему, это медаль!

19:26

Дорожка шагов по кругу, конечно, третий уровень, но зато все остальные элементы — четвертый.

19:26

Много интересных заходов на элементы показали фигуристы. Довольны и они, и тренер.

19:25

Хороши итальянцы в технических элементах, чисто все выполняют, без помарок.

19:23

Пара демонстрирует просто восхитительную синхронность. Выглядит волшебно.

19:22

Под музыку из «Ла-ла-Ленда» выступают спортсмены.

19:21

Свой произвольный танец показывают Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии. За ритм-танец — 79,05 баллов.

19:20

А теперь к оценкам. за произвольную программу 112.48 баллов, а в итоге — 185.35 баллов. Занимают польские фигуристы второе место!

19:18

Сложная программа, с которой польские фигуристы справляются просто на ура. Только дорожка шагов в их исполнении получила третий уровень, остальные элементы — четвертый.

19:17

Хочется отметить прекрасно подобранную музыку, она даже немного таинственный настрой.

19:16

До чего же хороши у них поддержки, впрочем, остальные элементы тоже не уступают.

19:15

Хорошо выступает польская пара, без очевидных ошибок, очень гармонично смотрятся они вместе.

19:13

На льду польский дуэт Наталия Калишек и Максим Сподырев. За ритм-танец у них — 72,87 баллов.

19:11

И за произвольный танец российская пара получает 123.71 баллов. В итоге 193.95. И ЭТО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО!!

19:10

Почти без ошибок!! И на твизлах, на которых вчера произошло обидное падание, все прошло без сучка и задоринки!

19:09

Страстные элементы включили они в танец, выглядит великолепно их произвольный прокат.

19:08

К счастью, без видимых ошибок пока показывают они произвольную программу. Может, еще не все потеряно?..

19:07

Нежное выступление показывает российская пара. Они прекрасно и органично вливаются в музыку.

19:05

Весьма неплохая поддержка получается у них в самом начале программы.

19:04

Под Баха выступают Синицина и Кацалапов. Переплетение двух душ, как говорили сами фигуристы.

19:04

Выходят на лед россияне! За ритм-танец у них 70,24 баллов.

19:00

Первыми свой произвольный прокат покажут Кацалапов и Синицина. Напомним, после ритм-танца они только пятые из-за обидного падения Никиты во время исполнения твизлов.

18:58

А вот и четвертая разминка!

Здесь выступают две наши пары — Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин, а также за медали будут бороться лидеры — французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

18:57

За произвольную программу получает пара 112.28. Обходят испанцев! В итоге — 182.05 баллов, а это промежуточное первое место!

18:56

Почти во всех элементах получают британцы четвертый уровень. Просто великолепно!

18:55

Не очень хорошо, правда. получился блок на одной ноге у фигуристки.

18:55

Заводное выступление, в которое спортсмены вкладываются полностью.

18:54

Все получается у британской пары — и вращения синхронные, и поддержки красивые.

18:52

Динамичное выступление под бодрую музыку. Пока чисто катают фигуристы.

18:51

Замыкают третью разминку британцы Лила Фир и Льюис Гибсон. За первое выступление их оценки — 69,77.

18:49

Итак, баллы за произвольный прокат — 111.39. 180.67 баллов в итоге — просто великолепный результат. Безумно доволен Александр Жулин, который тренирует эту пару.

18:47

Эмоциональный прокат показали испанцы, и техника у фигуристов просто на высоте! И заметно это было, что сосредоточились спортсмены на исполнении технических элементов.

18:45

Поддержки на высоком уровне, как и сам прокат. Похоже. у них ошибок будет меньше, чем у их предшественников.

18:44

Отлично начали свой произвольный прокат, прекрасные вращения показали.

18:43

Еще одна испанская пара а льду — Сара Уртадо и Кирилл Халявин. За ритм-танец у дуэта 69, 28 баллов.

18:41

И получают они за произвольный танец 106.82 баллов. 176.84 в итоге, опережают они Евдокимова и Базина.

18:39

С большими потерями, конечно, выступили испанцы. Да и сама постановка уступает некоторым на этом прокате.

18:38

Зато с поддержками у спортсменов все хорошо, великолепную они показывают в конце программы.

18:37

И предательский блок на одной ноге у фигуриста...

18:36

Но вновь проблемы в твизлах. И он, и она потеряли по уровню. Что же такое! Почти каждая пара ошибается на этом элементе.

18:35

И сразу же великолепное вращение делают фигуристы! Не потеряли в скорости.

18:34

Начинает свой прокат сильный испанский дуэт Оливия Смарт и Адриан Диас. За ритм-танец у них 70,02 баллов.

18:33

В итоге 101.16 за произвольную программу. 168.34 баллов за две программы и всего третье место.

18:32

Сложнее, конечно, дался финнам произвольный прокат. За ритм-танец им поставили 67,18 баллов. Плюс, конечно, ошибки в танце, особенно не удались твизлы.

18:30

Великолепно исполняют спортсмены одну из поддержек!

18:30

Несмотря на ошибки, очень гармоничным выглядит выступление финской пары.

18:29

И сразу же сбой у фигуриста! Не очень удачное начала проката.

18:28

На льду финская пара Юлия Турккила и Матиас Верслёйс.

18:27

103.35 получают за прокат французы. Не очень довольна их тренер. 172.33 баллов в итоге за два танца, французы на втором месте, не смогли обойти Евдокимову и Базина, сохраняют россияне лидерство.

18:25

Минус пять баллов за твизлы будет у спортсменов. Да и дорожка шагов тоже подвела их.

18:23

Однако без помарок у французов не обошлось. В твизлах у фигуристки не все получилось, хотя нам, зрителям, это было не очень заметно. Но судьи все видят.

18:22

Третий раз меняется темп музыки, вновь чувствуется ритм. Поддержки выглядят в сочетании с музыкой восхитительными.

18:21

Великолепные вращения получаются у французов. Музыка уже чуть замедлилась, чувственным выходит прокат дуэта.

18:20

На достаточно высокой скорости проходит выступление, под эту музыку иначе и не получается.

18:19

Под Бруно Марса танцуют фигуристы. Очень ритмичная музыка, посмотрим, что покажут под нее спортсмены.

18:18

Выходят на лед французы.

18:14

И первыми начнут французские фигуристы Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак. За ритм-танец у пары 68, 98 баллов.

18:12

Начинается третья разминка.

17:58

А сейчас небольшой перерыв на заливку льда, а потом нас ждут выступления сильнейших пар на этом чемпионате Европы.

17:57

На первом месте после двух разминок Евдокимова и Базин! Невероятный танец в их исполнении.

17:56

Очень довольна тренер итальянцев. Получают они 99.82 баллов, в итоге — 162.94. На четвертом месте сейчас представители Италии.

17:54

Хоть и хорошая программа, но выглядит слегка тускло на фоне танцев и представителей Франции, и спортсменов из России.

17:53

Ловко, будто скользяще получаются у пары все технические элементы. Выглядит органично их прокат.

17:52

Тему любви раскрывают в своей произвольной программе фигуристы, и нужно сказать, что очень чувственно у них это получается.

17:51

За ритм-танец у итальянской пары 63,12 баллов.

17:50

Под «Гимн любви» Патрисии Каас завершают выступления второй разминки Жасмин Тессари и Франческо Фьоретти из Италии.

17:48

Получают Софья и Егор за свой произвольный танец 108.97, а в итоге — 175.62 балла. Просто блестяще, выходят на первое место фигуристы! Великолепное выступление, тут трудно с этим спорить!

17:47

«Молодцы! Молодцы!» — скандируют трибуны после произвольного выступления россиян.

17:46

Завершают Евдокимова и Базин свое выступление эффектной поддержкой, до последней минуты они отработали свое выступление.

17:45

Вливаются они в музыку, с каждой секундой напряжение растет, что и показывают своим танцем фигуристы.

17:44

Синхроннсть тоже на уровне, отличными получаются вращения у Софьи и Егора.

17:43

Будто парят фигуристы на льду. очень легкий прокат, поддержки получаются очень воздушными, будто совсем не прикалывают они усилий.

17:42

Напомним, что за ритм-танец у россиян 66,60 баллов.

17:41

Евдокимова и Базин на льду!

17:39

В итоге получают они за свой прокат 103.40баллов. За оба выступления — 168.02. Очень даже неплохо, ведь первое промежуточное место! Тренер дуэта очень довольна.

Стоит отметить, что Галявьева раньше выступала за Россию.

17:38

Блестящий прокат у немецкой пары! 13-ми они были после ритм-танца, хотя пара помарок все же случилась.

17:37

Вращения получаются у фигуристов синхронными. Пока идут без видимых помарок.

17:35

Есть сложная поддержка у французов! И хорошо, даже великолепно они ее исполнили, не должны судьи к чему-то придраться.

17:35

Под «Амели» начинают свой прокат Аделина Галявьева и Луи Торон из Франции. За первый танец у них 64,62 баллов.

17:34

96.36 баллов ставят им судьи. Не самый высокий результат, литовцам, которые допустили серьезную ошибку, поставили больше.

17:32

Хоть и отлично откатали программу немцы, но не было в их произвольном танце какой-то оригинальности. Слишком заезженная тема.

17:31

Очень красивое выступление, драматичное. Прекрасно передали настроение музыки спортсмены.

17:29

Ох, какая эффектная поддержка выходит у фигуристов! И исполняют они ее на очень высоком уровне.

17:28

Здесь стоит обратить внимание на костюмы, которые прекрасно подчеркивают музыку. «Belle» получается просто великолепно.

17:26

На льду немецкий дуэт Схари Кох и Кристиан Нюхтер. И вновь у нас в музыке «Норт Дам де Пари». Любят эту тему фигуристы.

17:25

В итоге набирают они 99.30 баллов. Не тот результат, на который они рассчитывали, конечно. За два проката — 164.11. Промежуточное первое место, но это ненадолго, конечно.

17:24

После этой ошибки расстроились литовцы. Ведь так хорошо все шло, и твизлы получились просто прекрасными, и дорожка шагов дала высокие баллы.

17:23

А вот в самом конце ошибаются спортсмены, очень обидно! Спасает только то, что эта хореографическая поддержка, потеряли спортсмены около двух баллов.

17:21

Да и в синхронности вращений им не откажешь, как и в скорости самого проката.

17:20

Каждая поддержка получается у спортсменов очень легко.

17:20

Этот опыт чувствует в их выступлении. очень уверено катают свою произвольную программу спортсмены.

17:19

Очень опытные фигуристы, хотя вместе танцуют только второй сезон.

17:17

Во второй разминке первыми начнут фигуристы из Латвии — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс. За ритм-танец они набрали 64,81 баллов.

17:11

Начинается вторая разминка. В ней будут выступать российские фигуристы Евдокимова и Базин!

17:10

Первое место пока сохраняется у украинцев Дарьи Поповой и Владимира Беликова.

17:10

Набирают за произвольный танец они 92.28 баллов. 149.66 баллов в итоге. Вторые они в своей разминке!

17:09

Не очень сложная программа была у британцев, но прекрасно они ее исполнили, полностью слились с музыкой. Была небольшая проблема в твизлах у фигуристки, только третий уровень ей засчитали.

17:08

Музыка в танце беспроигрышная — мюзикл «Приведение». Фигуристы очень ярко показали отношения в своем танце.

17:06

Поддержка далась фигуристам тяжеловато, видно было, что трудно.

17:04

Вращение у пары, которая выступает вместе три сезона, очень синхронные. А вот с твизлам возникли небольшие сложности, хотя и и ошибкой это назвать сложно.

17:03

Выходит на лед британская пара Робин Твидейл / Джозеф Баклэнд, они последние в этой группе выступают. За первый прокат у них — 57,38 балла.

17:00

За свое вдохновленное выступление получают они 90.43 балла. В итоге — 147.51 балла. Вторые они в своей разминке.

17:00

И твизлы, и поддержки у пары — четвертый уровень. Очень хороший результат для этой молодой пары.

16:59

Очень вдохновленное выступление, стоит отметить, что фигуристка выступает после серьезной травмы, которую долго лечила.

16:58

Тема выступления «полет», и спортсмены прекрасно передают ее. Будто парят по льду.

16:57

Синхронные вращения получаются у фигуристов.

16:57

За ритм-танец у них 57,08 баллов.

16:56

Анна Кубликова и Юрий Хулицкий из Белоруссии начинают свое выступление под музыку из кинофильма «Сказка странствий».

16:53

Попова и Беликов набирают 92.00 баллов. В конченом итоге за произвольное выступление и ритм-танец у них 152.01 балла. Пока первые они. Довольны своим прокатом и фигуристы. и их тренер.

16:52

Заканчивают свое выступление на коленях украинцы, но не хватило в программе согласованности с музыкой. Без явных ошибок откатались фигуристы.

16:51

И еще одна очень эффектно смотрящаяся поддержка покоряется фигуристам.

16:50

Плавно и очень ритмично двигаются украинские спортсмены.

16:48

И танцуют фигуристы под ноктюрн Шопена. И начинают с поддержки, хорошо она получается у них!

16:47

Начинают свой произвольный танец Дарья Попова и Владимир Беликов из Украины. Они лидеры этой разминки, у них 60,01 баллов.

16:46

За произвольную программу получают спортсмены 87.20 баллов. За два выступления у них 142.12 баллов.

16:46

Под музыку из «Нотр Дам де Пари» танцует израильский дуэт.

16:44

Ошибается Давидович в твизлах. А вот дорожка шагов получается неплохо, хотя и не идеально.

16:42

С вращения начинают спортсмены, а потом сразу делают поддержку со сложным выходом.

16:41

На льду пара из Израиля — Шира Ичилов и Вадим Давидович. За ритм-танец у них 54,92 баллов.

16:40

88.62 баллов получают фигуристы за произвольный танец. 147.32 в итоге выходит у них за две программы.

16:37

Могла упасть Анна на твизлах, но удержалась. В эффектных позах заканчивают свое выступление венгры.

16:36

Стоит отметить, как меняется музыка во время исполнения, от плавной до быстрой и ритмичной.

16:35

Прекрасно исполняют поддержку спортсмены, пока идет гладко их выступление.

16:33

Бодро начинают фигуристы, двигаются очень ритмично, попадая в музыку.

16:31

Выходят на лед венгерские фигуристы!

16:25

Начинается разминка у первой группы фигуристов.

Откроет показательную программу пара из Венгрии Анна Яновская и Адам Лукач. За ритм-танец они получили 58,70 баллов.

16:17

Евдокимова и Базин выступят во второй разминке, их старт в 17.40 по московскому времени.

Пары Синицина / Кацалапов и Степанова / Букин будут замыкать соревнования в четвертой группе. Российские дуэты покажут свои программы в 19.03 и 19.36.

16:15

А вот и расписание сегодняшней программы.

16:10

Еще один российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов стал пятым, набрав 70,24 балла.

Софья Евдокимова и Егор Базин показали лишь 11-й результат.

16:08

После ритм-танца лидирует французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. На втором месте расположилась российская пара Александры Степановой и Ивана Букина, замыкают тройку лидеров итальянцы Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри.

16:05

Начало соревнований запланировано на 16:25 по московскому времени.

16:00

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию спортсмены показывают произвольной танец.