Без шансов на золото: Степанова и Букин вторые на ЧЕ

- 374583 просмотра 25 января 2018 года в Санкт-Петербурге умерла Народная артистка России Людмила Сенчина. Она родилась...
- 319139 просмотров Путин провел переговоры с Мадуро на фоне кризиса в Венесуэле поддержку
- 276538 просмотров Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова
- 220202 просмотра Российские спортсмены требуют с Макларена 300 миллионов рублей
- 193285 просмотров Захарова едко ответила на предложение Чубайса заменить ее Бузовой
- 187418 просмотров Загитова проиграла Самодуровой на чемпионате Европы по фигурному катанию
- 179360 просмотров На Украине пригрозили силой «вернуть» Кавказ и Кубань
На этом мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!
Стоит отметить, что французская пара фигуристов Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали пятикратными чемпионами Европы в танцах на льду.
А вот что вышло по баллам:
1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 217,98 2. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 206,41 3. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 199,84 4. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 193,95
9. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 175,62
При этом хотелось бы отметить, что все три российские пары показали сегодня просто невероятные прокаты. Минимум ошибок, никто не допустил серьезных промахов. Все программы были исполнены великолепно.
Еще одна российская пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов стали вторыми. Третий российский дуэт Софья Евдокимова / Егор Базин занял девятую строчку.
Пьедестал выглядит таким образом: первое место заняли представители Франции представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, на втором месте расположился российский дуэт Александры Степановой и Ивана Букина, а замкнули тройку лидеров итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Произвольный танец — 125.04 баллов. Итог — 206.41 баллов. ЕСТЬ СЕРЕБРЯННАЯ МЕДАЛЬ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ У СТЕПАНОВОЙ И БУКИНА!!!
Пока скажем, что обошлось без грубых ошибок, да и помарок почти не было.
Не обойдут, конечно, французов наши ребята, но за второе место вполне можно бороться. Ждем оценки!
Ох, какую поддержку показывают Степанова и Букин! Нечто космическое!
Прекрасно исполняют все элементы фигуристы. Очень чувственно и гармонично выглядит их танец.
Хочется отметить скорость, темп, на котором происходит прокат, очень высок. Справляются с этим фигуристы.
С великолепного вращения начинают они свой произвольный танец.
На льду Степанова и Букин!
Ну что же, эти оценки весьма ожидаемы. 217.98 получают французы за два проката. Огромный отрыв и почти гарантированное первое место на чемпионате.
Стоит отметить, что пара катается с детства вместе. И это видно в каждом их движении, чувствуют друг друга фигуристы просто потрясающе.
Завершают они прокат потрясающим вращением. Не дают спортсмены придраться к их произвольной программе, катаются они как единое целое.
Высокие оценки за технику будут у французов, очень уж хороши они в каждом элементе.
Под нежную музыку чувственный прокат. Не допускают ошибок французы, четко выполняя каждый технический элемент, чем вызывают бурные аплодисменты.
И выходят на лед фавориты этого чемпионата — французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которая лидирует после которого проката, набрав за ритм-танец 84,79 баллов.
120.79 у них за произвольную программу. 199.84 — общий результат. И судя по всему, это медаль!
Дорожка шагов по кругу, конечно, третий уровень, но зато все остальные элементы — четвертый.
Много интересных заходов на элементы показали фигуристы. Довольны и они, и тренер.
Хороши итальянцы в технических элементах, чисто все выполняют, без помарок.
Пара демонстрирует просто восхитительную синхронность. Выглядит волшебно.
Под музыку из «Ла-ла-Ленда» выступают спортсмены.
Свой произвольный танец показывают Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии. За ритм-танец — 79,05 баллов.
А теперь к оценкам. за произвольную программу 112.48 баллов, а в итоге — 185.35 баллов. Занимают польские фигуристы второе место!
Сложная программа, с которой польские фигуристы справляются просто на ура. Только дорожка шагов в их исполнении получила третий уровень, остальные элементы — четвертый.
Хочется отметить прекрасно подобранную музыку, она даже немного таинственный настрой.
До чего же хороши у них поддержки, впрочем, остальные элементы тоже не уступают.
Хорошо выступает польская пара, без очевидных ошибок, очень гармонично смотрятся они вместе.
На льду польский дуэт Наталия Калишек и Максим Сподырев. За ритм-танец у них — 72,87 баллов.
И за произвольный танец российская пара получает 123.71 баллов. В итоге 193.95. И ЭТО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО!!
Почти без ошибок!! И на твизлах, на которых вчера произошло обидное падание, все прошло без сучка и задоринки!
Страстные элементы включили они в танец, выглядит великолепно их произвольный прокат.
К счастью, без видимых ошибок пока показывают они произвольную программу. Может, еще не все потеряно?..
Нежное выступление показывает российская пара. Они прекрасно и органично вливаются в музыку.
Весьма неплохая поддержка получается у них в самом начале программы.
Под Баха выступают Синицина и Кацалапов. Переплетение двух душ, как говорили сами фигуристы.
Выходят на лед россияне! За ритм-танец у них 70,24 баллов.
Первыми свой произвольный прокат покажут Кацалапов и Синицина. Напомним, после ритм-танца они только пятые из-за обидного падения Никиты во время исполнения твизлов.
А вот и четвертая разминка!
Здесь выступают две наши пары — Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин, а также за медали будут бороться лидеры — французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.
За произвольную программу получает пара 112.28. Обходят испанцев! В итоге — 182.05 баллов, а это промежуточное первое место!
Почти во всех элементах получают британцы четвертый уровень. Просто великолепно!
Не очень хорошо, правда. получился блок на одной ноге у фигуристки.
Заводное выступление, в которое спортсмены вкладываются полностью.
Все получается у британской пары — и вращения синхронные, и поддержки красивые.
Динамичное выступление под бодрую музыку. Пока чисто катают фигуристы.
Замыкают третью разминку британцы Лила Фир и Льюис Гибсон. За первое выступление их оценки — 69,77.
Итак, баллы за произвольный прокат — 111.39. 180.67 баллов в итоге — просто великолепный результат. Безумно доволен Александр Жулин, который тренирует эту пару.
Эмоциональный прокат показали испанцы, и техника у фигуристов просто на высоте! И заметно это было, что сосредоточились спортсмены на исполнении технических элементов.
Поддержки на высоком уровне, как и сам прокат. Похоже. у них ошибок будет меньше, чем у их предшественников.
Отлично начали свой произвольный прокат, прекрасные вращения показали.
Еще одна испанская пара а льду — Сара Уртадо и Кирилл Халявин. За ритм-танец у дуэта 69, 28 баллов.
И получают они за произвольный танец 106.82 баллов. 176.84 в итоге, опережают они Евдокимова и Базина.
С большими потерями, конечно, выступили испанцы. Да и сама постановка уступает некоторым на этом прокате.
Зато с поддержками у спортсменов все хорошо, великолепную они показывают в конце программы.
И предательский блок на одной ноге у фигуриста...
Но вновь проблемы в твизлах. И он, и она потеряли по уровню. Что же такое! Почти каждая пара ошибается на этом элементе.
И сразу же великолепное вращение делают фигуристы! Не потеряли в скорости.
Начинает свой прокат сильный испанский дуэт Оливия Смарт и Адриан Диас. За ритм-танец у них 70,02 баллов.
В итоге 101.16 за произвольную программу. 168.34 баллов за две программы и всего третье место.
Сложнее, конечно, дался финнам произвольный прокат. За ритм-танец им поставили 67,18 баллов. Плюс, конечно, ошибки в танце, особенно не удались твизлы.
Великолепно исполняют спортсмены одну из поддержек!
Несмотря на ошибки, очень гармоничным выглядит выступление финской пары.
И сразу же сбой у фигуриста! Не очень удачное начала проката.
На льду финская пара Юлия Турккила и Матиас Верслёйс.
103.35 получают за прокат французы. Не очень довольна их тренер. 172.33 баллов в итоге за два танца, французы на втором месте, не смогли обойти Евдокимову и Базина, сохраняют россияне лидерство.
Минус пять баллов за твизлы будет у спортсменов. Да и дорожка шагов тоже подвела их.
Однако без помарок у французов не обошлось. В твизлах у фигуристки не все получилось, хотя нам, зрителям, это было не очень заметно. Но судьи все видят.
Третий раз меняется темп музыки, вновь чувствуется ритм. Поддержки выглядят в сочетании с музыкой восхитительными.
Великолепные вращения получаются у французов. Музыка уже чуть замедлилась, чувственным выходит прокат дуэта.
На достаточно высокой скорости проходит выступление, под эту музыку иначе и не получается.
Под Бруно Марса танцуют фигуристы. Очень ритмичная музыка, посмотрим, что покажут под нее спортсмены.
Выходят на лед французы.
И первыми начнут французские фигуристы Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак. За ритм-танец у пары 68, 98 баллов.
Начинается третья разминка.
А сейчас небольшой перерыв на заливку льда, а потом нас ждут выступления сильнейших пар на этом чемпионате Европы.
На первом месте после двух разминок Евдокимова и Базин! Невероятный танец в их исполнении.
Очень довольна тренер итальянцев. Получают они 99.82 баллов, в итоге — 162.94. На четвертом месте сейчас представители Италии.
Хоть и хорошая программа, но выглядит слегка тускло на фоне танцев и представителей Франции, и спортсменов из России.
Ловко, будто скользяще получаются у пары все технические элементы. Выглядит органично их прокат.
Тему любви раскрывают в своей произвольной программе фигуристы, и нужно сказать, что очень чувственно у них это получается.
За ритм-танец у итальянской пары 63,12 баллов.
Под «Гимн любви» Патрисии Каас завершают выступления второй разминки Жасмин Тессари и Франческо Фьоретти из Италии.
Получают Софья и Егор за свой произвольный танец 108.97, а в итоге — 175.62 балла. Просто блестяще, выходят на первое место фигуристы! Великолепное выступление, тут трудно с этим спорить!
«Молодцы! Молодцы!» — скандируют трибуны после произвольного выступления россиян.
Завершают Евдокимова и Базин свое выступление эффектной поддержкой, до последней минуты они отработали свое выступление.
Вливаются они в музыку, с каждой секундой напряжение растет, что и показывают своим танцем фигуристы.
Синхроннсть тоже на уровне, отличными получаются вращения у Софьи и Егора.
Будто парят фигуристы на льду. очень легкий прокат, поддержки получаются очень воздушными, будто совсем не прикалывают они усилий.
Напомним, что за ритм-танец у россиян 66,60 баллов.
Евдокимова и Базин на льду!
В итоге получают они за свой прокат 103.40баллов. За оба выступления — 168.02. Очень даже неплохо, ведь первое промежуточное место! Тренер дуэта очень довольна.
Стоит отметить, что Галявьева раньше выступала за Россию.
Блестящий прокат у немецкой пары! 13-ми они были после ритм-танца, хотя пара помарок все же случилась.
Вращения получаются у фигуристов синхронными. Пока идут без видимых помарок.
Есть сложная поддержка у французов! И хорошо, даже великолепно они ее исполнили, не должны судьи к чему-то придраться.
Под «Амели» начинают свой прокат Аделина Галявьева и Луи Торон из Франции. За первый танец у них 64,62 баллов.
96.36 баллов ставят им судьи. Не самый высокий результат, литовцам, которые допустили серьезную ошибку, поставили больше.
Хоть и отлично откатали программу немцы, но не было в их произвольном танце какой-то оригинальности. Слишком заезженная тема.
Очень красивое выступление, драматичное. Прекрасно передали настроение музыки спортсмены.
Ох, какая эффектная поддержка выходит у фигуристов! И исполняют они ее на очень высоком уровне.
Здесь стоит обратить внимание на костюмы, которые прекрасно подчеркивают музыку. «Belle» получается просто великолепно.
На льду немецкий дуэт Схари Кох и Кристиан Нюхтер. И вновь у нас в музыке «Норт Дам де Пари». Любят эту тему фигуристы.
В итоге набирают они 99.30 баллов. Не тот результат, на который они рассчитывали, конечно. За два проката — 164.11. Промежуточное первое место, но это ненадолго, конечно.
После этой ошибки расстроились литовцы. Ведь так хорошо все шло, и твизлы получились просто прекрасными, и дорожка шагов дала высокие баллы.
А вот в самом конце ошибаются спортсмены, очень обидно! Спасает только то, что эта хореографическая поддержка, потеряли спортсмены около двух баллов.
Да и в синхронности вращений им не откажешь, как и в скорости самого проката.
Каждая поддержка получается у спортсменов очень легко.
Этот опыт чувствует в их выступлении. очень уверено катают свою произвольную программу спортсмены.
Очень опытные фигуристы, хотя вместе танцуют только второй сезон.
Во второй разминке первыми начнут фигуристы из Латвии — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс. За ритм-танец они набрали 64,81 баллов.
Начинается вторая разминка. В ней будут выступать российские фигуристы Евдокимова и Базин!
Первое место пока сохраняется у украинцев Дарьи Поповой и Владимира Беликова.
Набирают за произвольный танец они 92.28 баллов. 149.66 баллов в итоге. Вторые они в своей разминке!
Не очень сложная программа была у британцев, но прекрасно они ее исполнили, полностью слились с музыкой. Была небольшая проблема в твизлах у фигуристки, только третий уровень ей засчитали.
Музыка в танце беспроигрышная — мюзикл «Приведение». Фигуристы очень ярко показали отношения в своем танце.
Поддержка далась фигуристам тяжеловато, видно было, что трудно.
Вращение у пары, которая выступает вместе три сезона, очень синхронные. А вот с твизлам возникли небольшие сложности, хотя и и ошибкой это назвать сложно.
Выходит на лед британская пара Робин Твидейл / Джозеф Баклэнд, они последние в этой группе выступают. За первый прокат у них — 57,38 балла.
За свое вдохновленное выступление получают они 90.43 балла. В итоге — 147.51 балла. Вторые они в своей разминке.
И твизлы, и поддержки у пары — четвертый уровень. Очень хороший результат для этой молодой пары.
Очень вдохновленное выступление, стоит отметить, что фигуристка выступает после серьезной травмы, которую долго лечила.
Тема выступления «полет», и спортсмены прекрасно передают ее. Будто парят по льду.
Синхронные вращения получаются у фигуристов.
За ритм-танец у них 57,08 баллов.
Анна Кубликова и Юрий Хулицкий из Белоруссии начинают свое выступление под музыку из кинофильма «Сказка странствий».
Попова и Беликов набирают 92.00 баллов. В конченом итоге за произвольное выступление и ритм-танец у них 152.01 балла. Пока первые они. Довольны своим прокатом и фигуристы. и их тренер.
Заканчивают свое выступление на коленях украинцы, но не хватило в программе согласованности с музыкой. Без явных ошибок откатались фигуристы.
И еще одна очень эффектно смотрящаяся поддержка покоряется фигуристам.
Плавно и очень ритмично двигаются украинские спортсмены.
И танцуют фигуристы под ноктюрн Шопена. И начинают с поддержки, хорошо она получается у них!
Начинают свой произвольный танец Дарья Попова и Владимир Беликов из Украины. Они лидеры этой разминки, у них 60,01 баллов.
За произвольную программу получают спортсмены 87.20 баллов. За два выступления у них 142.12 баллов.
Под музыку из «Нотр Дам де Пари» танцует израильский дуэт.
Ошибается Давидович в твизлах. А вот дорожка шагов получается неплохо, хотя и не идеально.
С вращения начинают спортсмены, а потом сразу делают поддержку со сложным выходом.
На льду пара из Израиля — Шира Ичилов и Вадим Давидович. За ритм-танец у них 54,92 баллов.
88.62 баллов получают фигуристы за произвольный танец. 147.32 в итоге выходит у них за две программы.
Могла упасть Анна на твизлах, но удержалась. В эффектных позах заканчивают свое выступление венгры.
Стоит отметить, как меняется музыка во время исполнения, от плавной до быстрой и ритмичной.
Прекрасно исполняют поддержку спортсмены, пока идет гладко их выступление.
Бодро начинают фигуристы, двигаются очень ритмично, попадая в музыку.
Выходят на лед венгерские фигуристы!
Начинается разминка у первой группы фигуристов.
Откроет показательную программу пара из Венгрии Анна Яновская и Адам Лукач. За ритм-танец они получили 58,70 баллов.
Евдокимова и Базин выступят во второй разминке, их старт в 17.40 по московскому времени.
Пары Синицина / Кацалапов и Степанова / Букин будут замыкать соревнования в четвертой группе. Российские дуэты покажут свои программы в 19.03 и 19.36.
А вот и расписание сегодняшней программы.
Еще один российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов стал пятым, набрав 70,24 балла.
Софья Евдокимова и Егор Базин показали лишь 11-й результат.
После ритм-танца лидирует французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. На втором месте расположилась российская пара Александры Степановой и Ивана Букина, замыкают тройку лидеров итальянцы Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри.
Начало соревнований запланировано на 16:25 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию спортсмены показывают произвольной танец.