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«Станешь предателем»: украинца накажут за переход в «Зенит»

«Запретят выступать за сборную»: украинца накажут за переход в «Зенит»

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий находится в шаге от перехода в «Зенит». О трансфере могут объявить в ближайшие дни. В Верховной раде Украины уже заявили, что игрока перестанут вызывать в национальную сборную, а фанаты припомнили Ракицкому то, что он никогда не поет гимн страны, и окрестили предателем.

Переход украинского центрального защитника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в «Зенит» из Санкт-Петербурга может обернуться проблемами для футболиста.

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«Болельщики постоянно обвиняют его в том, что он не поет гимн сборной Украины. Однако все понимают, что в национальной команде альтернативы ему нет», — рассказал «Спорт-Экспрессу» главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков.

При этом журналист отметил, что в случае переезда футболиста в Северную столицу России, в национальную сборную Украины его вызывать перестанут.

«Тогда, на мой взгляд, в сборную он вызываться не будет. Истинные мотивы такого решения не назовут. Придумают какую-то официальную версию,

— предположил Франков. — У главного тренера сборной Андрея Шевченко, конечно, есть свое мнение. Но нельзя не учитывать и давление со стороны общества. Причем это будет выглядеть таким образом: «Мы же вас предупреждали, мы же вам говорили».

«Конечно, у Ракицкого, скорее всего, будут проблемы из-за перехода в российский клуб. Думаю, что ему могут запретить выступать за сборную. Увы, такая ситуация в стране.

Хотя понятно, что ни спорт, ни культуру нельзя смешивать с грязной политикой. Украине необходимо наладить мир в стране и дружеские отношения с Россией», — заявила депутат Верховной рады Украины Татьяна Бахтеева.

Не остался в стороне от ситуации и руководитель организации Sport for all, которая является участником движения FARE, борющегося с расизмом и ксенофобией в европейском футболе, — Янис Кузинс.

«Недопустимо, чтобы на игрока оказывалось какое-либо давление из-за того, что он может сменить клуб. Любая национальная сборная должна формироваться исключительно по спортивным показателям или тактическому видению тренера, — поделился своим мнением Кузинс.

— Верю, что главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко — настоящий профессионал, который не поддастся на политические игры и продолжит вызывать Ракицкого, если он будет этого заслуживать своей игрой».

В противном случае, по мнению Кузинса, на данную ситуацию должны обратить внимание в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Впрочем, абсолютно непонятно, на каких основаниях международные футбольные чиновники смогут вмешаться в ситуацию, если Ракицкий просто перестанет получать вызовы в национальную команду, а не будет отстранен Федерацией футбола Украины (ФФУ).

Трансфер защитника в «Зенит» вполне мог состояться еще пять лет назад, до возникновения напряженности в отношениях России и Украины, но тогда санкт-петербургский клуб вышел из переговоров, едва начав их, из-за слишком высокой цены, затребованной «Шахтером».

Сейчас, по информации СМИ, «горняки» требуют за трансфер игрока €12 млн и бонусы за успешные выступления защитника в составе российской команды.

«Зенит» изначально вышел на украинский клуб с предложением на несколько миллионов меньше, но ожидается, что стороны смогут договориться и сделка будет завершена.

Сообщается, что со стороны сине-бело-голубых на этом трансфере особенно настаивает экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, который является ассистентом главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Сам Семак тоже уверен, что опытный футболист обороны в данный момент необходим питерцам. Ракицкий вообще является приоритетной целью для сине-бело-голубых на трансферном рынке этой зимой.

Команда остро нуждается в левоногом центральном защитнике, тем более обладающим таким шикарным длинным пасом, как Ракицкий. Кроме того, Семаку нравится тот факт, что с футболистом можно будет общаться без переводчика.

Тем временем в соцсетях Ракицкого уже начались баталии фанатов. Некоторые украинские болельщики называют его предателем.

«В Питер перейдешь — будешь предателем»,

«Ярик, если ты перейдешь в «Зенит», то для меня тебя больше не существует! Ты станешь предателем! Забудь про Украину!»,

«Только не «Зенит», только не Россия… Неужели деньги все решают?» — пишут фанаты.

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