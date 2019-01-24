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Русский рекорд: Овечкин догнал Федорова, но снова опозорился

Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ

Александр Овечкин забросил 37-ю шайбу в сезоне, догнав на вершине списка российских бомбардиров в истории НХЛ Сергея Федорова, но потерпел седьмое поражение подряд с «Вашингтоном», а вот гол Владимира Тарасенко помог «Сент-Луису» переломить ход встречи с «Анахаймом». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3

К последнему матчу перед перерывом на Всезвездный уикенд и «Торонто», и «Вашингтон» подошли в не самом лучшем состоянии. Но если «Мэйпл Лифс» потерпели поражения в двух последних поединках, то «Кэпиталз» не знали успеха уже в шести встречах кряду.

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Игра в канадской мекке хокккея (именно в Торонто находится музей хоккейной славы) стала особенной для капитана «столичных» Александра Овечкина. В начале второго периода россиянин, получив передачу от Никласа Бэкстрема, ворвался в чужую зону и мощным щелчком из правого круга вбрасывания прошил Фредерика Андерсена.

Этот гол стал для лидирующего в гонке снайперов лиги нападающего уже 37-м в нынешнем сезоне, но главное, что набранный балл стал для Ови 1179-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

По количеству результативных действий Овечкин сравнялся с лучшим российским бомбардиром в истории сильнейшей лиги мира Сергеем Федоровым, с которым они провели вместе сезон-2008/09 в «Вашингтоне».

«Конечно, это особенные ощущения. Это большая привилегия, особенно, когда ты имел возможность играть бок о бок с легендой и учиться у него многим вещам», — сказал о своих ощущениях Овечкин после матча.

В остальном же настроение капитана было далеким от радужного. «Вашингтон» не справился с напором «кленовых листьев», потерпел уже седьмое поражение подряд и заметно ухудшил свое положение.

«Кэпс» не удержали оформившего свой пятый хет-трик в карьере и первый в нынешнем сезоне Назема Кадри.

Кроме того, первую шайбу в сезоне провел российский защитник Никита Зайцев, который восстановил равновесие в счете вскоре после гола Овечкина.

Одним результативным баллом отметился и другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов, в начале матча ассистировавший Бэкстрему.

До важной вехи по ходу встречи добрался не только Овечкин. Защитник «Торонто» Морган Райлли, сделавший два результативных паса на Кадри, набрал уже 50 баллов (13+37) в нынешнем сезоне.

Лишь три защитника в истории прославленного клуба достигали этой отметки быстрее Райлли, которому понадобилось 49 матчей. Брайан Маккейбу 13 лет назад сделал это за 45 игр, Бэйб Пратт в сезоне-1943/44 уложился в 44 поединка, а рекорд принадлежит легендарному шведу Берье Сальмингу, который в сезоне-1976/77 набрал 50 очков за 42 матча.

«Анахайм Дакс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:5

Набравший отменный ход после провального начала сезона «Сент-Луис» выдал фееричный матч в Калифорнии, где нанес «Анахайму» его седьмое домашнее поражение подряд.

Дэниэл Спронг открыл счет, выведя «Дакс» вперед, но больше пробить голкипера-новичка Джордана Биннингтона хозяева не сумели. Впрочем, «утки» за весь матч смогли нанести лишь 13 бросков в створ, 12 из которых вратарь отвел.

Биннингтон здорово начал свою энхаэловскую карьеру, одержав уже пятую победу в первых семи матчах в сильнейшей лиге мира.

«Блюзмены» же ответили пятью заброшенными шайбами подряд, первую из которых провел российский лидер команды Владимир Тарасенко. Для него этот гол стал 17-м в сезоне.

Благодаря этой виктории «Сент-Луис» включился по-настоящему в гонку за попадание в плей-офф. На данный момент от зоны wild-card на Западе «музыканты» отстают всего на три очка.

Другие матчи

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 2:5
«Монреаль Канадиенз» — «Аризона Койотс» — 2:1
«Вегас Голден Найтс» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:2
«Ванкувер Кэнакс» — »Каролина Харрикейнз» — 2:5

Российский защитник Никита Задоров провел на льду 25:53 в матче его «Колорадо» с «Миннесотой», отметившись одним броском и двумя силовыми приемами, а также завершив встречу с нейтральным показателем полезности, несмотря на поражение.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников по разу бросил и нанес силовой прием в матче с «Ванкувером», а также получил двухминутное удаление в третьем периоде за силовой прием в спину Эрику Гудбрэнсону. Впрочем, защитник «Кэнакс» так разозлился, что догнал покатившего в свою зону Свечникова и отомстил на четыре минуты штрафа и удаление до конца игры, в результате чего именно «ураганы» остались в большинстве. Российский нападающий «косаток» Николай Голдобин вновь остался в запасе.

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