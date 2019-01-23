«Дело в психологии»: почему Тарасова и Морозов проиграли

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате Европы в Минске. Лидерами стали представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Другие отечественные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин финишировали на четвертом и пятом местах соответственно. Третьими идут итальянцы Николь делла Моника и Маттео Гуаризе.

Двукратные чемпионы Европы Тарасова и Морозова под руководством Максима Транькова вернулись к своей олимпийской программе и набрали 73,90 балла.

Тарасова допустила серьезную ошибку при выполнении одного из прыжков, из-за чего паре серьезно снизили итоговую оценку. За объявлением результатов спортсмены наблюдали с траурными выражениями лиц.

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«Стоило ли возвращаться к олимпийской короткой программе? Тут дело не в программе, а в элементе. Если срываешь элемент, то разница в оценке — потеря пять-шесть баллов. Не скажу, что не попали с новой программой, но тренер настаивал, чтобы вернулись к прошлогоднему варианту музыки и программы, и мы в перерыв между чемпионатом России и Европы поменяли.

Тренер убедил. Мы не то чтобы были против — посмотрели, как будет на этапах Гран-при и других международных соревнованиях эта программа оценена судьями, какое восприятие будет у судей, и после всего этого вернулись к старой программе.

Наверное, можно сказать, что новая программа — это был эксперимент», — начал Морозов.

Тарасов не видит ничего критичного в отставании от Джеймс и Сипре, которое составляет несколько баллов. В произвольной программе, как он отметил, все возможно отквитать.

«Можно ли отыграть отставание в 2,5 балла от французов? Все возможно. Не вижу никаких преград, завтра настроимся на произвольную и будем кататься с чистого листа. Не имеет никакой разницы, есть сильные конкуренты или нет, мы настраиваемся на свою программу. Знаем, что у нас сильный контент, сильные элементы и качественные, поэтому только настраиваемся на программу, а кто с нами выступает, не имеет значения. Каждый старт важен», — заявил Морозов в интервью «Чемпионат.com».

«Что случилось с прыжком? Была допущена техническая ошибка. Дело в психологии», — подытожила Тарасова.

Очень стабильное и зрелищное катание показали дебютанты чемпионата Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Ребята исполнили идеальный сальхов, но за подкрут по не слишком понятным причинам получили первый уровень сложности, что сказалось на оценки от судей.

Тренер спортсменов Тамара Москвина отметила эмоциональность выступления Бойковой и Козловского.

«Это не те оценки, которые мы должны были получать в короткой программе при чистом прокате. Это немножко расстраивает нас. Сейчас будем настраиваться на произвольную. Отдохнем и завтра уже с чистого листа будем кататься», — цитирует Москвину ТАСС.

«Я довольна — Александра и Дмитрий показали эмоционально и технически правильно исполненную программу. Что касается произвольной программы и дальнейших итогов, могу сказать, что у всех пар последней разминки будет шанс, каждый способен занять любое место», — заключила она.

Козловский отметил атмосферу на трибунах арены в Минске.

«Было такое ощущение, что мы или на чемпионате мира, или на Олимпиаде. Трибуны переполнены, даже верхние ярусы забиты. Как будто бы это чемпионат мира, на котором выступают только россияне, везде наши флаги, Белоруссия встречает нас тепло. Приятно, что чемпионат Европы проводится на таком высоком уровне», — отметил спортсмен.

Подопечные Москвиной, проводящие первый сезон во взрослом фигурном катании, занимают на турнире в Минске четвертое место (72,58) после короткой программы.

Другие россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступали вторыми, но финишировали только пятыми, набрав 65,89 балла.

Серьезно смазало картину ребятам падением с первого выброса, хотя за подкрутку они получили третий уровень сложности.

«Было небольшое волнение, дальше будет спокойнее», — сказала Павлюченко.

Напомним, что серебряные призеры чемпионата России 2019 года спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт по медицинским показаниям отказались от участия на чемпионате Европы, после чего в заявку включили Ходыкин и Павлюченко.

«Важность чемпионата Европы? Уже привык себя настраивать к главным стартам.

Конечно, после того, как мы узнали, что Забияко с Энбертом снялись, пришлось внести изменения в план подготовки. Вызвало ли это проблемы? Хотелось бы больше времени потренироваться.

Как мы узнали, что нас взяли? Мне сначала написала мама, потом тренер. Я такой: «окей». Не было какой-то особой радости. Скорректировали планы и начали готовиться», — приводит слова Ходыкина Sport24.

Первые комплекты наград чемпионата Европы будут разыграны 24 января – спортивные пары покажут произвольные номера. Начало соревнований запланировано на 19:40 по московскому времени.

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