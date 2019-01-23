«Обманывали весь мир»: WADA требует денег от России

Министр по делам детей и равноправия Норвегии Линда Хофстад Хеллеланд, также занимающая пост вице-президента Всемирного антидопингового агентства (WADA), предъявила материальные претензии России по итогам допингового скандала. 22 января на исполкоме WADA, где было принято решение сохранить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Хеллеланд оказалась единственным из 12 членов заседания, кто проголосовал против продолжения сотрудничества с Россией.

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При этом в интервью норвежскому изданию VG чиновница заявила, что для окончательного урегулирования многолетнего допингового скандала «Россия должна выплатить WADA огромный штраф за обман».

«Я не могу судить о размере штрафа, но очевидно, что речь должна идти о десятках миллионов долларов, которые пойдут на компенсацию расходов WADA в этой ситуации», — начала Хеллеланд.

«Россия обманывала весь мир, а все ресурсы WADA днем и ночью были направлены на расследование махинаций вместо того, чтобы тратить из на защиту чистых спортсменов»,

— подчеркнула вице-президент международной организации.

Также Хелленланд отметила, что WADA ведет свою деятельность за счет взносов, которые производят члены организации, среди которых числится и Россия. За 2018 год российская сторона заплатила ведомству почти $900 тысяч. Кроме того, Россия по итогам Олимпиады-2018 заплатила штраф в размере $15 млн в пользу Международного олимпийского комитета (МОК) в качестве обязательства по выполнению критерия о восстановлении ОКР в статусе.

Напомним, что WADA сохранило статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу, несмотря на нарушения сроков предоставления базы московской лаборатории – основного пункта дорожной карты по восстановлению РУСАДА.

Глава WADA Крейг Риди заявил, что

исполком организации отметил прогресс России в вопросах борьбы с допингом.

«Мы еще не дошли до конца, нам предстоит еще многое сделать, но, несомненно, мы продвинулись намного дальше, чем если бы не было сентябрьского решения исполкома», — заявил Риди на пресс-конференции.

В России выразили надежду, что в дальнейшем между нашей страной и WADA будет проходить плодотворная работа и сотрудничество. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков.

«Я действительно оцениваю нашу совместную работу как очень масштабную и конструктивную. Я приветствую решение исполкома WADA и надеюсь на продолжение партнерского сотрудничества в интересах чистого спорта», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Теперь ожидается, что в течение ближайших месяцев будут проведены проверки собранных данных. Однако в случае выявления фальсификаций данных Россия может быть отстранена от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«В случае выявления фактов фальсификации данных российские спортсмены и официальные лица могут быть не допущены к участию в Олимпийских играх 2020 года и других соревнованиях»,

— говорится в отчете комитета WADA по соответствию.

Однажды Россия уже была крупно оштрафована по обвинению в нарушении антидопинговых правил. МОК в момент отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) потребовал в качестве одного из критериев при решении вопроса об отмене приостановления членства ОКР перед церемонией закрытия Олимпиады 2018 года в Пхенчхане выплатить $15 млн. Это условие российской стороной было исполнено.

Интересно, что и российская сторона пытается защищаться с помощью исков.

В соответствующие органы с требованиями возместить материальные потери из-за допингового скандала обратились уже многие спортсмены и функционеры.

Группа российских спортсменов во главе с экс-президентом Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамином Бутом подала исковое заявление к Ричарду Макларену о защите чести и достоинства.

Спортсмены и экс-функционер считают себя несправедливо пострадавшими в результате доклада Макларена о допинге в российском спорте, который был сделан по заданию WADA в 2016 году. С Макларена отечественные спортсмены хотят взыскать порядка $4,5 млн.

Документы в Верховный суд канадской провинции Онтарио, где проживает и работает профессор Макларен, были направлены еще в июле прошлого года. Однако из-за формальностей ход делу был дан только сейчас.

Российский спортсмены уже не в первый раз подают иски из-за клеветы в их адрес. Год назад биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина вручили иск бывшему главе Московской лаборатории и информатору WADA Григорию Родченкову. Каждая из спортсменок потребовала по $10 млн компенсации, но до сих пор никакого развития событий не последовало.

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