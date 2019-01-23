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КХЛ / регулярный чемпионат
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АдмиралСибирь
не начался
12:00
АмурАвангард
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарСалават Юлаев
не начался
17:00
Металлург МгТрактор
не начался
19:30
ЛокомотивСлован
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19:30
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20:30
Динамо РДинамо Мн
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Фенербахче Олимпиакос
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Маккаби Т-А Панатинаикос
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Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
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04:00
Вашингтон УизардсГолден Стэйт Уорриорз
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05:00
Финикс СанзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
В погоне за золотом: спортивные пары на чемпионате Европы. LIVE

Онлайн короткой программы пар на чемпионате Европы по фигурному катанию

Спортивные пары соревнуются в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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19:25

Петранович с Кордейру получают от судей 50,99. Пока они вторые, но, как вы понимаете, это еще ни о чем не говорит.

19:24

Завершили номер хорваты.

19:23

В остальном пока все чисто у хорватских спортсменов.

19:22

Падает хорватка после плохого выброса со стороны партнера! Грубейшая ошибка!

19:21

Хорватский дуэт Лана Петранович / Антонио Соуза-Кордейру появляется на льду.

19:20

Итальянца получают 54,48 балла и занимают промежуточное первое место в короткой программе!

19:19

Напомним, что Россия в спортивных парах представлена тремя парами.

19:17

Параллельное парное вращение выполняла пара!

19:16

Тройной флип и двойной аксель исполняет итальянский дуэт с ошибкой.

19:15

Сразу немного ошибается итальянский дуэт! Не было четкой постановки партнерши на лед.

19:14

На лед выходит вторая пара — итальянцы Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини!

19:14

45.33 балла получают британцы!

19:12

Очень достойно, ярко и динамично, несмотря на грубые ошибки. Тепло встретила белорусская публика британских фигуристов.

19:10

Флип с выброса практически завалила британка. Не лучшее начало.

19:09

И сразу же грубейшая ошибка! Не докрутила Джонс тулуп и приземлилась на лед.

19:07

39-летняя Джонс и Бояджи на льду! Начинаем!

19:05

Немного задерживается у нас начало. Спортсмены из первой разминки завершают подготовку. А пока напомним, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов являются главными фаворитами турнира. Но они выступят в сильнейшей разминке — третьей.

19:00

Первыми выступят представители Великобритании Зои Джонс и Кристофер Бояджи!

18:55

Фигуристы уже на льду, разминаются. Ждем сегодня от россиян первых три места!

18:50

Разминки выглядят следующим образом:

18:45

Россию представляют призеры чемпионата мира и двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова/Владимир Морозов, серебряные призеры чемпиона мира среди юниоры Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и чемпионы мира среди юниоров Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

18:40

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске спортивные пары показывают свою короткую программу.