В погоне за золотом: спортивные пары на чемпионате Европы. LIVE

- 465929 просмотров Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах
- 409809 просмотров Онлайн последнего дня жизни Владимира Ленина
- 307159 просмотров Путин рассказал о переговорах с Абэ по Курилам
- 186794 просмотра Музыкальный критик считает, что Пугачева не может называться певицей
- 142541 просмотр Загитова занимает первое место после короткое программы на ЧЕ
- 132750 просмотров В Совфеде не исключают пересмотр продолжительности новогодних каникул
- 128760 просмотров Угонщика самолета рейса Сургут — Москва допрашивают в СК
Петранович с Кордейру получают от судей 50,99. Пока они вторые, но, как вы понимаете, это еще ни о чем не говорит.
Завершили номер хорваты.
В остальном пока все чисто у хорватских спортсменов.
Падает хорватка после плохого выброса со стороны партнера! Грубейшая ошибка!
Хорватский дуэт Лана Петранович / Антонио Соуза-Кордейру появляется на льду.
Итальянца получают 54,48 балла и занимают промежуточное первое место в короткой программе!
Напомним, что Россия в спортивных парах представлена тремя парами.
Параллельное парное вращение выполняла пара!
Тройной флип и двойной аксель исполняет итальянский дуэт с ошибкой.
Сразу немного ошибается итальянский дуэт! Не было четкой постановки партнерши на лед.
На лед выходит вторая пара — итальянцы Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини!
45.33 балла получают британцы!
Очень достойно, ярко и динамично, несмотря на грубые ошибки. Тепло встретила белорусская публика британских фигуристов.
Флип с выброса практически завалила британка. Не лучшее начало.
И сразу же грубейшая ошибка! Не докрутила Джонс тулуп и приземлилась на лед.
39-летняя Джонс и Бояджи на льду! Начинаем!
Немного задерживается у нас начало. Спортсмены из первой разминки завершают подготовку. А пока напомним, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов являются главными фаворитами турнира. Но они выступят в сильнейшей разминке — третьей.
Первыми выступят представители Великобритании Зои Джонс и Кристофер Бояджи!
Фигуристы уже на льду, разминаются. Ждем сегодня от россиян первых три места!
Разминки выглядят следующим образом:
Россию представляют призеры чемпионата мира и двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова/Владимир Морозов, серебряные призеры чемпиона мира среди юниоры Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и чемпионы мира среди юниоров Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске спортивные пары показывают свою короткую программу.