«Нужен правильный допинг»: опасные откровения юной фигуристки

Неожиданный скандал случился на ровном месте 21 января в фигурном катании накануне старта чемпионата Европы в Минске.

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13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова во время прямого эфира в своем инстаграме, отвечая на вопросы пользователей, заявила, что для стабильных выступлений необходимо употреблять допинг, а также сказала, что этим занимаются в школе в ледовом дворце «Хрустальный».

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно пьют»,

— отметила Анастасия.

На эти слова уже отреагировал генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

«Не читал эту глупость и не хочу ее комментировать», – заявил функционер «Спорт-Экспрессу».

«Чушью» назвал выступление юной фигуристки глава ФФКР Александр Горшков, сразу же обозначивший, что не стоит к таким словам относиться серьезно.

Анастасия Шаботова, 17 января отметившая свое 13-летие, начинала свой путь в фигурном катании в спортшколе «Москвич» под руководством Ирины Страховой, но перед началом сезона-2017/18 перебралась в школу «Снежные барсы», где работает со Светланой Пановой.

Самыми известными действующими ученицами этого тренера являются Алена Канышева и Александра Панина, а раньше Панова работала с Елизаветой Худайбердиевой, Марией Сотсковой и Анастасией Таракановой.

Вопрос о «Хрустальном» – это, конечно же, вопрос о школе «Самбо-70», где самой известной является группа Этери Тутберидзе, поставляющая в сборную страны одну талантливую фигуристку за другой.

Напомним, что Тутберидзе воспитала олимпийскую чемпионку-2014 в командных соревнованиях Юлию Липницкую, до прошлой весны работала с Евгенией Медеведевой, на протяжении двух лет доминировавшей в женском фигурном катании, выигравшей два чемпионата мира и ставшей второй в Пхенчхане, а также подготовила выигравшую Олимпийские Игры-2018 Алину Загитову.

Кроме того, в группе Тутберидзе в «Хрустальном» занимаются почти все самые перспективные юниорки, имена многих из которых даже неизвестны широкому кругу.

Впрочем, достаточно и тех, кто известен и показывает отличные результаты, а также поражает сложностью программ.

Здесь и чемпионка мира среди юниоров-2017 Александра Трусова, умеющая исполнять три четверных прыжка, и победительница юниорского Гран-при этого сезона Алена Косторная, славящаяся своим «взрослым» катанием, и Анна Щербакова, также прыгающая четверной.

Она выиграла в конце 2018 года в Саранске взрослый чемпионат России, оставив Трусову и Косторную на втором и третьем местах соответственно и обставив всех известных российских действующих фигуристок (кроме заболевшей Елизаветы Туктамышевой), включая Загитову с Медведевой.

Шаботова пока таких лавров в своей юниорской карьере не снискала, однако уже успела выполнить норму кандидата в мастера спорта и в сезоне-2018/19 показывает весьма неплохие результаты.

В нынешнем сезоне Анастасия выиграла соревнования на Мемориале Панина среди, а также была третьей и первой на этапах Кубка России среди девушек.

«Высказывание Анастасии Шаботовой — это глупость. Девочка чушь сказала, даже разбираться не стоит. Наверняка, это высказывание вырвано из контекста. Наоборот, наверное, она пыталась над этим посмеяться», — прокомментировал Sport24 высказывание юной спортсменки призер Олимпийских Игр, а ныне хореограф Илья Авербух.

Впрочем, для самой спортсменки выступление в соцсетях не пройдет бесследно. Словами Шаботовой уже заинтересовались в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которое по информации «Спорт-Экспресса» может организовать дополнительное тестирование Анастасии.

«Мы будем делать и то, и другое, — ответил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус на вопрос о дополнительном тестировании и образовательной работе в отношении юной спортсменки.

– Но главное – мы все вместе должны внедрить в стране культуру нетерпимости к допингу».

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