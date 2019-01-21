«К Логинову вопросов не может быть ни у кого»: IBU вступился за Россию

Главной темой старта сезона в биатлоне наравне с феноменальной формой норвежца Йоханнеса Бё, провалами бессменного победителя Кубка мира на протяжении последних семи лет Мартена Фуркада, прорывом в женских соревнованиях итальянок Доротеи Вирер и Лизы Витоцци стала всеобщая ненависть к Александру Логинову.

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Возрождение российской сборной, за первые пять этапов нынешнего сезона уже без проблем перекрывшей свои прошлогодние достижения, не осталось без внимания со стороны соперников.

Правда, в отношении лидера нашей команды, идущего на втором месте в общем зачете Кубка мира, все обернулось массой негативных комментариев со стороны мировой биатлонной элиты, с удвоенной силой проявившихся после первой в карьере личной победы Логинова на Кубке мира в спринте Оберхофа.

Соперники никак не могут простить Александру дисквалификацию за употребление эритропоэтина, недоумевая из-за отсутствия извинений с его стороны и постоянно требуя их, а также рассказывая, что не радуются его успехам и в целом не уважают.

В первую очередь, в адрес Логинова негативными высказываниями отметились Бё-младший, Фуркад, непримиримый борец с российским допингом Себастьян Самуэльссон, лидеры чешской сборной Ондржей Моравец и Мартин Крчмарж и многие другие…

Сам российский лидер упрямо и где-то даже насуплено молчит, но ситуация, безусловно, напрягала, не только спортсменов и болельщиков, но и руководство отечественного биатлона.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв обещал поднять вопрос о травле Логинова иностранными спортсменами перед исполкомом Международного союза биатлонистов и в Рупольдинге сдержал обещание.

«Вчера был сложный день, мы до полдесятого вечера обсуждали тему Логинова. Я высказал все, что накипело, в защиту спортсмена. Был представитель этического комитета, она сказала:

ребята, какие могут быть вопросы? С 2015-го по 2017-го он не выступал – сейчас вопросов к нему не может быть ни у кого.

Со всех сторон идет поддержка нашего обращения. Далин (президент IBU – прим. «Газета.Ru») обратится к президентам федераций, чтобы убрать волну негатива. Это же идет в минус и для IBU. Кто-то это разжигает, пытается поднять. Мы ссылались на кодекс WADA. Те бумаги, которые мы отдали, они усилили нашу позицию в защиту Александра», — рассказал Драчёв по итогам дискуссии с биатлонными чиновниками.

Практически одновременно с Драчёвым положительно в адрес Логинова высказался и лидер австрийской сборной Юлиан Эберхард, который, правда, раньше и не был замечен в ненависти к россиянину.

«В биатлоне работают люди, которые заботятся о том, чтобы соревнования проходили в рамках правил. Я в этом не специалист. Я — мастер быстрого хода и иногда хороший стрелок. Поэтому когда официальные лица дают зеленый свет на выступления спортсмена, все последующие вопросы для меня отпадают», — цитирует австрийца «Матч ТВ».

Первая официальная реакция уже последовала и со стороны тех, кто постоянно критикует Логинова. С официальным комментарием по поводу ситуации с российским биатлонистом был вынужден выступить генеральный секретарь Союза биатлонистов Швеции Ингемар Арвидссон.

«Если мы получим такие факты от Далина, то им нужно следовать. Мы являемся членами IBU, и я не вижу причин, почему мы не должны следовать этому документу. Мы учитываем такие вещи, как поведение и вежливость, — рассказал Арвидссон ТАСС.

— Я знаю, что Себастьян Самуэльссон является одним из борцов с допингом, и мы все присоединяемся к его борьбе. Я общался с Себастьяном и знаю, что в его понимании есть разница между делом и человеком. Логинов сейчас выступает, и это нужно принять».

Сам Самуэльссон и другие критики Александра пока молчат и ситуацию никак не комментируют. Впрочем, пожалуй, необходимо дождаться следующего этапа Кубка мира в итальянском Антхольце, а еще лучше – успешного выступления Логинова на нем.

Тогда Бё, Фуркад и все остальные не уйдут от вопросов про российского лидера, а их ответы покажут, насколько успешным были действия Драчёва, и насколько сильно влияние IBU на выступающих под его эгидой спортсменов.