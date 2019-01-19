«На пьедестале будут одни русские»: кто бросит вызов Загитовой

С 23 по 27 января в Минске пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. В столицу Белоруссии приедет шестикратный победитель европейского турнира Хавьер Фернандес, а также россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун. В женском одиночном катании Россию представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

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Бронзовый призер Игр-1992 и серебряный призер Олимпиады-1994 в спортивных танцах Александр Жулин, а также олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в интервью «Газете.Ru» рассказали о своих ожиданиях от грядущего европейского первенства, а также назвали главных фаворитов турнира.



— 23 января стартует чемпионат Европы. Какие ожидания от турнира?

Наталья Бестемьянова: Жду очень интересного чемпионата Европы. Я со своим мужем Игорем летим в Минск, будем смотреть. Считаю, что У Алины Загитовой есть шанс повторить прошлогодний успех на турнире и вновь завоевать золото континента.

Александр Жулин: Считаю, что у россиян есть отличные шансы побороться за победу как в женском одиночном катании, так и в мужском. Среди мужчин на предстоящем чемпионате Европы собрался очень хороший состав. Конечно же, жду конкурентной борьбы за золото в танцах на льду. Также уверен в триумфе россиян в состязании спортивных пар.

— Наибольшее внимание приковано к женскому одиночному катанию, где Россию представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Кого видите в качестве фаворита в борьбе за золото?

Н.Б.: Безусловно, Загитова является главной претенденткой на победу. Если она будет кататься чисто, то выиграет соревнования. Кто может стать ее главной конкуренткой?

Думаю, что ее соперницами на турнире будут наши девочки — Станислава Константинова и Софья Самодурова. Кроме них соперничать с Алиной больше некому.

Повлияет ли как-то психологически на Загитову ее неудачное выступление на чемпионате России, где она заняла пятое место? Вряд ли. Она — молодая и здоровая девочка. Думаю, Алина с этим справится.

А.Ж.: В женском одиночном катании по идее на пьедестале должны быть одни русские — Загитова с Самодуровой и Константиновой.

— Что можете сказать о соревнованиях среди мужчин? Россию представят Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин.

Н.Б.: Мне в первую очередь интересен тот факт, что на чемпионате Европы будет выступать испанец Хавьер Фернандес. Мы еще не видели его в этом сезоне. Не знаю, успел ли он подготовиться к турниру.

В любом случае будет соревнование между наши ребятами и испанскими спортсменом. Никто вам сейчас не ответит на вопрос, стал ли слабее или сильнее Фернандес по сравнению с прошлым сезоном, когда он выиграл чемпион. Его никто еще не видел.

А.Ж.: Сложно дать какой-либо прогноз. Знаю, что в Минске выступит Фернандес. Но в какой форме находится испанец сейчас — непонятно. Он — выдающийся фигурист, но давно нигде не выступал. Поэтому сложно оценить шансы спортсменов в мужском катании.

Но мне очень понравилось, как был готов Ковтун на чемпионате России. Если он форму не растерял, то у него будут очень хорошие шансы на самые высокие места.

У Михаила Коляды, если он справился со всеми своими болезнями и нервами, будет возможность добиться успеха. Кроме того, Самарин может хорошо выступить.

— В прошлом сезоне золото в танцах на льду завоевал французский дуэт Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона. Какие расклады будут в этом году?

Н.Б.: Думаю, в танцах на льду выиграют золото вновь Пападакис с Сизероном. А дальше за второе и третье места на пьедестале будут бороться три пары: наши две — Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Александра Степанова с Иваном Букиным — и итальянцы.

А.Ж.: Пока еще Пападакис с Сизероном вообще никто не обыгрывал. Они — безусловные фавориты.

Наша задача сокращать дистанцию межу нами и пытаться с ними уже в каких-то моментах конкурировать. Надеюсь, что у нас может быть получится когда-нибудь оказаться сильнее их.

Вижу, что мои ученики Вика Синицина и Никита Кацалапов в этом году очень сильно прогрессировали и, слава богу, попали на чемпионат Европы. Они к текущему моменту отлично катаются весь сезон. Кому отдаю предпочтение в парах Синициной с Кацалаповым или Степаной с Букиным? Некорректный вопрос, ведь дуэт Виктории и Никиты тренирую я. Было бы странно, если бы я при этом отдал предпочтение Александре и Ивану.

— На чемпионате Европы в Москве весь пьедестал почета в спортивных парах заняли российские фигуристы. В этом сезоне главными фаворитами считается пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Что скажете о них?

Н.Б.: Тарасова и Морозов пока что только набирают форму. На чемпионате России они выиграли золото, на первенстве Европы 2018 года они также стали победителями. Думаю, что в Минске борьбу за первое место им окажут дуэт из Франции Ванессы Джеймс и Моргана Сипре.

А.Ж.: Очень рад, что Тарасова с Морозовым вернулись к старой короткой программе.

У них была очень хорошая произвольная программа текущем сезоне, а новая короткая, на мой взгляд, не была такой удачной.

В прошлом году они катались под Рахманинова, и это выглядело замечательно. Сейчас они вернулись к ней. Теперь у них две замечательные программы. Но у них очень серьезные конкуренты на первенстве в лице французской пары Джеймс и Сипре, которая в этом году мне очень понравилась. Думаю, что между этими двумя парами разыграется золотая медаль.

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