«На пьедестале будут одни русские»: кто бросит вызов Загитовой

Курсы валют$ 66.21 (+0.025) 75.25 (+0.04)
Москва: -6°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
15:30
ВулверхэмптонЛестер Сити
4:3
закончен
18:00
БорнмутВест Хэм Юнайтед
2:0
закончен
18:00
ЛиверпульКристал Пэлас
4:3
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедКардифф Сити
3:0
закончен
18:00
СаутгемптонЭвертон
2:1
закончен
18:00
УотфордБёрнли
0:0
закончен
20:30
АрсеналЧелси
2:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БайерБоруссия М
0:1
закончен
17:30
АугсбургФортуна
1:2
закончен
17:30
ШтутгартМайнц
2:3
закончен
17:30
Ганновер-96Вердер
0:1
закончен
17:30
Айнтрахт ФФрайбург
3:1
закончен
20:30
РБ ЛейпцигБоруссия Д
0:1
закончен
Испания / Примера
18:15
Реал МадридСевилья
2:0
закончен
20:30
УэскаАтлетико М
0:3
закончен
22:45
СельтаВаленсия
1:2
закончен
Италия / Серия А
17:00
РомаТорино
3:2
закончен
20:00
УдинезеПарма
1:2
закончен
22:30
Интер МСассуоло
0:0
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖГенгам
9:0
закончен
22:00
МонакоСтрасбург
1:5
закончен
22:00
НимТулуза
0:1
закончен
22:00
РеймсНицца
1:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Джерси ДэвилзАнахайм Дакс
2:3
закончен
23:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
7:1
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингСан-Хосе Шаркс
6:3
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
2:5
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
2:3
закончен
03:00
Даллас СтарзВиннипег Джетс
4:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзОттава Сенаторз
3:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
2:4
закончен
05:00
Миннесота УайлдКоламбус Блю Джекетс
2:1
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
2:5
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсПиттсбург Пингвинз
7:3
закончен
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор Локомотив-Кубань
95:102
закончен
18:00
ВЭФ Нижний Новгород
65:67
закончен
18:00
УНИКС Калев
76:74
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Филадельфия СиксерсОклахома-Сити Тандер
115:117
закончен
01:00
Шарлотт ХорнетсФиникс Санз
135:115
закончен
03:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
108:118
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсДаллас Маверикс
111:99
закончен
03:00
Детройт ПистонсСакраменто Кингз
101:103
закончен
03:30
Торонто РэпторсМемфис Гриззлиз
119:90
закончен
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
105:113
закончен
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
103:117
закончен
04:30
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Лейкерс
138:134
закончен
06:00
Денвер НаггетсКливленд Кавальерс
124:102
закончен
Теннис / Australian Open, 4-й круг
04:30
Эшли Барти (Австралия) — Мария Шарапова (Россия)
4:6, 6:1, 6:4
закончен
Гандбол / Чемпионат мира по гандболу. Мужчины. 13-16 места
15:00
Россия — Македония
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. 5-й этап
16:30
Эстафета, женщины 4х6 км
1
Франция
1:09:27,7 (0+4)
2
Норвегия
+11,5 (0+7)
3
Германия
+23,4 (0+9)
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул WBA в полусреднем весе
05:00
Пакьяо победил Бронера единогласным решением судей
закончен
Испания / Примера
14:00
БетисЖирона
не начался
18:15
ВильярреалАтлетик Б
не начался
20:30
ЛевантеВальядолид
не начался
20:30
Райо ВальеканоРеал Сосьедад
не начался
22:45
БарселонаЛеганес
не начался
Италия / Серия А
14:30
ФрозинонеАталанта
не начался
17:00
СПАЛБолонья
не начался
17:00
ФиорентинаСампдория
не начался
20:00
КальяриЭмполи
не начался
22:30
НаполиЛацио
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Хаддерсфилд ТаунМанчестер Сити
не начался
19:00
ФулхэмТоттенхэм Хотспур
не начался
Франция / Лига 1
17:00
РеннМонпелье
не начался
19:00
АнжеНант
не начался
19:00
КанМарсель
не начался
21:00
БордоДижон
не начался
23:00
Сент-ЭтьенЛион
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
НюрнбергГерта
не начался
20:00
Шальке-04Вольфсбург
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Чикаго БлэкхоуксВашингтон Кэпиталз
не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсАнахайм Дакс
не начался
00:00
Ванкувер КэнаксДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАризона Койотс
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Астана
не начался
15:00
Химки Цмоки-Минск
не начался
18:00
Зенит ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзФиникс Санз
не начался
Италия / Серия А
17:00
ДженоаМилан
не начался
22:30
ЮвентусКьево
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭйбарЭспаньол
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
СпартакТорпедо
не начался
19:30
Динамо МСеверсталь
не начался
19:30
ЙокеритНефтехимик
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Флорида ПантерзСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк НиксОклахома-Сити Тандер
не начался
21:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
22:00
Милуоки БаксДаллас Маверикс
не начался
22:00
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
не начался
23:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
23:30
Бруклин НетсСакраменто Кингз
не начался
01:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
«На пьедестале будут одни русские»: кто бросит вызов Загитовой

Бестемьянова и Жулин — о ЧЕ по фигурному катанию

С 23 по 27 января в Минске пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Олимпийский призер в спортивных танцах Александр Жулин, а также чемпионка Игр-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделились мнением «Газете.Ru» о том, как на европейском первенстве выступит Алина Загитова, а также рассказали, чем сможет удивить Михаил Коляда.

С 23 по 27 января в Минске пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. В столицу Белоруссии приедет шестикратный победитель европейского турнира Хавьер Фернандес, а также россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун. В женском одиночном катании Россию представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Реклама

Бронзовый призер Игр-1992 и серебряный призер Олимпиады-1994 в спортивных танцах Александр Жулин, а также олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в интервью «Газете.Ru» рассказали о своих ожиданиях от грядущего европейского первенства, а также назвали главных фаворитов турнира.

— 23 января стартует чемпионат Европы. Какие ожидания от турнира?

Наталья Бестемьянова: Жду очень интересного чемпионата Европы. Я со своим мужем Игорем летим в Минск, будем смотреть. Считаю, что У Алины Загитовой есть шанс повторить прошлогодний успех на турнире и вновь завоевать золото континента.

Александр Жулин: Считаю, что у россиян есть отличные шансы побороться за победу как в женском одиночном катании, так и в мужском. Среди мужчин на предстоящем чемпионате Европы собрался очень хороший состав. Конечно же, жду конкурентной борьбы за золото в танцах на льду. Также уверен в триумфе россиян в состязании спортивных пар.

— Наибольшее внимание приковано к женскому одиночному катанию, где Россию представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Кого видите в качестве фаворита в борьбе за золото?

Н.Б.: Безусловно, Загитова является главной претенденткой на победу. Если она будет кататься чисто, то выиграет соревнования. Кто может стать ее главной конкуренткой?

Думаю, что ее соперницами на турнире будут наши девочки — Станислава Константинова и Софья Самодурова. Кроме них соперничать с Алиной больше некому.

Повлияет ли как-то психологически на Загитову ее неудачное выступление на чемпионате России, где она заняла пятое место? Вряд ли. Она — молодая и здоровая девочка. Думаю, Алина с этим справится.

А.Ж.: В женском одиночном катании по идее на пьедестале должны быть одни русские — Загитова с Самодуровой и Константиновой.

— Что можете сказать о соревнованиях среди мужчин? Россию представят Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин.

Н.Б.: Мне в первую очередь интересен тот факт, что на чемпионате Европы будет выступать испанец Хавьер Фернандес. Мы еще не видели его в этом сезоне. Не знаю, успел ли он подготовиться к турниру.

В любом случае будет соревнование между наши ребятами и испанскими спортсменом. Никто вам сейчас не ответит на вопрос, стал ли слабее или сильнее Фернандес по сравнению с прошлым сезоном, когда он выиграл чемпион. Его никто еще не видел.

А.Ж.: Сложно дать какой-либо прогноз. Знаю, что в Минске выступит Фернандес. Но в какой форме находится испанец сейчас — непонятно. Он — выдающийся фигурист, но давно нигде не выступал. Поэтому сложно оценить шансы спортсменов в мужском катании.

Но мне очень понравилось, как был готов Ковтун на чемпионате России. Если он форму не растерял, то у него будут очень хорошие шансы на самые высокие места.

У Михаила Коляды, если он справился со всеми своими болезнями и нервами, будет возможность добиться успеха. Кроме того, Самарин может хорошо выступить.

— В прошлом сезоне золото в танцах на льду завоевал французский дуэт Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона. Какие расклады будут в этом году?

Н.Б.: Думаю, в танцах на льду выиграют золото вновь Пападакис с Сизероном. А дальше за второе и третье места на пьедестале будут бороться три пары: наши две — Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Александра Степанова с Иваном Букиным — и итальянцы.

А.Ж.: Пока еще Пападакис с Сизероном вообще никто не обыгрывал. Они — безусловные фавориты.

Наша задача сокращать дистанцию межу нами и пытаться с ними уже в каких-то моментах конкурировать. Надеюсь, что у нас может быть получится когда-нибудь оказаться сильнее их.

Вижу, что мои ученики Вика Синицина и Никита Кацалапов в этом году очень сильно прогрессировали и, слава богу, попали на чемпионат Европы. Они к текущему моменту отлично катаются весь сезон. Кому отдаю предпочтение в парах Синициной с Кацалаповым или Степаной с Букиным? Некорректный вопрос, ведь дуэт Виктории и Никиты тренирую я. Было бы странно, если бы я при этом отдал предпочтение Александре и Ивану.

— На чемпионате Европы в Москве весь пьедестал почета в спортивных парах заняли российские фигуристы. В этом сезоне главными фаворитами считается пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Что скажете о них?

Н.Б.: Тарасова и Морозов пока что только набирают форму. На чемпионате России они выиграли золото, на первенстве Европы 2018 года они также стали победителями. Думаю, что в Минске борьбу за первое место им окажут дуэт из Франции Ванессы Джеймс и Моргана Сипре.

А.Ж.: Очень рад, что Тарасова с Морозовым вернулись к старой короткой программе.

У них была очень хорошая произвольная программа текущем сезоне, а новая короткая, на мой взгляд, не была такой удачной.

В прошлом году они катались под Рахманинова, и это выглядело замечательно. Сейчас они вернулись к ней. Теперь у них две замечательные программы. Но у них очень серьезные конкуренты на первенстве в лице французской пары Джеймс и Сипре, которая в этом году мне очень понравилась. Думаю, что между этими двумя парами разыграется золотая медаль.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».