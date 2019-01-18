«Падал сахар от переживаний»: как Канада изменила Медведеву

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева дала большое интервью, в котором рассказала об изменениях в своей жизни после переезда в Канаду, где спортсменка теперь живет и тренируется у известного специалиста Брайана Орсера.

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Пребывание Евгении в Канаде длится уже более полугода. За это время Медведева неоднократно подвергалась критике со стороны болельщиков за некое «предательство» по отношении к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе и уезд из России.

По словам Евгении, она готова жить за океаном только ради работы, а ее возвращение на родину неизбежно.

«Где буду жить в будущем? Точно в России! Что значит русский дух для меня? Я еще не определилась. Я дышу родным воздухом, люди говорят на родном языке», — приводит слова Медведевой RT.

«Да, для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но в будущем, без всяких сомнений, вернусь домой», — уверенно заметила фигуристка.

Напомним, что Медведева объявила о прекращении трудовых отношений с Тутберидзе в мае прошлого года. Уход Евгении от многолетнего тренера активно обсуждался в мире фигурного катания. Многие поклонники так и не приняли решение Медведевой, которое, по ее словам, было вызвано желанием профессионального роста, а не ненавистью к Тутберидзе или к своей соотечественнице Алине Загитовой.

Что же до отношений Медведевой и Загитовой, то если раньше между девушками и существовало напряжение, то сейчас все проблемы в прошлом. На прошедшем в Саранске чемпионате России молодые спортсменки тепло пообщались, намекнув поклонникам на преодоление всех разногласий.

Также Загитова и Медведева приняли участие в съемке рекламы японской аниме-игры для смартфонов.

По сюжету ролика Медведева, представшая в образе героини Хомуры, катается в одиночестве, после чего к ней присоединяется союзница Мадоки, роль которой исполнила олимпийская чемпионка. Девушки многозначительно смотрят друг на друга, после чего их лица озаряются улыбками.

В Канаде Медведева практически все время посвящает тренировкам. Но там, как она рассказала, у нее достаточно свободного времени. Ее жизнь протекает в спокойном и удобном режиме, который не доставляет ей дискомфорт.

«Просыпаюсь около девяти утра. Времени у меня достаточно. Встаю, делаю себе кофе, могу сходить побегать, разбудить маму, привести себя в порядок, расчесаться, накраситься…

Мы живем рядом с тренировочным центром, так что я не очень спешу на тренировку, которая начинается в 11:45 утра. Кстати, на лед мы можем выходить в любое время. Это очень удобно! В пять часов вечера я абсолютно свободна, могу посвятить время себе и маме. Недавно мы ходили на снежное шоу в Канаде, так что есть время и на то, чтобы восстановиться морально», — рассказала Евгения.

Канада приняла Медведеву очень тепло. 19-летняя россиянка быстро освоилась в новой стране. В этом ей помогло знание английского языка и знакомые в группе Орсера. Но и это окончательно не уберегло ее от проблем.

«Не скажу, что язык был намного хуже, чем сейчас, но первые две недели я буквально чувствовала, как от переживаний у меня падал сахар…

Стою на льду, тренер объясняет мне, как выполнять шаги, а я смотрю на него и думаю: о чем это?

Приходилось убегать на минуту, съедать шоколадку и возвращаться. Потом втянулась», — поделилась она воспоминаниями.

Интересно, что Канада приучила Евгению и к некоторым пагубным привычкам. Как фигуристка призналась, за океаном она стала злоупотреблять кофе.

«Сейчас в России заметила забавную вещь. Там, в Канаде, я стала настоящим кофеманом, раньше не была замечена в любви к кофе», — сказала Евгения.

С возросшей популярностью и переездом в Канаду среди болельщиков стали регулярно вестись разговоры о личной жизни Медведевой. В частности, обсуждался возможный роман Евгении с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю и болгарским певцом Кристианом Костовым. Сама спортсменка с юмором подходит к слухам о своей второй половинке.

«Спокойно отношусь к таким слухам! Такое было всегда, и не только со мной. Там целые детективы. Ему кого только не сватали! Так что все спокойно»,

— ответила фигуристка в ответ на вопрос о романтических отношениях с Ханю.

С Костовым фигуристку связывают теплые дружеские отношения, хотя сам молодой человек признавался, что пытался завязать с Евгенией нечто большее. На Новый год они вместе продемонстрировали свой показательный номер на катке Патриарших прудов под песню Костова. Время от времени Евгения сближалась с певцом, изображая историю любви, а под конец они вместе покинули каток, держась за руки.

«Мы с Крисом познакомились на одном из шоу на Первом канале. Как только я услышала кусочек той песни, то сразу поняла — вот оно! В голове сразу же появился образ, акценты хореографии. Думаю, получилось классно и эффектно», — рассказала Медведева.

Из-за неубедительного выступления в сезоне и провала на чемпионате России, где Евгения заняла седьмое место, она не попала в заявку сборной России на ближайшее первенство Европы. Сейчас Медведева продолжает тренироваться и отрабатывать новую программу к ближайшим соревнованиям.

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