«Настроил мир против России»: Зубкова гонят с поста за допинг

Скандал с дисквалификацией олимпийского призера Турина-2006 и Ванкувера-2010 по бобслею Александра Зубкова, который на территории России также официально считается обладателем золотых медалей Игр в Сочи, еще далек от своего разрешения.

В 2017 году комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала россиянина виновным в подмене допинг-проб с грязной на «чистую» во время Олимпиады-2014.

В его анализах обнаружили аномальное количество соли, а на пробирках были видны царапины, которые эксперты МОК расценили как следы вскрытия.

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Атлет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако тот в феврале 2018 года занял сторону МОК и подтвердил предыдущий вердикт, лишь слегка смягчив наказание: вместо пожизненного отстранения от Олимпийских игр Зубкова не допустили только до Пхенчхана-2018.

Впрочем, для 44-летнего бобслеиста, который планировал завершать карьеру уже после Олимпиады 2010 года и задержался еще на один цикл только ради Сочи, это не играло большой роли. Он все равно не планировал выступать.

Но в 2016 году Зубков занял пост президента Федерации бобслея России (ФБР) и в июле 2018-го был переизбран на полноценный четырехлетний срок — вот что гораздо важнее для него в данный момент.

Заведовать олимпийским видом спорта в стране, будучи пойманным на допинге и дисквалифицированным, — звучит сюрреалистично.

Бобслеист боролся за свое честное имя как мог. Когда CAS отказался удовлетворить его апелляцию, атлет подал жалобу в Мосгорсуд. В ноябре 2018 года судья Ильнар Басыров удовлетворил иск Зубкова к Спортивному арбитражному суду, признав решение международной инстанции несправедливым и не обязательным к исполнению на территории России.

«Мосгорсуд, базируясь на тексте решения CAS, признал, что для применения столь жесткого наказания как отъем золотых медалей Игр и серьезнейших обвинений в нарушении антидопинговых правил явно недостаточно катастрофически малой доказательной базы, содержащейся в мотивировке решения CAS», — объяснял адвокат Зубкова Артем Пацев в комментарии ТАСС.

Таким образом, бобслеисту разрешили оставить у себя две золотые медали Сочи

— он выиграл в двойках с Алексеем Воеводой и в четверках с тем же Воеводой, Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло.

Это позволило Зубкову спокойно продолжить деятельность на посту президента Федерации бобслея России.

Однако 16 января 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ) применила свои санкции к спортсмену — как и должно было произойти, учитывая решения МОК и CAS, которые остаются в силе на территории всего мира, кроме России.

Зубкова дисквалифицировали до декабря 2020 года. Отстранение подразумевает не только запрет на участие в соревнованиях, но и на любую деятельность, связанную с этим видом спорта, — в том числе руководящую.

Но покинет ли Зубков свой пост? Ведь на территории России он официально признан невиновным,

и у федерации нет формальных поводов для увольнения, если не произойдет добровольного отказа от полномочий.

Сам бобслеист пока держит паузу, однако уже пообещал ознакомиться с документами и в случае необходимости подать апелляцию. Кроме того, он подчеркнул, что ни Олимпийский комитет России (ОКР), ни федерация бобслея не имеют права настаивать на его увольнении.

«Олимпийский комитет — такая же общественная организация, как и Федерация бобслея России. Как она может потребовать снять? Если подобное заявление последует, будем разбираться», — цитирует Зубкова ФАН.

Эти слова были сказаны в ответ на заявление президента ОКР Станислава Позднякова, размещенное на официальном сайте организации:

«Решение Антидопинговой комиссии ИБСФ о дисквалификации Зубкова накладывает юридические обязательства не только на Федерацию бобслея России, но и на ОКР, членом которого федерация является.

Будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Александром Юрьевичем полномочий президента

и проведение заседания высшего руководящего органа Федерации для выборов нового руководителя организации».

Но почему же Олимпийский комитет России настаивает на уходе Зубкова из ФБР? Ведь никто не был против, когда Мосгорсуд оставил его олимпийским чемпионом?

Ответ прост: отказ Александра может повлиять на судьбу всего бобслея России.

Если президентом спортивной федерации будет оставаться человек, официально признанный в мире виновным в допинге, всю организацию могут отстранить, а спортсмены лишатся права выступать.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Любовицкий заявил, что опасения подобного развития событий возникали уже давно.

«Еще в 2016 году мы говорили, что Федерация бобслея России берет на себя определенные риски, выбирая президентом такую фигуру, как Зубков, в такой период, когда начинались проблемы со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Мне, например, было понятно, что сначала МОК, а потом и Международная федерация бобслея и скелетона вынесет такое решение. Риски были ясны, сегодня мы увидели, во что это вылилось», — приводит слова тренера «СЭ».

Олимпийский чемпион по бобслею Владимир Козлов высказался еще более жестко.

«Зубкову давно надо было уйти, потому что он настроил против себя и России не только Международную федерацию бобслея и скелетона, но и все олимпийское движение мира.

Сколько мы все это будем расхлебывать, даже не знаю. Насколько я понимаю, Зубков собирается опротестовывать вынесенное решение суда. Если Зубков подаст апелляцию, это затянет процесс, ситуация будет находиться в подвешенном состоянии», — предположил Козлов.

В скором времени Зубков обсудит сложившуюся ситуацию с министром спорта России Павлом Колобковым.

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