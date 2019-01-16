«Не место на Кубке мира»: как Логинову победить ненависть

Срыв покровов

Закончился четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе и уже должен был стартовать, но был отложен из-за обильных снегопадов пятый в соседнем Рупольдинге, а страсти вокруг имени лидера российской сборной Александра Логинова не утихают.

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Напомним, что эта победа стала для 26-летнего биатлониста первой в карьере. К тому моменту у Логинова было уже четыре подиума в сезоне и второе место в общем зачете Кубка мира. Однако именно успех в спринте в Оберхофе словно открыл портал ненависти.

Ведущие биатлонисты мира, и раньше периодически крайне негативно высказывавшиеся в адрес российского спортсмена из-за его дисквалификации за употребление допинга, теперь буквально сорвались с цепи.

Все комментарии Йоханнеса Бё, Мартена Фуркада, и, конечно же, шведа Себастьяна Самуэльссона, а также чехов Мартина Крчмаржа и Ондржея Моравеца заполнила фамилия «Логинов».

Лейтмотив был един: элита мирового биатлона не может принять бывшего мошенника, не видя его раскаяния и не выслушав его извинений. В «биатлонной семье» никого не радуют победы россиянина, его просто вынуждены терпеть.

Впрочем, это все не помешало Александру закончить этап в Оберхофе на том же втором месте в общем зачете. И хотя российский спортсмен отстает на 130 очков от неудержимого в нынешнем сезоне Бё-младшего, победителю последних семи Кубков мира француза Фуркаду он «везет» 70 очков.

Страсти не утихают

«Биатлонная семья» уже перебралась в соседний Оберхофу Рупольдинг, где из-за мощнейших снегопадов весь этап был под угрозой срыва, но гонки в итоге были перенесены на один день. Тем не менее главной темой в комментариях антагонистов по-прежнему остается Логинов.

«Я не удивлен, что он выиграл. Логинов в этом году провел много хороших гонок, так что победа была вопросом времени. Но он был дисквалифицирован за эритропоэтин, так что я думаю, что ему вообще нечего делать на Кубке мира. Те, кто применял ЭПО, не должны возвращаться.

Но я ничего не могу поделать с этим, мне остается только концентрироваться на своих выступлениях. Столько разговоров про Логинова сейчас потому, что он здорово выступает после возвращения. Если бы он был плох, мне бы даже и думать о нем не пришлось, — рассказал Самуэльссон шведскому Expressen.

— Я пожал ему руку на церемонии награждения, а потом меня завалили вопросами о том, почему я это сделал. Я думаю, что с моей стороны как спортсмена было бы неправильно не жать ему руку. Но я никогда не буду обнимать его и говорить, что его победа – это здорово. Я пожал ему руку, потому что чувствовал, что так надо сделать.

Он сидит на пресс-конференции и думает, что не сделал ничего плохого. Я очень удивлен этому. Мне кажется, что он как минимум должен извиниться перед всеми и сказать, что совершил большую ошибку, которую больше не повторит.

Но он всегда делает вид, что ничего не сотворил. Такому спортсмену очень сложно доверять. И я определенно никакой симпатии к нему не испытываю».

Это цитата самого главного противника допинга, который он, по всей видимости, отождествляет с Россией. Однако посыл понятен и типичен для всех биатлонных лидеров и, наверняка, большинства остальных (просто их мнение не особенно интересно СМИ).

Как быть дальше

Возникает логичный и вполне естественный вопрос, что Логинову и всему российскому биатлону делать дальше?

Конечно, можно сколько угодно говорить о том, что наш спортсмен не должен ни перед кем извиняться, а все нападки нужно просто игнорировать. Вот только рассуждать так можно лишь сидя перед телевизором на удобном стуле.

Жить и работать в атмосфере ненависти – ничего хуже не придумаешь. Достаточно посмотреть на неулыбающегося на пьедестале почета Логинова (а теперь это довольно частое зрелище), чтобы понять – ситуация требует какого-то разрешения.

«Вопрос сложный и глобальный, конечно. Нужно и с Сашей разговаривать, и вообще. На мой взгляд, мы сами больше раздуваем эту ситуацию. Кто-то где-то сказал, а мы подхватываем и в десять раз увеличиваем, — рассказал «Спорт-Экспрессу» президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

— Тем же чехам нужно научиться вести себя достойно и добиться тех же результатов, что и Саша. Логинов в нынешнем сезоне стал топ-биатлонистом. К своей первой победе в Кубке мира он шел много лет.

Сколько он работал после того, как отбыл свое наказание. И сейчас все мы видим результаты этой работы – ход на дистанции, качество и скорость стрельбы, психологическая уверенность. Логинов выступает очень сильно, и многим это не нравится. Зачем заниматься неспортивным поведением? Я подниму этот вопрос перед руководством IBU».

Решение проблемы

Но решит ли проблему разговор Драчёва с главными функционерами Международного союза биатлонистов и даже гипотетический запрет звездам публично упоминать о допинговом прошлом Логинова?

Если даже IBU вынесет такое негласное распоряжение и обсуждение Логинова в публичном поле прекратится или будет сведено к минимуму, это не изменит атмосферы вокруг российского спортсмена, а давит на него именно она.

История с употреблением Александром эритропоэтина довольно темная. Сам биатлонист двусмысленно заявлял, что допускал много ошибок в жизни, но не делал ничего, за что ему было бы стыдно, в спорте.

Говорят, что в той истории Логинова подставили, и на самом деле наш спортсмен чист, но что толку, если все так на самом деле?

В глазах мировой биатлонной общественности Александр – допингист. И в общем-то это вполне объективное восприятие.

Представьте, что на месте Логинова находится, скажем, Бё-младший или – даже лучше – Самуэльссон! В России клеймили бы позором Себастьяна, а в историю возможной его чистоты никто бы, конечно, не верил.

Да и почему иностранцы должны верить, что Логинов невиновен, если даже в России массам неизвестны подробности. Их никто не раскрывает и, очевидно, не собирается раскрывать.

Без личного разговора Александра со своими главными антагонистами с нынешней точки ситуация не сдвинется. Сам россиянин уже заявил, что готов встретиться и обсудить все с глазу на глаз с Фуркадом. Поможет ли такое рандеву – кто его знает?

И точно, отношение к Логинову не изменится, если он действительно виноват в упореблении ЭПО. Как ни крути, Александру нужно сражаться дальше и победами завоевывать уважение – хотя бы через страх соперников.

Ну а мы будем за него болеть и ждать его победы в Кубке мира, тем более ему это, кажется, вполне по силам. Ну а что еще остается?

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