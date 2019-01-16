Закрыли бобслей: Россию вновь наказали за допинг

Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ) на два года дисквалифицировала Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Четверо российских спортсменов отстранены за нарушения антидопинговых правил.

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Как сообщает пресс-служба ИБСФ,

срок отстранения Зубкова, который завершил профессиональную карьеру спортсмена в октябре 2014 года и был избран президентом Федерации бобслея России, отсчитывается с 19 декабря 2018 года.

Дисквалификация Касьянова, Пушкарева и Хузина продлится до 13 декабря 2020 года.

Согласно вердикту ИБСФ, всем четырем спортсменам запрещено заниматься любой деятельность в национальных федерациях, связанных с бобсблеем. Также все результаты бобслеистов с 2014 года аннулированы.

Дисквалифицированные спортсмены имеют право обжаловать решение Международной федерации бобслея и скелетона в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Александр Зубков, комментируя решение ИБСФ о своем отстранении, заявил, что пока что не получил на руки документы от представителей международной организации, а также ожидает перевода вердикта.

Президент Федерации бобслея России отметил, что намерен обратиться за помощью к юристам для того, чтобы подать апелляцию.

«Я еще не видел решения. Что касается апелляции, то сначала мне и моему адвокату надо ознакомиться с документами, и после этого примем решение», — цитирует Зубкова ТАСС.

Намерение провести в ближайшее время встречу с главой ФБР выразил министр спорта России Павел Колобков.

«Сегодня-завтра я встречаюсь с Зубковым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и выслушать его позицию по данному вопросу. Рассчитываю, что совместно мы сможем принять решение, которое будет отвечать интересам российского спорта и российских спортсменов»,

— приводит слова Колобкова ТАСС.

Напомним, что 24 ноября 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил. Все результаты спортсмена на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи, где он завоевал две золотые медали, были аннулированы. Также россиянин был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах.

После того, как Зубков обжаловал данный вердикт в CAS, Спортивный арбитражный суд изменил решение о пожизненной дисквалификации на недопуск российского бобслеиста только до Игр-2018 в Пхенчхане.

Интересно, что впоследствии Зубков пожаловался в Мосгорсуд, который в свою очередь удовлетворил иск главы Федерации бобслея России и признал решения CAS и МОК о лишении россиянина медалей Олимпиады-2014 недействительными.

При этом Представители Международного олимпийского комитета и Олимпийского комитета России в ходе заседания обратились с просьбой к суду прекратить производство по иску, однако в данном ходатайстве было отказано.

Сторона Зубкова настаивала на том, что из-за лишении бобслеиста наград Олимпиады-2014 он несет материальные потери. В частности, из-за решения CAS атлету перестали выплачивать пожизненную стипендию олимпийских чемпионов.

В конченом итоге Зубков признан олимпийским чемпионом Сочи на территории России.

Помимо Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина Международная федерация бобслея и скелетона временно отстранила еще двух российских бобслеистов — Максима Белугина и Алексея Воеводу. Их дела на данный момент еще рассматриваются.

Александр Зубков является обладателем серебра Олимпийских игр — 2006 в Турине и бронзы Олимпиады-2010 в Ванкувере, а также многократным призером и чемпионом мира. Кроме того, в его активе четыре золотые награды первенств Европы. В октябре 2014 года он завершил карьеру и выразил намерение начать тренерскую деятельность. 17 июля 2018 года был переизбран на пост президента Федерации бобслея России.

Александр Касьянов является двукратным призером чемпионатов мира в смешанных командных соревнованиях. Вместе с Ильвиром Хузиным он завоевал бронзу на Кубке мира в 2015 году. По словам тренера Касьянова Сергея Журкина, 35-летний россиянин вряд ли возобновит карьеру по окончании дисквалификации.

«Решение о дисквалификации наших спортсменов, конечно, очень расстроило всех нас. Смогут ли Касьянов, Пушкарев и Хузин вернуться в спорт через два года? Касьянов — вряд ли. Что касается Пушкарева и Хузина, то небольшая надежда есть», — цитирует тренера ТАСС.

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