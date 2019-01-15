«Дико кричала»: в автобус «Зенита» врезалась пьяная девушка

Сильнейшая команда России по волейболу казанский «Зенит» прибыла в Турцию на матч группового этапа Лиги чемпионов против местного «Халкбанка».

Игроки направлялись из аэропорта в свой отель на клубном автобусе, когда в них неожиданно врезался легковой автомобиль. Помешать ему не смогло даже полицейское заграждение из нескольких машин.

По информации турецкой газеты Hürriyet, водитель машины находился в нетрезвом состоянии. После «тарана» автобуса сине-бело-голубых он умудрился еще и въехать в один из автомобилей защитников правопорядка. Инцидент произошел около полуночи.

Реклама

Местные СМИ сообщают о двух пострадавших, однако волейболистов «Зенита» среди них нет. Эту информацию подтвердил и пресс-атташе команды Азамат Мырзаев.

«В сопровождении полиции автобус с командой ехал из аэропорта в гостиницу. Уже на подъезде к отелю автобусу с волейболистами не уступил дорогу легковой автомобиль. Произошло столкновение.

Никто из спортсменов и тренерского штаба не пострадал. Забрали вещи и пешком направились в отель»,

– приводит слова пресс-атташе «Татар-информ».

О ситуации также рассказал известный доигровщик казанской команды Алексей Спиридонов.

«Автобус с нашей командой попал в ДТП в Анкаре, причем мы ехали в сопровождении полиции.

Мы ехали по среднему ряду, справа вылетела машина, за рулем была девушка. Она по касательной врезалась в наш автобус и в машину полиции и перевернулась.

Девушку увезли на скорой помощи в больницу, она дико кричала. Здоровья девушке! А с нами все в порядке, мы добрались до отеля», — цитирует Спиридонова «РИА Новости».

В турецких СМИ инцидент описывают более кроваво. Так, портал Sabah сообщает, что

в аварию оказались вовлечены еще три транспортных средства.

Столкновение автобуса «Зенита», машины пьяной девушки и полицейского автомобиля привело к тому, что еще несколько водителей врезались друг в друга, попытавшись на скорости обогнуть место ДТП.

Однако самые большие повреждения получила машина виновницы происшествия, которая перевернулась и вылетела на обочину. Автобус сине-бело-голубых при этом избежал серьезного ущерба.

Судя по всему, пьяная девушка и ее пассажир пострадали больше всех в результате ДТП – они были доставлены в ближайшую больницу. Любопытно, что, по информации портала Ihlas Haber Ajansi,

устроившая аварию попыталась сбежать, как только ее привезли в медицинское учреждение для оказания помощи.

По-видимому, она сильно опасается грозящего ей наказания. К счастью для девушки, похоже, что никто, кроме нее, больше

Тем не менее из-за происшествия полиция временно перекрыла две линии шоссе. Все получившие повреждения машины были вывезены, после чего движение возобновилось в обычном режиме. Полиция Анкары уже инициировала расследование по этому инциденту.

Волейболисты «Зенита» сыграют с турецким «Халкбанком» завтра, 15 января. Остается надеяться, что это ДТП не повлияет на их психологическое состояние в преддверии встречи. Главный тренер команды Владимир Алекно перед отъездом в Анкару сообщал, что игроки улетают в хорошем настроении.

Капитан команды Александр Бутько был более осторожен.

«Мы, куда ни приедем, всегда на 100% уверены, что игра будет сложной для нас. Потому что ничего довлеет над соперником, команды выходят раскрепощенные и играют с максимальным риском.

В любой город приедь: Красноярск, Нижневартовск, Петербург. Для нас это тяжелые игры», — цитирует игрока официальный сайт команды.

На данный момент «Зенит» возглавляет свою группу А в Лиге чемпионов: на счету сине-бело-голубых шесть очков, в то время как у их ближайшего преследователя — немецкого «Франкфурта» — три балла. «Халкбанк» располагается на третьей строчке квартета с двумя пунктами.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».