Долг в 100 млн: еще один российский клуб могут закрыть

Футбольный клуб из Курска «Авангард» может прекратить свое существование из-за финансовых проблем. Команда стала финалистом Олимп – Кубка России в сезоне-2017/18.

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В декабре 2018 года появилась информация, что футболисты курской команды могут не выйти из отпуска и не отправиться на зимний сбор, который должен состояться в Турции. Его начало запланировано на 19 января.

Клуб выступает в Олимп – Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В турнирной таблице после первой части сезона команда занимает третью строчку. Теперь под угрозой находится участие «Авангарда» в весенней части турнира.

Футболисты не получают зарплату, а также не им платят премиальные за матчи еще с прошлого сезона. Как сообщается, сумма общего долга составляет больше 100 млн рублей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт отметил, что ситуация в клубе действительно сложная, но выход из сложившейся ситуации будут обнаружен. Он объявил, что им был найден инвестор, который оплатил сборы команды в Турции.

«Мной был найден инвестор, который профинансировал в сумме 10 млн рублей проведение сборов в январе–феврале текущего года. Клуб на сегодняшний момент имеет возможность совершить сборы и на Кипре, и в Турции, и провести игры, которые планировались в январе–феврале», — приводит слова Старовойта «Вести-Курск».

Также глава области рассказал о том, что в прошлом году клуб получил 177 млн рублей из регионального бюджета.

«У нас была возможность оплатить до конца прошлого года 39 млн рублей, но при условии, что будут предъявлены подтверждающие документы. Было предъявлено документов всего лишь на 24 млн рублей. Мы эти средства в одно касание оплатили», — сказал функционер.

Капитан «Авангарда» Михаил Багаев при этом поставил под вопрос вылет команды на сборы в Турцию. Он отметил, что при смене руководства в клубе произошли необратимые изменения. Если при прошлом президенте Николае Волокитине все строилось на доверии, то сейчас такого нет.

«Мы понимали, что могут быть сложности, но в итоге все будет выполнено. Теперь же такой уверенности нет. Волокитин покинул клуб, а новое руководство Курской области ведет себя, мягко говоря, странно.

На всех очень сильно давит неопределенность, нет никаких конкретных шагов, нет той атмосферы, которая годами создавалась бывшим президентом.

Между тем нам надо на что-то жить, кормить семьи. При этом мы свою работу выполняем качественно, команда занимает третье место в ФНЛ. Поэтому нервы, конечно, у всех на пределе», — приводит слова футболиста РИА «Новости».

Слова капитана подтверждает и защитник команды Кирилл Гоцук. Он считает, что команда находится на грани краха. По его словам, терпение футболистов уже закончилось.

«Терпение лопнуло как у игроков, так, думаю, и у руководства. В Курской области новый губернатор — получается, команда «Авангард» ему не очень и нужна. Поэтому у клуба возникли большие финансовые трудности.

Зарплату не перечисляют уже больше четырех месяцев, а премиальные должны за весь сезон. Есть даже долги еще за прошлый, когда, как вы знаете, «Авангард» стал финалистом Олимп — Кубка России. Такое отношение властей к клубу…» — приводит слова защитника Sportbox.

Гоцук объяснил также, почему футболисты молчали о своих проблемах долгое время.

«Ждали, терпели, надеялись. До последнего не хотели выносить сор из избы. Действительно, информация о проблемах «Авангарда» нигде не проскакивала, мы все держали внутри.

Но сейчас я могу заявить о них открыто, ни от кого не прячась. Нам надо ехать на сборы, готовиться. А понимания того, что будет дальше, нет и близко», — заключил игрок.

«Авангард» является не единственным клубом, который испытывает проблемы с финансами. «Тосно» из Ленинградской области, который стал обладателем Кубка России в сезоне-2017/18, уже был закрыт из-за долгов. По этой причине команда не смогла принять участие в Олимп – Суперкубке России.

В итоге сыграли занявший первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Локомотив» и ЦСКА, который расположился на второй строчке. Соответственно, именно армейский клуб занял место «Тосно».

Также в 2018 году был расформирован еще один клуб из-за финансовых проблем – пермский «Амкар». Команда выступала в российском чемпионате с 2004 по 2018 год, а в сезоне-2007/08 даже становилась финалистом Кубка России. 6 ноября 2018 года Арбитражный суд Пермского края признал клуб банкротом.

Махачкалинский «Анжи» испытывал финансовые трудности на протяжении всей первой части текущего сезона. В руководстве команды не исключали того, что команда не сможет выйти из отпуска, чтобы доиграть сезон. Однажды игроков клуба не допустили до тренировок на стадионе «Анжи Арена», потому что клуб не смог оплатить вовремя долги.

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