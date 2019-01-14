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«Ведет себя как пацан»: на Аршавина накинулась бывшая

Экс-супруга Аршавина рассказала о жизни после развода

Алиса Казьмина, бывшая супруга российского футболиста Андрея Аршавина, возмущена легкомысленным отношением игрока к семье и детям. По ее словам, после развода спортсмен совсем не интересуется жизнью своей маленькой дочери.

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин развелся с журналисткой Алисой Казьминой. Вместе они были больше семи лет, а свадьбу сыграли только в 2016 году, когда Алиса была уже беременна.

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Новость о расставании подтвердила сама журналистка, отметив, что развелись они уже давно.

По словам женщины, она устала от разгульного образа жизни Аршавина и от его постоянных измен.

В новом интервью, которое дала Алиса, она обвинила экс-футболиста в легкомыслии, отметив, что он совсем не думает о детях. В браке у Аршавина с Казьминой родилась дочь Есения, также супруги воспитывали двоих детей девушки от первого брака.

После расставания Аршавин совсем не интересуется жизнью своего ребенка, не общается и даже не выходит на связь.

У экс-футболиста новые отношения. Аршавин ушел из семьи после того, как в его жизни появилась новая любовь — 21-летняя Карина, которая работает в одной из авиакомпаний.

Аршавин, который в 2018 году закончил футбольную карьеру, вернулся в Санкт-Петербург из Казахстана, где выступал за «Кайрат». Одну из ночей после своего возвращения он провел в стриптиз-клубе, а потом устроил своей спутнице прогулку на лошади, за которую впоследствии не заплатил.

«Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел.

Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело.

Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки», — рассказала Казьмина в интервью «СтарХиту».

Казьмина знала, что Андрей изменяет ей, и даже рождение ребенка ничего не изменило в поведении спортсмена. Как поделилась Алиса, пока она жила с дочерью в Испании, экс-футболист имел отношения с моделью Екатериной Ямщиковой, которую одаривал дорогими вещами.

Но все попытки Алисы сохранить брак и отношения ни к чему не привели, супруги подали на развод.

В связи с этой ситуацией нужно вспомнить, что со своей гражданской женой Юлией Барановской футболист тоже расстался со скандалом. Аршавин оставил бывшей супруге троих детей, в воспитании которых сейчас не принимает участия.

От Юлии Андрей ушел, когда та была беременна третьим ребенком.

Недавно Барановская опубликовала автобиографию, в которой рассказала о том, как ей жилось в гражданском браке с именитым футболистом.

Жизнь была вовсе не сладкой, имели место и измены, и побои, и даже изнасилование»,

— написала девушка.

Аршавин хотел сохранить свои отношения с Барановской, но сам неоднократно поднимал на нее руку, а также не скрывал своих измен. По словам Юлии, футболист также нередко приходил домой в нетрезвом состоянии, был неадекватен.

Имело место и изнасилование, о котором Барановская не заявила в правоохранительные органы, потому что не хотела ставить крест на футбольной карьере гражданского супруга.

«Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю», — рассказала она в автобиографии.

За девять лет отношений у пары родилось трое детей, который сейчас живут с матерью. Аршавин о своих детях и знать ничего не хочет.

«Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений! Отец — это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого...» — писала Барановская в своем инстаграме.

Сам Аршавин после развода с Казьминой ведет привычный образ жизни. Он работает на телевидении, а недавно стало известно, что бывший футболист полетит на сбор с «Зенитом-2», главный тренер которого на сегодняшний момент Владислав Радимов.

Команда выступает в Олимп – Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Аршавин будет тренироваться с командой для того, чтобы молодые игроки петербургского клуба получили опыт, который может передать им именитый игрок.

«В свободное от работы время Аршавин будет тренироваться с «Зенитом-2». Мы уже обо всем договорились, Андрей сказал: «Приду с удовольствием!» Аршавин ведь может не только объяснить какие-то нюансы на поле, но и все показать. Пацаны получат бесценный опыт», — поделился Радимов.

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