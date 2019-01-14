Норвежцы признали превосходство: как Россия встала с колен

13 января российские биатлонисты устроили настоящую сенсацию на заключительных гонках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Сперва долгожданную победу в эстафете одержала женская сборная России с Евгенией Павловой, Маргаритой Васильевой, Ларисой Куклиной и Екатериной Юрловой-Перхт в составе, а затем успех девушек повторила и мужская команда, за которую выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

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Причем россиянки выиграли эстафетную гонку впервые с 2012 года, когда наши биатлонистки вставали на высшую ступень пьедестала почета все в том же Оберхофе.

Золотой дубль удался отечественной сборной впервые за 12 лет. «Газета.Ru» разбирается, что стало причиной поистине исторического успеха.

Грамотная работа тренеров

В последние годы болельщики и эксперты привыкли к тому, что российские биатлонисты на международных соревнованиях занимают низкие места и не претендуют на медали. Моменты, когда россияне восходили на подиум, считались чем-то из ряда вон выходящими — на уровне стечения обстоятельств.

Выступление отечественных спортсменов в текущем сезоне позволяет с уверенностью говорить о том, что существенный прогресс в биатлоне России есть. И одна из основных тому причин — грамотный менеджмент.

Можно сколько угодно критиковать Владимира Драчева, ставшего президентом Союза биатлонистов России (СБР) в мае 2018 года, однако именно под его руководством были полностью развязаны руки у тренеров и специалистов сборных. Теперь в национальных командах если не до конца, то весьма существенно налажен прямой контакт между тренерами и спортсменами. Одни интересуются состоянием и физической подготовкой биатлонистов, вторые стали прислушиваться к указаниям и советам наставников.

Ярким примером тому стала подготовка к триумфальной эстафетной гонке в Оберхофе. Например, Ирина Старых не была включена в состав женской сборной в связи с накопленной усталостью и не лучшими физическими кондициями. В итоге вместо нее не только Россия, но и весь мир узнал о Павловой, Васильевой и Куклиной, о которых ранее никто и не слышал.

Последняя и вовсе удивила превосходной стрельбой, закрыв все десять мишеней без промахов.

Внедрение молодых биатлонисток в состав сборной — то, чего требовали едва ли не все от тренеров. Результат налицо.

Умение прислушиваться к возрастным спортсменам также дает свои плоды. Состав мужской сборной на эстафетную гонку оказался практически идеальным. Цветков, Гараничев, Малышко и Логинов на четверых использовали всего лишь шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Даже норвежцы, под чьим флагом проходит нынешний сезон в мужском биатлоне, остались шокированы мастерством россиян.

Так, эксперт норвежского издания NRK Ула Лунде отметила неготовность сборной Норвегии на эстафетной гонке, в составе которой выступили Ветле Шоста Кристиансен, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд и Хенрик Л'Абе-Лунд. Плохая стрельба норвежцев заставила их довольствоваться лишь седьмым местом.

«Совершенно очевидно, Бьонтегорд и Л'Абе-Лунд, бежавшие два последних этапа, серьезно ослабили свои позиции в борьбе за место в команде.

Того, что мы делаем, недостаточно, особенно на фоне того, что при этом показывает Россия»,

— сказала Лунде.

Без братьев Йоханнеса и Тарьея Бё норвежская сборная использовала аж 16 дополнительных патронов и дважды наматывала штрафные круги.

Избавление от балласта

Говоря о возрастных лидерах мужской российской сборной, нельзя не вспомнить и Антона Шипулина, который не стал перед началом сезона завершать карьеру и стал готовиться вместе с командой к предстоящим стартам. Однако на этапы Кубка мира в словенской Поклюке, австрийском Хохфильцене и чешском Нове-Место 31-летний биатлонист заявлен не был.

После нашумевших проблем россиян с австрийской полицией Шипулин и вовсе покинул сборную, а в конце декабря завершил профессиональную карьеру.

Теперь многолетний лидер и суперзвезда российского биатлона будет ориентироваться на управленческий вид деятельности. По информации Znak,

Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму по Серовскому одномандатному округу в Свердловской области.

Конечно, называть Шипулина балластом было бы неуважительно в отношении как самого спортсмена, так и всего отечественного биатлона. Однако, как говорилось ранее, тренеры могут делать ставку на других россиян. Как итог: все те же Гараничев, Логинов, Цветков, Малышко, а также Матвей Елисеев регулярно приносят России очки в Кубке наций.

Рано радоваться

Очевидно, что за один год из грязи в князи подняться невозможно, и пока что Россия довольствуется в основном успехами в командных состязаниях. В личных соревнованиях высоких результатов добивается пока что только Логинов, который на четырех этапах Кубка мира завоевал два серебра и две бронзы, а также выиграл в Оберхофе спринтерскую гонку, опередив Йоханнеса Бё и Себастьяна Самуэльссона с Мартеном Фуркадом.

Остальные же представители мужской сборной прочно осели в топ-30, но до медалей в личных соревнованиях пока что далеко.

У женщин ситуация намного скромнее. Очевидным лидером российской команды является Ирина Старых, тогда как молодые Васильева, Павлова, а также Валерия Васнецова и Светлана Миронова пока лишь борются за попадание в 50 лучших. Но это объясняется отсутствием опыта, что вполне нормально.

Не решились до конца и проблемы во взаимоотношениях СБР со спортсменами.

В декабре произошел открытый конфликт между Драчевым и Антоном Бабиковым. По словам главы Союза биатлонистов России, Бабиков отказался выступать за сборную в эстафетной гонке в Хохфильцене. Сам же спортсмен позднее опроверг данное заявление, заявив, что даже не слышал о возможном приглашении в основную команду.

Впоследствие Бабиков все-таки был включен в состав сборной России на этапе Кубка мира в Нове-Место, однако выступил лишь в одной спринтерской гонке, где занял 80-е место.

После этого 27-летний россиянин был возвращен во вторую команду, где продолжает борьбу в турнире более низкого уровня — Кубке IBU.

16 января в немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира, после которого пройдут старты в итальянском Антхольце, канадском Канморе и американском Солт-Лейк-Сити, а затем начнется одно из главных событий 2019 года — чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде.

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