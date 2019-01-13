«Финишировать с флагом — мечта»: фурор россиянок в Оберхофе

Российские биатлонистки завоевали золото в женской командной эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. За национальную команду бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Девушки показали результат 1.18.46,3 (0+8).

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Вторым стали представительницы Германии — +33,5 (2+10), а замкнули тройку лучших эстафеты биатлонистки из Чехии, показавшие результат +36,7 (1+6).

Эстафета для российских спортсменок началась нервно.

Евгения Павлова с легкостью преодолела отставание, однако допустила три промаха на стрельбище. Свой этап гонки она завершила лишь пятой, передав эстафету Васильевой.

«Как бежим в такую погоду? Молча! Спасибо сервис-бригаде — лыжи сработали отлично.

На самом деле условия были тяжелые: девочки падали.

На второй стрельбе был нереальный порыв ветра, и я думала только о том, чтобы отстреляться без штрафного круга. И все получилось!» — сказала Павлова в мист-зоне.

Но и с Маргаритой случилось несчастье: на резком повороте до нее упала немка Франциска Хильдебрандт, а Васильева, пытаясь объехать ее, просто не удержалась на ногах. Однако российская спортсменка полностью исправилась благодаря успешной стрельбе. В итоге Маргарита финишировала второй.

Следующей шла дебютантка Куклина. Лариса очень спокойно и на высокой скорости прошла опаснейший поворот. К стрельбищу она подходила с 16-секундным отставанием, но закрыла все свои мишени и ушла с рубежа первой, однако к финишу добралась лишь второй, передав эстафету Екатерине Юрловой-Перхт.

«Если честно, переживала, что не справлюсь со стрельбой.

Видимо, тренеры именно на это делали ставку, ставя меня в эстафету, и я боялась не оправдать их надежды.

Но хорошо, что все получилось. Наверное, мое состояние пока не позволяет мне так быстро бегать, приходится делать акцент на стрельбу», — поделилась Куклина после своего этапа.

Главной соперницей Юрловой-Перхт стала немка Дениз Херрман. Екатерина заметно уступала в скорости, но была точна в стрельбе. Немецкая биатлонистка заработала сразу два штрафных круга, позволив россиянке уверенно прибежать первой. Уже на финише девушка взяла российский триколор и трогательно отпраздновала победу с Павловой, Васильевой и Куклиной.

«Это моя мечта — финишировать с флагом. Сегодня это удалось, и я безумно рада за команду»,

— начала радостная Юрлова-Перхт.

«Девчонки отработали просто феноменально. Мыслей перед гонкой не было, было просто желание не подвести команду, доработать на максимуме. Всем — спасибо, что поддерживаете нас», — сказала Екатерина в эфире «Матч ТВ».

Эта победа стала для российских биатлонисток первой за семь лет в эстафете на этапе Кубка мира. В крайний раз подобное происходило в 2012 году, когда Анна Богалий-Титовец, Светлана Слепцова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина выиграла эстафету на этапе в том же Оберхофе.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что от Юрловой-Перхт, Васильевой, Павловой и Куклиной ожидали подобного результата. И это, как он отметил, стало отличным подарком к старому Новому году.

Celebration time for @russianbiathlon who win the women's relay in #OBE19 ahead of @skiverband and the Czech Republic!



You can rewatch the entire competitionon https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/J0m1owg0gc — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2019 г.

«Наша сборная сработала великолепно, девушки сделали хороший подарок всей стране к старому Новому году. Отлично прошли всю дистанцию, практически без ошибок, не считая падения, которое было не по своей вине», — сказал Драчев.

«Мы ожидали такого результата от нашей команды. Были уверены, что будет борьба за призовые места, но в Оберхофе нам посчастливилось выйти на первое место. Это придаст уверенности нашим девушкам в дальнейшей работе», — приводит его слова ТАСС.

После двух гонок из пяти российская сборная возглавила зачет эстафет на Кубке мира.

1. Россия – 103

2. Германия – 90

3. Швеция – 90

4. Франция – 88

5. Италия – 86

6. Норвегия – 81

7. Чехия – 80

8. Белоруссия – 72

9. Украина – 68

10. Словакия – 65

Pure joy for @russianbiathlon who are back on top of a women relay #OBE19 pic.twitter.com/glr4lVVd9P — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2019 г.

Член правления СБР Виктор Майгуров считает, что успех российской сборной связан с работой тренерского штаба, которым руководит Виталий Норицын. Он также отметил, что россиянки сегодня были одними из лучших в стрельбе.

«Всех поздравляю с замечательной победой, невозможно кого-то выделить, сегодня российская команда была одной из лучших по стрельбе в гонке.

Есть команда, командный дух, сплоченность.

Мы смогли достичь этого результата благодаря отличной тренерской работе», — отметил он.

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