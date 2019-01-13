«Финишировать с флагом — мечта»: фурор россиянок в Оберхофе

Курсы валют$ 66.89 (+0.031) 76.69 (+0.055)
Москва: -5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
15:30
Вест Хэм ЮнайтедАрсенал
1:0
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛиверпуль
0:1
закончен
18:00
БёрнлиФулхэм
2:1
закончен
18:00
Кардифф СитиХаддерсфилд Таун
0:0
закончен
18:00
Кристал ПэласУотфорд
1:2
закончен
18:00
Лестер СитиСаутгемптон
1:2
закончен
20:30
ЧелсиНьюкасл Юнайтед
2:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ЛеганесУэска
1:0
закончен
18:15
ВаленсияВальядолид
1:1
закончен
20:30
ЖиронаАлавес
1:1
закончен
22:45
ВильярреалХетафе
1:2
закончен
Франция / Лига 1
19:00
АмьенПСЖ
0:3
закончен
22:00
ГенгамСент-Этьен
0:1
закончен
22:00
НиццаБордо
1:0
закончен
22:00
НимАнже
перенесен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
1:2
закончен
21:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
3:2
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсКолорадо Эвеланш
3:0
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
2:3
закончен
03:00
Баффало СэйбрзТампа-Бэй Лайтнинг
3:5
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
1:2 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдДетройт Ред Уингз
2:5
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксВегас Голден Найтс
3:4 (ОТ)
закончен
05:00
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
1:3
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
2:3
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксОттава Сенаторз
4:1
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзПиттсбург Пингвинз
5:2
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана УНИКС
79:83
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсДетройт Пистонс
104:109
закончен
01:00
Майами ХитМемфис Гриззлиз
112:108
закончен
03:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
105:103
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
122:112
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
110:106
закончен
05:00
Финикс СанзДенвер Наггетс
102:93
закончен
06:00
Юта ДжазЧикаго Буллз
110:102
закончен
06:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
104:97
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
14:45
Россиянки не попали в десятку лучших
1
Лиза Виттоцци (Италия)
32:32.9
закончен
17:00
Гонка преследования. Мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
34.29,8
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам
15:00
Спринт. Мужчины, женщины
закончен
Испания / Примера
14:00
Атлетико МЛеванте
1:0
закончен
18:15
Атлетик БСевилья
1:0
1 тайм
20:30
БарселонаЭйбар
не начался
22:45
БетисРеал Мадрид
не начался
Англия / Премьер-лига
17:15
ЭвертонБорнмут
1:0
2 тайм
19:30
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НантРенн
0:1
2 тайм
19:00
ДижонМонпелье
не начался
19:00
ТулузаСтрасбург
не начался
23:00
МарсельМонако
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралЛокомотив
2:4
закончен
10:00
АмурСеверсталь
2:3 (Б)
закончен
10:00
Куньлунь Ред СтарЙокерит
3:5
закончен
13:30
СибирьСалават Юлаев
4:2
закончен
14:00
БарысХК Сочи
3:2 (Б)
закончен
15:00
Металлург МгНефтехимик
5:2
закончен
17:00
АвангардСпартак
2:1
перерыв
17:00
ТорпедоДинамо М
0:2
перерыв
17:00
СКАВитязь
2:1
3 период
17:00
ЦСКАДинамо Мн
3:0
перерыв
18:00
Динамо РТрактор
1:0
перерыв
19:30
СлованАвтомобилист
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Ванкувер КэнаксФлорида Пантерз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
15:15
Цмоки-Минск Калев
online
16:00
Автодор Парма
online
17:00
Зенит Нижний Новгород
98:74
4 четверть
18:00
ВЭФ Зелена Гура
online
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
21:00
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
не начался
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
не начался
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
13:45
Эстафета 4х6 км, женщины
1
Россия
1:18:46,3 (0+8)
закончен
16:30
Эстафета. Мужчины
1
Россия
(1.20.54,3)
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Дрезден
14:45
Мужской и женский командный спринт
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер СитиВулверхэмптон
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазДетройт Пистонс
не начался
06:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
«Финишировать с флагом — мечта»: фурор россиянок в Оберхофе

Cборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе

Сборная России по биатлону впервые за семь лет стала первой в женской эстафете на этапе Кубка мира. В немецком Оберхофе былую славу национальной команде вернули Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. После двух гонок российские биатлонистки возглавляют зачет эстафет.

Российские биатлонистки завоевали золото в женской командной эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. За национальную команду бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Девушки показали результат 1.18.46,3 (0+8).

Реклама

Вторым стали представительницы Германии — +33,5 (2+10), а замкнули тройку лучших эстафеты биатлонистки из Чехии, показавшие результат +36,7 (1+6).

Эстафета для российских спортсменок началась нервно.

Евгения Павлова с легкостью преодолела отставание, однако допустила три промаха на стрельбище. Свой этап гонки она завершила лишь пятой, передав эстафету Васильевой.

«Как бежим в такую погоду? Молча! Спасибо сервис-бригаде — лыжи сработали отлично.

На самом деле условия были тяжелые: девочки падали.

На второй стрельбе был нереальный порыв ветра, и я думала только о том, чтобы отстреляться без штрафного круга. И все получилось!» — сказала Павлова в мист-зоне.

Но и с Маргаритой случилось несчастье: на резком повороте до нее упала немка Франциска Хильдебрандт, а Васильева, пытаясь объехать ее, просто не удержалась на ногах. Однако российская спортсменка полностью исправилась благодаря успешной стрельбе. В итоге Маргарита финишировала второй.

Следующей шла дебютантка Куклина. Лариса очень спокойно и на высокой скорости прошла опаснейший поворот. К стрельбищу она подходила с 16-секундным отставанием, но закрыла все свои мишени и ушла с рубежа первой, однако к финишу добралась лишь второй, передав эстафету Екатерине Юрловой-Перхт.

«Если честно, переживала, что не справлюсь со стрельбой.

Видимо, тренеры именно на это делали ставку, ставя меня в эстафету, и я боялась не оправдать их надежды.

Но хорошо, что все получилось. Наверное, мое состояние пока не позволяет мне так быстро бегать, приходится делать акцент на стрельбу», — поделилась Куклина после своего этапа.

Главной соперницей Юрловой-Перхт стала немка Дениз Херрман. Екатерина заметно уступала в скорости, но была точна в стрельбе. Немецкая биатлонистка заработала сразу два штрафных круга, позволив россиянке уверенно прибежать первой. Уже на финише девушка взяла российский триколор и трогательно отпраздновала победу с Павловой, Васильевой и Куклиной.

«Это моя мечта — финишировать с флагом. Сегодня это удалось, и я безумно рада за команду»,

— начала радостная Юрлова-Перхт.

«Девчонки отработали просто феноменально. Мыслей перед гонкой не было, было просто желание не подвести команду, доработать на максимуме. Всем — спасибо, что поддерживаете нас», — сказала Екатерина в эфире «Матч ТВ».

Эта победа стала для российских биатлонисток первой за семь лет в эстафете на этапе Кубка мира. В крайний раз подобное происходило в 2012 году, когда Анна Богалий-Титовец, Светлана Слепцова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина выиграла эстафету на этапе в том же Оберхофе.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что от Юрловой-Перхт, Васильевой, Павловой и Куклиной ожидали подобного результата. И это, как он отметил, стало отличным подарком к старому Новому году.

«Наша сборная сработала великолепно, девушки сделали хороший подарок всей стране к старому Новому году. Отлично прошли всю дистанцию, практически без ошибок, не считая падения, которое было не по своей вине», — сказал Драчев.

«Мы ожидали такого результата от нашей команды. Были уверены, что будет борьба за призовые места, но в Оберхофе нам посчастливилось выйти на первое место. Это придаст уверенности нашим девушкам в дальнейшей работе», — приводит его слова ТАСС.

После двух гонок из пяти российская сборная возглавила зачет эстафет на Кубке мира.

1. Россия – 103
2. Германия – 90
3. Швеция – 90
4. Франция – 88
5. Италия – 86
6. Норвегия – 81
7. Чехия – 80
8. Белоруссия – 72
9. Украина – 68
10. Словакия – 65

Член правления СБР Виктор Майгуров считает, что успех российской сборной связан с работой тренерского штаба, которым руководит Виталий Норицын. Он также отметил, что россиянки сегодня были одними из лучших в стрельбе.

«Всех поздравляю с замечательной победой, невозможно кого-то выделить, сегодня российская команда была одной из лучших по стрельбе в гонке.

Есть команда, командный дух, сплоченность.

Мы смогли достичь этого результата благодаря отличной тренерской работе», — отметил он.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице зимних видов спорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».