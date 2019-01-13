«Финишировать с флагом — мечта»: фурор россиянок в Оберхофе

Российские биатлонистки завоевали золото в женской командной эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. За национальную команду бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Девушки показали результат 1.18.46,3 (0+8).
Вторым стали представительницы Германии — +33,5 (2+10), а замкнули тройку лучших эстафеты биатлонистки из Чехии, показавшие результат +36,7 (1+6).
Эстафета для российских спортсменок началась нервно.
Евгения Павлова с легкостью преодолела отставание, однако допустила три промаха на стрельбище. Свой этап гонки она завершила лишь пятой, передав эстафету Васильевой.
«Как бежим в такую погоду? Молча! Спасибо сервис-бригаде — лыжи сработали отлично.
На самом деле условия были тяжелые: девочки падали.
На второй стрельбе был нереальный порыв ветра, и я думала только о том, чтобы отстреляться без штрафного круга. И все получилось!» — сказала Павлова в мист-зоне.
Но и с Маргаритой случилось несчастье: на резком повороте до нее упала немка Франциска Хильдебрандт, а Васильева, пытаясь объехать ее, просто не удержалась на ногах. Однако российская спортсменка полностью исправилась благодаря успешной стрельбе. В итоге Маргарита финишировала второй.
Следующей шла дебютантка Куклина. Лариса очень спокойно и на высокой скорости прошла опаснейший поворот. К стрельбищу она подходила с 16-секундным отставанием, но закрыла все свои мишени и ушла с рубежа первой, однако к финишу добралась лишь второй, передав эстафету Екатерине Юрловой-Перхт.
«Если честно, переживала, что не справлюсь со стрельбой.
Видимо, тренеры именно на это делали ставку, ставя меня в эстафету, и я боялась не оправдать их надежды.
Но хорошо, что все получилось. Наверное, мое состояние пока не позволяет мне так быстро бегать, приходится делать акцент на стрельбу», — поделилась Куклина после своего этапа.
Главной соперницей Юрловой-Перхт стала немка Дениз Херрман. Екатерина заметно уступала в скорости, но была точна в стрельбе. Немецкая биатлонистка заработала сразу два штрафных круга, позволив россиянке уверенно прибежать первой. Уже на финише девушка взяла российский триколор и трогательно отпраздновала победу с Павловой, Васильевой и Куклиной.
«Это моя мечта — финишировать с флагом. Сегодня это удалось, и я безумно рада за команду»,
— начала радостная Юрлова-Перхт.
«Девчонки отработали просто феноменально. Мыслей перед гонкой не было, было просто желание не подвести команду, доработать на максимуме. Всем — спасибо, что поддерживаете нас», — сказала Екатерина в эфире «Матч ТВ».
Эта победа стала для российских биатлонисток первой за семь лет в эстафете на этапе Кубка мира. В крайний раз подобное происходило в 2012 году, когда Анна Богалий-Титовец, Светлана Слепцова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина выиграла эстафету на этапе в том же Оберхофе.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что от Юрловой-Перхт, Васильевой, Павловой и Куклиной ожидали подобного результата. И это, как он отметил, стало отличным подарком к старому Новому году.
«Наша сборная сработала великолепно, девушки сделали хороший подарок всей стране к старому Новому году. Отлично прошли всю дистанцию, практически без ошибок, не считая падения, которое было не по своей вине», — сказал Драчев.
«Мы ожидали такого результата от нашей команды. Были уверены, что будет борьба за призовые места, но в Оберхофе нам посчастливилось выйти на первое место. Это придаст уверенности нашим девушкам в дальнейшей работе», — приводит его слова ТАСС.
После двух гонок из пяти российская сборная возглавила зачет эстафет на Кубке мира.
1. Россия – 103
2. Германия – 90
3. Швеция – 90
4. Франция – 88
5. Италия – 86
6. Норвегия – 81
7. Чехия – 80
8. Белоруссия – 72
9. Украина – 68
10. Словакия – 65
Член правления СБР Виктор Майгуров считает, что успех российской сборной связан с работой тренерского штаба, которым руководит Виталий Норицын. Он также отметил, что россиянки сегодня были одними из лучших в стрельбе.
«Всех поздравляю с замечательной победой, невозможно кого-то выделить, сегодня российская команда была одной из лучших по стрельбе в гонке.
Есть команда, командный дух, сплоченность.
Мы смогли достичь этого результата благодаря отличной тренерской работе», — отметил он.
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