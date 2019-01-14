«Отказался от врачей»: Кокорин пожаловался на условия в СИЗО

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который продолжает находиться под стражей в Бутырском следственном изоляторе, более известном как «Бутырка», рассказал об условиях содержания в СИЗО. Футболист пожаловался на обострение тяжелой травмы колена, полученной форвардом весной 2018 года.

Реклама

Во время второго матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг» Кокорин повредил крестообразные связки левого коленного сустава, из-за чего пропустил остаток сезона, а также чемпионат мира по футболу, который прошел в России.

По словам нападающего «Зенита», боли в колене его беспокоят до сих пор. При этом к медикам из СИЗО он не обращается из-за того, что они, как уверяет футболист, не могут оказать должной медицинской помощи.

Примечательно, что члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы, которые навестили Кокорина, уведомили его о том, что в случае необходимости к нему могут пригласить врача из любой городской больницы.

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. Врач с воли? Спасибо, я об этом даже не знал.

Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?»

— цитирует Кокорина газета «Известия».

Ранее стало известно, что в СИЗО «Бутырка» изменился порядок, вследствие чего у форварда «Зенита», а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, проходящего по тому же делу, что и Кокорин, существенно уменьшилось количество времени, которое можно провести в спортивном зале. Теперь футболистам можно тренироваться до двух раз в неделю. Ограничения были наложены после жалоб других арестантов, которые не могли попасть в зал из-за спортсменов.

В связи с этим Кокорин пожаловался на ухудшение физических кондиций.

«Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался. Если 8 февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму»,

— отметил спортсмен.

Кроме того, нападающий петербургского клуба заявил, что игнорирует пищу, которую готовят в СИЗО. От тюремного меню он отказался, отметив, что местный рацион не употребляет в принципе. Довольствуется Кокорин той едой, которую ему передают родственники. К слову, подобная практика применяется среди большинства арестованных и осужденных лиц в тюрьмах.

Пожаловался футболист и на другие условия содержания в «Бутырке». По его словам, в камерах слишком холодно, из-за чего он в новогодние праздники простыл.

«Новый год не отмечал, неважно себя чувствовал — горло болело, насморк, казалось даже, что температура была»,

— сообщил Кокорин.

Члены ОНК провели проверку условий содержания в СИЗО и пришли к выводу, что в нескольких камерах-карцерах температура является пониженной. Правозащитники потребовали от сотрудников изолятора решить данную проблему. Те, в свою очередь, сообщили, что причиной низкой температуры стала поломка в системе отопления.

Напомним, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и четвертого фигуранта дела Александра Протасовицкого по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Все четверо были отправлены в Бутырский изолятор до 8 декабря.

Позднее суд вынес решение продлить арест подозреваемых до 8 февраля 2019 года.

Инцидент произошел 8 октября в центре Москвы. В отношении футболистов расследовалось уголовное дело по статьям УК РФ 116 «Побои» и 213 «Хулиганство», однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью 115 «Легкий вред здоровью».

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».