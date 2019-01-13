«Удивляюсь, как он терпит меня»: что скрывает Туктамышева

Российской фигуристке Елизавете Туктамышевой недавно исполнилось 22 года. В этом возрасте фигуристки-одиночницы считаются уже «ветеранами», и зачастую на них не рассчитывают в национальной команде. Однако ситуация Елизаветы — исключительный случай. На протяжении нескольких лет Туктамышевой не удавалось показывать стабильные результаты, однако в этом сезоне девушка непостижимым для многих образом восстала из пепла, став одной из самых обсуждаемых личностей отечественного фигурного катания.

Реклама

Накануне чемпионата России Елизавета считалась главной претенденткой на место в сборной России на первенство Европы.

Но серьезно подпортила сезон Туктамышевой болезнь — пневмония.

Императрица (прозвище спортсменки) не смогла выступить на чемпионате страны и теперь вряд ли примет участие в соревнованиях в Минске.

«Было обидно, что пришлось пропустить национальное первенство. Как восприняла свое непопадание на чемпионат Европы? Ну, у меня была тяжелая болезнь. Так что я все понимаю. В любом случае буду готовиться к соревнованиям, потому что я первая запасная», — приводит слова Туктамышевой «Экспресс газета».

На счету Елизаветы в текущем сезоне победа на этапе Гран-при в Канаде, а также на турнирах в Италии и Финляндии. В финале Гран-при Туктамышева стала третьей, уступив только юным Алине Загитовой и Рике Кихире. Вдобавок к неплохим результатам приятным бонусом для Императрицы служит популярность в медиапространстве, которую она получила благодаря откровенной показательной программе с раздеванием.

«Идею предложил мой тренер — Алексей Николаевич Мишин. Музыку к этому номеру выбрала я. А поставила его хореограф Татьяна Прокофьева», — сказала Елизавета.

«Как отреагировал мой парень (фигурист Андрей Лазукин. — «Газета.Ru»)? Ему номер понравился. Все мои друзья тоже поддержали этот номер. Это же показательные выступления. Во время соревнований я, конечно, такое себе не позволила бы», — отметила девушка.

Туктамышеву теперь считают главным секс-символом российского фигурного катания.

Елизавета открыто заявляет, что гордится своей фигурой, а для ее сохранения никогда не прибегала к услугам диетологов.

«Никакого диетолога у меня нет. Когда чувствую, что набираю вес, просто меньше ем», — поделилась она секретом стройной фигуры.

Что же до характера Елизаветы, то она честно признается, что не считает себя идеальной. Девушка шутит, что не понимает, как ее с таким нравом еще терпит Алексей Мишин.

«Я позитивная. В меру ироничная. Могу посмеяться над собой. Совершить что-то из ряда вон выходящее, когда никто этого не ждет.

В общем, Алексею Николаевичу со мной непросто.

Удивляюсь, как он меня терпит», — сказала Императрица.

В целом же у Туктамышевой и Мишина очень теплые и доверительные отношения. Фигуристка всегда уважительно отзывается о наставнике, подчеркивая его положительные качества.

«В 2014 году он подарил мне на день рождения гитару. Узнал, что я очень хотела научиться играть. Я была тронута. Я научилась, но, правда, теперь гитара стоит в углу — нет времени», — посетовала спортсменка.

Главной причиной успеха Туктамышевой с технической точки зрения, безусловно, являются ее прыжковые элементы. Ее визитная карточка — чрезвычайно сложный аксель в три с половиной оборота, принесший Елизавете в этом сезоне немало баллов. Этот элемент исполняют единицы среди юных фигуристок, поэтому случай 22-летней Туктамышевой — исключительный.

«Если с раннего возраста разучивать тройной аксель, больше шансов его сделать. Я выучила этот элемент за пару сезонов еще в детстве», — вспоминала девушка.

Слава и популярность, однако, прибавили Туктамышевой немало головной боли.

Ее бойфренд Андрей Лазукин неоднократно высказывал недовольство тем, что его воспринимают исключительно как парня Елизаветы Туктамышевой, а не фигуриста. Сама девушка поддержала возлюбленного в этом мнении.

«Главное, что у Андрея есть внутренний стержень. Он самолюбив, как и все мужчины. Один журналист, который, видимо, не особо разбирается в фигурном катании, назвал его просто «бойфрендом Туктамышевой». Разумеется, такие слова задевают», — подчеркнула Елизавета.

Сейчас Туктамышева активно тренируется и набирает оптимальную форму, чтобы быть готовой выступить на чемпионате Европы в случае неожиданной замены кого-то из основного состава.

Кроме того, Мишин некоторое время сказал, что две фигуристки могут быть отзаявлены из сборной накануне чемпионата мира, а на их место попадут запасные — Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. В данный момент национальную команду на главных стартах представляют Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

В том случае, если Елизавета действительно будет готова в тех кондициях, в которых находилась по ходу сезона, то ее кандидатура выглядит даже предпочтительнее, чем вариант с Медведевой.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».