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Тайна Мадрида: почему Зидан ушел из «Реала»

Стала известна причина ухода Зидана из «Реала»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон рассказал о причинах ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера команды по окончании прошлого сезона. По его словам, между французским специалистом и нынешним руководством «сливочных» возник конфликт.

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, почему Зинедин Зидан принял решение покинуть пост главного тренера «сливочных» по окончании прошлого сезона, а также сообщил о конфликтных ситуациях между французским специалистом и нынешним руководством клуба во главе с Флорентино Пересом. По словам Кальдерона, который управлял «Реалом» в период с 2006 по 2009 год, Зидан хотел иметь контроль над трансферной политикой мадридцев, однако Перес в данной просьбе французу отказал.

«Зидан хотел продать Гарета Бэйла и сохранить Криштиану Роналду. Он хотел, чтобы у него было право принимать решения о покупке и продаже игроков. Руководство клуба не выполнило его требования, поэтому он и решил уйти. Считаю, что Зинедин был прав в этой ситуации»,

— приводит слова Кальдерона AS.

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Интересно, что ранее испанская газета уже публиковала информацию со ссылкой на свои источники из клуба, указывая на конфликт во взаимоотношениях между Зиданом и Пересом.

Решение покинуть клуб 46-летний тренер принял 31 мая 2018 года, спустя пять дней после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов над английским «Ливерпулем». Тогда Зидан собрал экстренную пресс-конференцию, в ходе которой сообщил о том, что больше не намерен работать в стане «сливочных».

«То, что мы делаем, — это какое-то сумасшествие. Я очень рад быть частью этой истории, это великолепно. Я такого даже представить не мог. Я принял решение не продолжать быть главным тренером «Реала». Эта команда должна продолжать выигрывать, и ей нужны изменения, нужны другие тренерские решения, я благодарю президента за предоставленную возможность тут работать», — сказал француз.

По информации AS, Зидана тревожила неопределенность с будущим португальского нападающего Криштиану Роналду и валлийца Гарета Бэйла в «Реале». Вокруг обоих футболистов в тот период СМИ распространяли большое количество слухов, тогда как французский тренер требовал от руководства конкретных действий в отношении игроков. В частности, в ряде источников сообщалось, что Роналду хотел подписать с мадридцами новый контракт на улучшенных условиях, однако португальцу в этом было отказано.

В результате в июле 2018 года 33 нападающий покинул «Реал» и перешел в туринский «Ювентус». Комментируя свой трансфер в Италию, Роналду намекнул, что его уход не являлся личной инициативой футболиста.

«Перес всегда смотрел на наши отношения только с точки зрения бизнеса, и я об этом знал. То, что он мне говорил, никогда не шло от его сердца. Я ощущал в клубе, особенно со стороны президента, что ко мне больше не относятся так, как в начале. Первые 4-5 лет в «Реале» я себя идентифицировал как «Криштиану Роналду». Гораздо меньше ощущал это в дальнейшем.

Перес смотрел на меня так, словно я больше не был для клуба чем-то существенным, если вы понимаете, о чем я. И это дало мне понять, что надо уходить. Иногда я просматриваю новости, где говорится о том, что я просился из клуба. Конечно, это отчасти так, но правда в том, что у меня всегда было ощущение, что Перес меня не будет удерживать в «Реале». Потому что все упиралось в деньги»,

— цитирует Роналду издание France Football.

Что касается Бэйла, то валлийский нападающий остался в «Реале». В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Испании, в которых забил четыре мяча. При этом сам игрок сильно подвержен травмам, из-за чего не является футболистом основного состава.

Трансферная политика клуба стала одной из определяющих в решении Зидана покинуть Мадрид. Помимо неопределенности с Роналду и Бэйлом, француза также беспокоил тот факт, что Перес работает над трансферами, не совещаясь с ним.

Президент «Реала» несколько раз заявлял о желании приобрести бывшего форварда «Барселоны» Неймара, ныне выступающего за французский «ПСЖ», а также вел переговоры о покупке голкипера «Атлетика» Кепы Аррисабалагу. Зидан в свою очередь требовал отказаться от данных трансферов, а также делал ставку на уже имеющегося в мадридской команде вратаря Кейлоре Навасе.

В результате в летнее трансферное окно «Реал» подписал контракт с экс-голкипером мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» Тибо Куртуа.

На данный момент Зидан остается без клуба. По информации той же газеты AS, французский специалист получил предложение от «Манчестер Юнайтед» занять пост главного тренера вместо португальца Жозе Моуринью, с которым «красные дьяволы» расторгли контракт 18 декабря.

Однако, по данным Sport.es, он руководству английского гранда отказал.

Зидан был назначен главным тренером «Реала» в январе 2016 года, сменив на данном посту Рафаэля Бенитеса. Вместе с мадридским клубом француз стал чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал два Суперкубка УЕФА, столько же раз став победителем Клубного чемпионата мира.

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