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Служебный роман? С кем отдыхает Тутберидзе

Потеря отца и тяжелая травма: тайны помощника Тутберидзе

Ведущий и самый обсуждаемый российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе провела новогодние каникулы в компании 27-летнего хореографа из своей группы Даниила Глейхенгауза. «Газета.Ru» рассказывает про помощника Тутберидзе, который помог раскрыть Евгению Медведеву и сделать Алину Загитову олимпийской чемпионкой.

Даниил Глейхенгауз — самый популярный член команды Тутберидзе после самой Этери. На льду его узнать просто: ухоженный и одетый с иголочки молодой человек, который неизменно сопровождает Тутберидзе.

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Вместе они создают очень эффектный дуэт, подчеркивая строгий и властный образ команды.

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Хочется проводить 2018 год и сказать ему спасибо! Я никогда не забуду свою первую Олимпиаду, как тренера и победу @azagitova! Было много триумфов, но были и трудные моменты, но мы всегда проходили через них вместе нашей прекрасной командой #teamtutberidze! Первый раз встречаю Новый год не увидев в этот день свою любимую маму, поэтому мамуля, хочу сказать, что я тебя очень люблю С наступающим Новым годом поздравляю своих близких, друзей и людей, которые болеют и поддерживают нас всегда, спасибо, что вы есть! #teamtutberidze #happynewyear #новыйгод #2018 #2019 #Россия #dubai #семья #праздник

Публикация от Daniil Gleikhengauz (@d_gleikh)

За четыре с лишним года 27-летний хореограф успел стать неотъемлемой частью группы ведущего тренера России.

В жизни Глейхенгауз и Тутберидзе — близкие люди. Даниил даже предпочел семейное празднование Нового года отдыху в Дубае вместе с Этери и дочерью тренера фигуристкой Дианой Дэвис. Как сам хореограф признался, он впервые отмечал новогоднюю ночь без своей мамы.

История Даниила Глейхенгауза как фигуриста началась именно с его матери Людмилы Шалашовой, которая в свое время была балериной и выступала в Большом театре. Женщина хотела отдать четырехлетнего сына постигать свое ремесло, однако тот был еще слишком мал, и выбор был сделан в пользу фигурного катания.

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С наступающим Новым годом дорогие друзья! Уходящий год был очень ярким, насыщенным и запоминающимся для нашей семьи и нашей команды! Спасибо всем, кому не безразлична наша работа и наше творчество, так как это мы делаем с огромной любовью! Хочу пожелать всем в этот праздник быть рядом с вашими самыми любимыми и близкими! С праздником! #happynewyear #снаступающим #Россия #Москва #figureskating #teamrussia #teamgeorgia #teamtutberidze #coach #choreographer #gleykhengauz #gleihengauz #evgeniamedvedeva #alinazagitova #happy #love #peace

Публикация от Daniil Gleikhengauz (@d_gleikh)

Спустя несколько лет речи об уходе Даниила в балет уже не шло — юноша старательно осваивал лед и демонстрировал определенные задатки для успешной карьеры фигуриста. Но мама начинающего спортсмена не оставляла мечту отдать сына в балет, отправив того на просмотр в хореографическую студию.

К этому времени Даниил уже выиграл несколько юношеских соревнований, приняв решение остаться в одиночном фигурном катании.

Однако, как это часто бывает, карьеру молодого человека подкосила травма.

В «Олимпийском» Глейхенгауза под свое крыло взял известный тренер Виктор Кудрявцев. Под его руководством Даниил занял третье место на первенстве России и отобрался на юниорский чемпионат мира 2007 года. Там молодой фигурист получил тяжелую травму голеностопа, однако внимания ей не придал. Впоследствии Глейхенгаузу потребовалась операция, после которой он на протяжении шести месяцев проходил реабилитацию.

Когда Даниил снова вышел на лед,боль вернулась.

Стало ясно, что ни о каких тройных акселях и четверных прыжков речи идти не может. Посоветовавшись с родителями, Глейхенгауз в возрасте 18-ти лет оставил фигурное катание, поскольку на среднем уровне выступать не хотел.

Тогда же было принято решение о переходе в танцы на льду. Даниил стал заниматься в группе Александра Жулина и встал в пару с Ксенией Коробковой. Вместе они выиграли Pavel Roman Memorial в Чехии и NRW Trophy в Германии, обыгрывали коллег-соперников, которым дали право выступать на этапах Гран-при.

На национальном уровне у пары, однако, ничего не получилось, ибо они очень долго прозябали в своеобразной очереди из юниоров.

В 2010 году в жизни Глейхенгауза произошел поворот, из-за которого он окончательно завязал с карьерой профессионального фигуриста.

Отец Даниила Марк Самуилович, российский кинорежиссер и оператор, скончался после длительной борьбы с тяжелой болезнью, а сыну пришлось взять на себя роль кормильца в семье.

Молодой человек переключился на шоу Ильи Авербуха и стал пробовать себя на тренерском поприще в школе олимпийского резерва «Москвич»: сначала в групповых номерах, а потом и с небольшими сольными партиями. В 2014 году Авербух рассказал Даниилу, что группе Этери Тутберидзе в «Самбо-70» требуется специалист по скольжению. Тогда и появился их союз.

«Если быть точным, он предложил Этери пригласить меня, дал ей мой номер телефона, и это была ее инициатива позвонить мне и пригласить попробовать. Кажется, что это было вчера, хотя прошло почти четыре года», — говорил Глейхенгауз.

Вскоре Глейхенгауз перебрался в отделение «Хрустальный» и стал важнейшей частью команды Тутберидзе.

Сейчас он тренер и хореограф, а также постановщик программ для многих спортсменок на юниорском и взрослом уровнях. Именно он работал над выигрышными программами Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде в Пхенчхане.

Глейхенгауз также занимается и с молодыми дарованиями Тутберидзе Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Аленой Косторной, которые в 2018 году вошли в тройку призеров на чемпионате России и шокировали мир фигурного катания исполнением четверных прыжков.

Персональным болельщикам Даниила не дает покоя его личная жизнь.

Хореографа всерьез связывают романтическими отношениями с Тутберидзе, которая старше его на 17 лет. Этот вопрос можно увидеть даже в социальных сетях многих подопечных Глейхенгауза, однако они отрицают любовную связь между хореографом и Этери Тутберидзе.

«Правда ли, что Этери и Даниил в отношениях? Нет, что за бред»,

— недоумевала Алена Косторная в ответ на вопрос подписчика в своем аккаунте на ASKfm.

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