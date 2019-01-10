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«Двоих заменят»: последний шанс Медведевой попасть на ЧМ

Тренер Туктамышевой: состав сборной России изменят после чемпионата Европы

Состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира — 2019 будет изменен. Об этом заявил известный тренер Алексей Мишин. По его словам, две фигуристки могут быть отзаявлены, а на их место попадут запасные — Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. В данный момент сборную России на главных стартах представляют Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин рассказал о возможных изменениях в составе сборной России на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в японской Сайтаме в марте. По его словам, представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пообещали, что две фигуристки, заявленные на участие в чемпионате Европы (пройдет в Минске с 21 по 27 января), могут быть сняты с ЧМ, а на их места попадут спортсменки, которые числятся в резерве.

«Я не склонен беседовать по поводу чемпионата Европы... Сейчас настолько непредсказуемая ситуация, что я бы не хотел комментарии давать. Федерация заверила, что минимум один, а может быть два участника этого турнира будут заменены перед чемпионатом мира, а их место займут запасные»,

— приводит слова Мишина «Комсомольская правда».

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Напомним, что официально в составе сборной России в женском одиночном катании заявлены Станислава Константинова, Алина Загитова, а также Софья Самодурова, которую выбрал тренерский совет.

Заявка российской команды была сформирована по итогам национального первенства, которое прошло в Саранске с 19 по 23 декабря. Согласно регламенту, гарантированное место в сборной получают фигуристки, занявшие на чемпионате России первое и второе места, а третья спортсменка определяется решением тренерского совета.

Победу на турнире в Саранске одержала Анна Щербакова, серебряную медаль завоевала Александра Трусова, а тройку призеров замкнула Алена Косторная.

При этом, по правилам Международного союза конькобежцев (ИСУ), во взрослых турнирах, проводимых под эгидой организации, могут принимать участие фигуристки, которым до начала сезона исполнилось 15 лет (до 1 июля 2018 года включительно — «Газета.Ru»). Щербаковой и Трусовой же сейчас по 14 лет, а Косторная регламентированного возраста достигла 24 августа. Соответственно по возрастному лимиту призеры чемпионата России не прошли, и на чемпионат Европы попали Константинова и Загитова, занявшие на национальном турнире четвертое и пятое места соответственно.

При этом в резерв сборной России на континентальное первенство были включены Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Первая не смогла выступить в Саранске из-за болезни. За неделю до турнира Туктамышева попала в больницу с воспалением легких. Сама фигуристка считала для себя национальный чемпионат главным турниром в сезоне, однако была вынуждена сняться с соревнований. Сейчас спортсменка продолжает восстанавливаться от болезни. Она вместе с Константиновой заявлена за сборную России для участия в Универсиаде, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске.

«С бытовой точки зрения, она поправилась. Она стала прыгать сложные прыжки. Через несколько дней расскажу про тройной аксель. Она включена в команду на Универсиаду, но неизвестно, надо ли ехать перед чемпионатом мира в Красноярск…» — рассказал о форме 22-летней спортсменки Мишин.

Медведева же оказалась в запасе на зимнюю Универсиаду.

На чемпионате России 19-летняя фигуристка заняла итоговое седьмое место. Остальные результаты Медведевой в текущем сезоне, который стал для нее дебютным под руководством канадского тренера Брайана Орсера, также являются не самыми лучшими.

Перед чемпионатом России она завоевала серебряную медаль на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International, а также стала третьей на этапе Гран-при в Канаде и заняла четвертое место на этапе во Франции, не сумев пробиться в финал.

После этого россиянка заявила, что готовится к участию в «нескольких стартах в 2019 году», однако не уточнила, в каких именно. После новогодних праздников Медведева отправилась в Италию для участия в ледовом шоу в Больцано, однако о дальнейших планах на сезон не сообщила.

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