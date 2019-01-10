Жребий Австралии: испытание Шараповой и приключения Хачанова

Женская сетка

На первом в сезоне турнире «Большого шлема» Australian Open, на котором продолжаются квалификационные соревнования, прошла жеребьевка основных сеток во всех разрядах.

Самая популярная теннисистка мира россиянка Мария Шарапова, отчаянно, но пока безуспешно старающаяся вернуться в элиту после полуторагодичной дисквалификации за употребление мельдония, в первом круге встретится с одной из победительниц квалифкационного турнира.

Мария дошла на недавнем турнире в китайском Шэнчжене до четвертьфинала, по ходу которого снялась с матча против белорусской теннисистки Арины Соболенко. Впрочем, игру россиянка уже и так проигрывала.

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Тем не менее на Australian Open Шарапова посеяна под 30-м номером, что позволяет ей избежать встреч с другими сеяными теннисистками до третьего круга.

Если Мария выиграет свой первый матч, то во втором раунде ей предстоит поединок либо с опытной румынкой Сораной Кырстей, либо со шведкой Ребеккой Петерссон, а вот в третьем круге 30-ю ракетку турнира ждет уже настоящее испытание.

Там Шарапову ждет свидание с третьей сеяной датчанкой Карлин Возняцки, которая к тому же является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии.

В прошлом году Возняцки наконец добралась до своей первой в карьере победе на «Шлеме», обыграв в финале первую ракетку мира румынку Симону Халеп — 7:6, 3:6, 6:4.

Если путь Марии на этом не закончится, то в четвертом круге она встретится, скорее всего, либо с латвийкой Аленой Остапенко, либо с австралийкой Эшли Барти, а в четвертьфинале может попасть на восьмую ракетку турнира чешку Петру Квитову, или все ту же Соболенко, посеянную в Мельбурне под 11-м номером.

Напомним, Шарапова сама выигрывала Australian Open в 2008 году, а еще трижды играла в Мельбурне в финалах, но уступала американке Серене Уильямс (дважды) и Виктории Азаренко из Белоруссии.

Кстати, сама Уильямс-младшая посеяна на первом мейджоре сезона под 16-м номером и сразится в первом круге с немкой Татьяной Марией, а в 1/16 финала вполне может сойтись со своей старшей сестрой — Винус.

Что касается россиянок, то среди них самый высокий номер посева у молодой Дарьи Касаткиной — десятый.

Она в первом круге встретится с швейцаркой Тимей Бачински, которую в Шэнчжене недавно обыграла в первом круге Шарапова, а в случае победы сразится с победителем матча двух квалифаеров.

Первой серьезной соперницей Касаткиной может стать в третьем круге экс-первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса, имеющая в Мельбурне 18-й номер посева.

В основную сетку от России уже пробились также Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Екатерина Александрова, Екатерина Макарова, Евгения Родина и Анастасия Павлюченкова.

Через квалифкацию еще имеют шансы пробиться Ирина Хромачева, Вероника Кудерметова, Анна Калинская и Наталья Вихлянцева, которым предстоят финальные поединки отбора.

Мужская сетка

В мужском одиночном разряде в основной сетке уже заявлены четыре российских теннисиста. Наиболее интересная сетка среди них у нашей главной надежды на успешное выступление — Карена Хачанова.

Совершивший в прошлом сезоне настоящий прорыв и прорвавшийся в качестве запасного на итоговый турнир года молодой спортсмен посеян в Мельбурне десятым и в первом круге встретится с малоизвестным немцем Петером Гойовчиком.

Следующим соперником россиянина будет победитель матча японца Йосихито Нисиоки и с американцем Теннисом Сандгреном, а дальше начнется уже интересное.

Если раскачка пройдет для Хачанова удачно, то в третьем круге он, скорее всего, сразится либо с 26-м сеяным испанцем Роберто Баутисто Агутом, либо с его соперником по первому кругу британцем Энди Марреем.

Бывшая первая ракетка мира и представитель так называемой «топ-4» с Новаком Джоковичем, Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем пять раз играл в финалах Australian Open, хоть и уступил во всех (четырежды Джоковичу и еще один раз — Федереру).

Сейчас Маррей пытается вернуться после долгого простоя из-за травмы и планирует начать восхождение как раз с турнира в Мельбурне.

Если же и в третьем круге у Хачанова сложится все удачно, то затем он теоретически может сразиться с другим российским талантом Антоном Рублевым, которому для этого, правда, наверняка придется пройти через шестого сеяного хорвата Марина Чилича и 26-го — испанца Фернандо Вердаско.

Даниил Медведев в первом круге встретится с кем-то из победителей квалификационных соревнований, а Евгению Донскому предстоит поединок с сербом Ласло Дьере.

Через квалификацию у России пополнения в мужской основной сетке уже не случится, так как Алексей Ватутин уступил во втором круге в трех партиях багамцу Дэриану Кингу.

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