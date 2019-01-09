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Ошибки VAR: видеосудьи обидели «Реал» и «Челси»

Ошибка VAR принесла «Тоттенхэму» победу на «Челси» в полуфинале Кубка

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» победный гол хозяев был забит с пенальти, назначенного после использования системы VAR, несмотря на офсайд. Ранее от видеоарбитров в игре чемпионата Испании пострадал мадридский «Реал».

Технологии в судействе

Система видеопомощи футбольным арбитрам VAR была впервые опробована на серьезном уровне во время Кубка конфедераций — 2017 в России.

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Тогда она несколько раз помогла судьям в принятии решений, хотя паузы для просмотра эпизода с помощью видео занимали несколько минут, затягивая игру.

С тех пор VAR на протяжении года тестировался в чемпионате Италии и нескольких менее значимых турнирах. В итоге система VAR работала на летнем чемпионате мира по футболу в России и зарекомендовала себя с наилучшей стороны.

Теперь эта система применяется во всех ведущих национальных чемпионатах, а со стадии плей-офф появится и в еврокубковых турнирах.

В нынешнем виде VAR работает еще оперативнее: арбитру в поле помогает принимать решения целая бригада в специальной комнате. После просмотра видео главному судье сообщают либо правильное решение, либо о том, что тому необходимо посмотреть эпизод самому.

Все это сильно ускоряет процесс принятия решения и до сих пор работало более-менее безукоризненно.

Возмущение «Реала»

Однако в течение последних трех дней вокруг системы VAR, вернее ее использования, возникли сразу два серьезных скандала.

Первый разразился в Испании, где во время матча мадридского «Реала» с «Реал Сосьедадом» (0:2) в рамках Примеры в ворота гостей, как считают в «королевском клубе», не были назначены сразу два одиннадцатиметровых.

Особенно ярким получился момент в середине первого тайма при счете 0:1 в пользу сан-себастьянцев, когда 18-летний вингер «сливочных» Винисиус Жуниор прокинул на скорости мяч в сторону от голкипера соперника и упал после контакта с ним.

И в динамике, и после повторов в трансляции пенальти выглядел достаточно очевидным, однако назначен он не был.

Еще до того арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро даже не стал прибегать к помощи видеорефери, когда в штрафной гостей толкнули Серхио Рамоса. При этом уже на третьей минуте «Сосьедад» сам открыл счет с пенальти, а в середине второй половины арбитр удалил у мадридцев Лукаса Васкеса.

В «Реале» были очень недовольны работой арбитра, считая, что тот действовал предвзято. Монтеро, в частности, припомнили эпизод из другого матча «королевского клуба».

Во время поединка с «Эйбаром» (0:3) первый гол гостей засчитали после использования VAR. Тогда Монтеро работал в комнате видеоарбитров и зачем-то бурно отпраздновал с коллегами принятое решение о фиксации взятия ворот «сливочных».

В понедельник 7 января президент «Реала» Флорентино Перес лично позвонил главе судейского корпуса Испании Веласко Карбальо, чтобы получить объяснения.

Вездесущие испанские журналисты, в данном случае из Mundo Deportivo, сообщили, что беседа прошла в позитивном ключе и даже «душевно», а обычно не комментирующий работу своих подопечных Карбальо признал ошибку!

Правда, речь идет не о действиях Монтеро, а системной работе всей бригады арбитров и коммуникации с видеокомнатой.

В момент падения Винисиуса главный судья сказал в гарнитуру коллегам: «Играл в мяч! Играл в мяч!» После этого в видеокомнате начался просмотр эпизода с 14-ти камер.

Эпизод был сложным, и это действо затянулось, при этом видеобригада не передала Монтеро своевременно информацию о том, что ему самому стоит изучить видео момента, а когда соответствующий вердикт был готов, эпизод уже был заигран и назначать пенальти стало поздно.

В результате «Реал» потерпел очередное поражение и занимает лишь пятое место в национальном чемпионате, отставая от «Барселоны» на целых 10 очков.

Обида «Челси»

Уже на третий день после испанского скандала конфуз с видеоарбитрами случился и на Туманном Альбионе.

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Тоттенхэм» на «Уэмбли» принимал «Челси», и в середине первого тайма Харри Кейн открылся под пас из глубины, вышел один на один с голкипером «синих» Кепой Аррисабалагой, прокинул мимо него мяч и упал после контакта.

Эпизод контакта был, кстати, очень похож на тот, что случился в матче в Мадриде, и здесь тоже пенальти сначала назначен не был. Правда, не из-за «игры в мяч». Лайнсмен поднял флаг о положении «вне игры», которое и зафиксировал главный судья Майкл Оливер.

Правда, после этого в дело вступила бригада VAR, и чуть менее чем через две минуты, послушав по гарнитуре коллег, Оливер изменил решение, указав на точку.

Все дело в том, что камеры, использующиеся для видеоарбитров, так и не дали возможности по-настоящему понять, имел ли офсайд место.

Однако главный тренер «Челси» Маурицио Сарри пришел на послематчевую пресс-конференцию с ноутбуком, где была видеозапись матча с камеры оператора его клуба, на которой понятно, что Кейн все же был к воротам ближе защитников в момент паса.

«Мы заслужили большего, в этом матче мы были лучше соперника. Мы контролировали игру, очень здорово защищались. В Италии судьям тоже было сложно пользоваться VAR. Думаю, в том моменте судья не был готов правильно использовать систему, — начал выступление перед прессой Сарри.

— Кейн был в офсайде, и это было за пределами того, что показывала камера VAR. Чистейший офсайд, но это не так важно.

Важно, что лайнсмен прекратил бежать, он не следил за мячом. Это значительно повлияло на наших защитников. Думаю, им нужно лучше изучать эту систему.

Я могу судить только по нашей камере. Может быть, камера VAR была в другой позиции. С нашей позиции был чистейший офсайд. Если камера не на линии, то сложно понять, офсайд там или нет. Нужна камера на линии последнего защитника».

Со словами итальянского специалиста сложно не согласиться. Вопрос только, как много еще будет разных скандалов с видеосудьями до того, пока систему не отладят идеально. И возможно ли это в принципе?

Ясно одно, судейство в футболе даже с введением высоких технологий все равно останется зависмым от человеческого фактора. Плохо это или хорошо, каждый может решить для себя сам.

Ну а у «Челси» будет шанс исправить ситуацию в ответной встрече полуфинала Кубка лиги через две недели на «Стэмфорд Бридж».

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