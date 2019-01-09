Пока Овечкин молчит: Кучеров бьет рекорды НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:3

«Вашингтон» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, недавно прервавший серию из трех неудач подряд, одержал победу во втором матче кряду.

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Соперником «Кэпиталз» была терпящая в нынешнем сезоне бедствия «Филадельфия», для которой это фиаско стало восьмым подряд. Ничего подобного с «Флайерз» не случалось с ноября 2007 года, когда команда выдала 10-матчевую серию поражений.

В воротах гостей в отчетном поединке вышел 35-летний Майк Маккена, которого «летчики» забрали с драфта отказов у «Ванкувера», в свою очередь получившего вратаря в обмене с «Оттавой».

«Я бы соврал, если бы не сказал, что для меня эта игра не была определенным вызовом после всех логистических остановок последнего времени, — рассказал сделавший 21 сейв Маккена после игры. — но моя работа — играть в хоккей, быть вратарем и останавливать шайбу, и не важно в какой команде выступаю, я делаю все, чтобы показывать свой максимум».

Максимума ветерана хватило лишь на то, чтобы отразить все пять бросков капитана «столичных» Овечкина и остановить все три выстрела в створ от Кузнецова, который, впрочем, не зажигает свою фамилию на табло уже в 16-ти играх подряд.

Команда Тодда Рирдена справилась с аутсайдером Столичного дивизиона и без результативных действий своих российских лидеров.

В первом периоде Якуб Врана с Томом Уилсоном убежали два в один, и последний открыл счет. На это ответил многолетний лидер «Филли» Якуб Ворачек, но затем наступил роковой для «Флайерз» второй период.

За время своей неудачной серии матчей подопечные Скотта Гордона во вторых периодах имеют разность забитых и пропущенных шайб 1-15. Гол Ти Джея Оши и дубль Якуба Враны, улучшившего свой рекорд результативности за сезон (теперь — 14 шайб), внесли свой вклад в эту статистику.

«Филадельфия» билась до конца, и в третьем периоде сначала Уэйн Симмондс, а затем Клод Жиру пробили Финикса Копли. Однако после гола капитана оставалось играть лишь семь секунд, причем за это время Оши успел поразить уже оставленный Маккеной створ, установив окончательный итог встречи.

К слову, Маккена стал седьмым голкипером «Флайерз», начинавшим матчи в нынешнем сезоне. Последний раз подобное в сильнейшей лиге мира случилось в сезоне-1989/90 с «Квебек Нордикс».

По семь вратарей выходили на лед в 2000-х у «Сент-Луиса» (2002/203) и «Лос-Анджелеса» (2007/08), но у этих команд в старте играло по шесть голкиперов за сезон, а седьмой появлялся только на замену.

Российское трио «Вашингтона» суммарно заработало минимальный отрицательный показатель полезности — минус схватил Овечкин. Защитник гостей Иван Проворов за 26 минут на льду получил -2.





«Питтсбург Пингвинз» — «Флорида Пантерз» — 5:1

Если говорить о голкиперах, то совсем иначе идут дела у основного стража ворот «Питтсбурга» Мэтта Мюррей. Молодой вратарь в матче с «Флоридой» одержал свою восьмую победу подряд в регулярном чемпионате и стал четвертым игроком своего амплуа в истории команды с таким показателем.

«Пингвинз» сняли все вопросы о победителе матча за два периода, когда они загрузили в ворота Роберто Луонго четыре гола за 16 бросков. Опытный вратарь после этого уступил место Джеймсу Раймеру, и тот пропустил только раз от Сидни Кросби, совершив 14 спасений, но было уже поздно.

Все, чего удалось добиться «Пантерз» в атаке, был гол, организованный Евгением Дадоновым и Ароном Экбладом для Александра Баркова.

В третьем периоде наставник «Флориды» Боб Бугнер, во время своей игровой карьеры бывший известным тафгаем, усадил на скамейку лидеров Кита Йэндла, Джонатана Юбердо и Майка Хоффмана, сказав после игры, что они не были готовы биться на льду и не соответствовали ожиданиям.

Для «пантер» это поражение стало третьим подряд, а вот их соперник выиграл девять из десяти последних поединков и чувствует себя весьма уверенно в зоне плей-офф в Столичном дивизионе.

Евгений Малкин, как и его соотечественник, тезка и соперник по матчу Дадонов, набрал одно очко за результативную передачу, завершив встречу с показателем полезности +2 и пятью бросками в створ.





«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:0

Если российское трио из «Вашингтона» не смогло проявить себя в матче игрового дня, то тройка наших легионеров из набравшей крейсерский ход «Тампа-Бэй» снова была на высоте.

На этот раз от Никиты Кучерова, Андрея Василевского, Михаила Сергачева и их партнеров пострадал «Коламбус» Сергея Бобровского и Артемия Панарина, причем форвард прервал свою семиматчевую результативную серию, а вратарь пропустил четыре шайбы после 19-ти бросков и был заменен.

Василевский отразил 31 бросок по своим воротам и во второй раз в сезоне оставил свои владения в неприкосновенности.

Напомним, что россиянин был выбран на Матч всех звезд, где будет сменщиком канадца Кэри Прайса из «Монреаля» в команде Атлантического дивизиона. Это будет второе появление Василевского во Всезвездных уикендах.

Еще примечательнее выступление Кучеров, отметившегося своим 21-м голом при выходе один на один, а до того еще и сделавшего 50-ю результативную передачу в сезоне.





Лидер гонки бомбардиров сильнейшей лиги мира стал первым после Уэйна Гретцки, Марио Лемье, Яромира Ягра и Рона Фрэнсиса хоккеистом, которому удалось набрать 50 передач в первых 43-х играх сезона. Интересно, что легендарные хоккеисты синхронно добились этого в сезоне-1995/96.

70 баллов так быстро последним набирал все тот же Ягр, правда, в чемпионате-1999/00, причем чешскому форварду потребовалось на это даже меньше матчей — всего 38.

Не отстал от партнеров и Сергачев. На счету молодого защитника участие в двух реузультативных комбинациях, причем не в тех, где отметился Кучеров. Таким образом, российские хоккеисты приложили руки ко всем голам «Лайтнинг» в этом поединке.

«Тампа» одержала в последних 18-ти матчах 16 побед, набрала 33 очка и продолжает уверенно возглавлять общую турнирную таблицу НХЛ.





«Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» — 1:3

200-й матч в НХЛ для Валерия Ничушкина стал удачным для его команды, хотя сам российский нападающий «Далласа» ничем не запомнился в противостоянии с «Сент-Луисом».

Зато его соотечественник Александр Радулов поучаствовал в двух голах партнера по звену Тайлера Сегина и продлил свою результативную серию (1+7) до четырех встреч.

Что касается «Блюз», то они потерпели уже 13-е поражение на своем льду в основное время в нынешнем сезоне, что является худшим результатом в лиге.

Российские форварды «музыкантов» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев проявить себя не сумели, заработав на двоих полезность -1.





Другие матчи

«Бостон Брюинз» — «Миннесота Уайлд» — 4:0

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Джерси Девилз» — 5:1

«Нью-Йорк Айлендерс» — »Каролина Харрикейнз» — 3:4

«Детройт Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенз» — 2:3

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 7:4

«Вегас Голден Найтс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:2

«Сан-Хосе Шаркс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 7:2

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