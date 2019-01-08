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На подмогу Головину: кто усилит «Монако»

Хавбек «Челси» Фабрегас договорился о контракте с «Монако»

Терпящий бедствие «Монако» во время зимнего трансферного окна планирует усилиться несколькими футболистами топ-уровня. Монегаски уже договорились о трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. «Газета.Ru» рассказывает, кто еще может помочь команде Александра Головина выправить ситуацию.

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас близок к переходу в «Монако». Как стало известно L'Équipe, вице-президент монегасков Вадим Васильев провел встречу с Фабрегасом и его агентом Дарреном Дейном. Сторонам удалось договориться о контракте, который, как ожидается, будет рассчитан на 2,5 года.

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Соглашение Фабрегаса с лондонским клубом истекает ближайшим летом, поэтому «Челси» готов продать испанца за символическую сумму, чтобы тот не ушел бесплатно.

СМИ утверждают, что «Челси» хочет получить за трансфер Фабрегаса порядка €12 млн.

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри, возглавивший клуб по ходу сезона, подтвердил заинтересованность клуба в Фабрегасе.

«С тех пор как я покинул «Арсенал», мы общаемся с Сеском каждые два-три дня. В последнее время это не изменилось. В нем заинтересованы многие клубы», — приводит слова Анри «Би-би-си».

После поединка против «Ноттингем Форест» Фабрегас крайне эмоционально отреагировал на свою замену, уходя с поля со слезами на глазах.

Болельщики «синих» очень тепло проводили испанца, для которого, кажется, этот матч стал последним за команду.

Посему можно сделать вывод, что переход Сеска в «Монако» — решенное дело.

31-летний Фабрегас выступает за «Челси» с 2014 года, когда состоялся его трансфер в лондонский клуб из «Барселоны». За это время он провел за «синих» 350 матчей в чемпионате Англии, а также помог команде дважды завоевать чемпионство.

«Монако» в текущем сезоне выступает неубедительно. Монегаски с 13 набранными очками занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Из Лиги чемпионов «Монако» вылетел после группового этапа.

Еще одним вероятным новичком «Монако» может стать бывший защитник мадридского «Реала» Пепе, известный своей жесткой игрой.

До последнего времени 35-летний португалец защищал цвета турецкого «Бешикташа», однако из-за финансовых проблем «черных орлов» договорился с клубом о досрочном расторжении контракта.

В межсезонье он получил предложение от лондонского «Арсенала», однако, как сообщают французские газеты, отказался от предложения «канониров» ради перехода в «Монако».

Некоторое время назад монегаски объявили о трансфере бразильского 36-летнего защитника Налдо из «Шальке-04».

Учитывая возраст футболистов, которых подписывает «Монако», очевидно, что в клубе убедились в несостоятельности своих многочисленных молодых игроков, на которых была сделана ставка в первой части сезона.

Одним из них стал российский полузащитник Александр Головин, обошедшийся монегаскам в €30 млн. В первых матчах сезона россиянин был едва ли не единственным светлым пятном в игре «Монако», однако многочисленные травмы не позволили ему показывать тот футбол,
который он демонстрировал в московском ЦСКА.

Анри по-прежнему рассчитывает на Головина, поэтому не исключено, что уже во второй части сезона французский специалист будет строить игру вокруг него и более зрелых новичках, поскольку стабильность сейчас жизненно необходима монегаскам.

«Монако» также проявляет интерес к гвинейскому нападающему «Бордо» Франсуа Камано.

22-летний форвард уже дал согласие на переход – желание поработать с Тьерри Анри искушает многих. Но «Бордо» намерен выручить за трансфер своего игрока не менее €20 млн, когда как монегаски предложили €15 млн и €3 млн в виде бонусов.

У «Монако» в первом отрезке сезона были катастрофические проблемы в атаке, а травмы Радамеля Фалькао ситуацию только усугубили. Плюс Камано в том, что он отлично знаком с французским чемпионатом, а в нынешнем сезоне в 17 матчах забил восемь мячей.

Команда Анри этой зимой очень серьезно настроена усилить оборонительную линию. В списке монегасков числится несколько возрастных и опытных защитников, среди которых нашлось место Гари Кэхиллу из «Челси» и Мамаду Сако, защищающего цвета «Кристал Пэлас».

Приоритетным вариантом для «Монако» считается именно Сако.

По информации Get French Football News, Анри уже одобрил кандидатуру 28-летнего француза, и в настоящий момент клубы ведут переговоры.

Столь неубедительные результаты, из-за которых «Монако» сейчас находится на грани вылета в Лигу 2, вынуждают селекционную службу клуба работать в полную силу на трансферном рынке. Юные таланты, купленные летом, себя не оправдали, поэтому во второй части сезона «Монако» сделает ставку на опытных футболистов, при которых их молодые коллеги смогут обрести уверенность и стабильность.

Ближайший матч команда Тьерри Анри проведет 13 января в выездном матче 20-го тура с «Марселем».

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