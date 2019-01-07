Маскарад Дзюбы, Карибы Смолова: как футболисты встретили 2019-й

Курсы валют$ 67.07 (-1.106) 76.72 (-0.814)
Москва: -11°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
ЭйбарВильярреал
0:0
закончен
18:15
СевильяАтлетико М
1:1
закончен
20:30
Реал МадридРеал Сосьедад
0:2
закончен
22:45
ХетафеБарселона
1:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Салават ЮлаевАмур
6:1
закончен
15:00
ТракторАвтомобилист
0:2
закончен
17:00
ЛокомотивСлован
1:0
закончен
17:00
Динамо МДинамо Р
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
Динамо МнЦСКА
1:2
закончен
17:30
ЙокеритСКА
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
07:00
Сан-Хосе ШарксТампа-Бэй Лайтнинг
5:2
закончен
21:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
4:5
закончен
00:00
Вегас Голден НайтсНью-Джерси Дэвилз
3:2
закончен
00:00
Аризона КойотсНью-Йорк Рейнджерс
5:0
закончен
01:00
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
2:3
закончен
01:00
Виннипег ДжетсДаллас Старз
5:1
закончен
04:00
Питтсбург ПингвинзЧикаго Блэкхоукс
3:5
закончен
04:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
0:4
закончен
Единая лига ВТБ
13:00
ЦСКА ВЭФ
92:66
закончен
14:00
Локомотив-Кубань Зелена Гура
73:41
закончен
15:30
Парма Зенит
78:107
закончен
16:00
УНИКС Енисей
95:92
закончен
17:00
Нижний Новгород Астана
85:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
106:96
закончен
23:30
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
108:86
закончен
23:30
Чикаго БуллзБруклин Нетс
100:117
закончен
02:00
Атланта ХоуксМайами Хит
106:82
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерВашингтон Уизардс
98:116
закончен
03:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
121:105
закончен
04:00
Финикс СанзШарлотт Хорнетс
113:119
закончен
Лыжный спорт / Этап «Тур де Ски»
15:00
Норвежка Эстебрг выиграла гонку преследования и весь «Тур де Ски»
1
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
35:15.0
2
Наталья Непряева (Россия)
35:15.0
3
Криста Пярмякоски (Финляндия)
+2:55.9
закончен
Лыжный спорт / Этап «Тур де Ски»
16:45
Устюгов стал вторым в гонке преследования «Тур де Ски»
1
Йоханнес Клебо (Норвегия)
32:51.3
2
Сергей Устюгов (Россия)
+16.7
3
Симен Крюгер (Норвегия)
+48.8
закончен
Испания / Примера
23:00
СельтаАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгАдмирал
0:0
1 период
17:00
НефтехимикТорпедо
не начался
17:00
ХК СочиСибирь
не начался
17:30
ВитязьАк Барс
не начался
17:30
СпартакАвангард
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНэшвилл Предаторз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКалгари Флэймз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Бостон СелтиксБруклин Нетс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Милуоки БаксЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
не начался
04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Йорк Никс
не начался
Франция / Лига 1
21:00
АмьенАнже
не начался
21:00
НантМонпелье
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
АвтомобилистСКА
не начался
14:30
Салават ЮлаевКуньлунь Ред Стар
не начался
16:30
БарысАмур
не начался
17:00
ЛокомотивЦСКА
не начался
17:00
СеверстальДинамо Р
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
19:30
Динамо МнСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Бостон БрюинзМиннесота Уайлд
не начался
03:30
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксЭдмонтон Ойлерз
не начался
Евролига
20:00
Химки Фенербахче
не начался
21:30
Жальгирис Анадолу Эфес
не начался
22:00
Олимпиакос Баскония
не начался
23:30
Гран Канария Реал Мадрид
не начался
Еврокубок
21:15
Фрапорт Скайлайнерс Локомотив-Кубань
не начался
22:45
АСВЕЛ Ратиофарм Ульм
не начался
22:45
Уникаха Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
не начался
03:30
Майами ХитДенвер Наггетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсШарлотт Хорнетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Йорк Никс
не начался
Маскарад Дзюбы, Карибы Смолова: как футболисты встретили 2019-й

Как российские футболисты отметили Новый год

Артем Дзюба в большой компании друзей устроил на новогодние каникулы маскарад, Федор Смолов рассекает на автомобиле по острову в Карибском море, а братья Миранчуки отметили Новый год дома с семьей. «Газета.Ru» рассказывает о том, как российские футболисты встретили 2019-й.

Перерыв на зиму в Российской премьер-лиге стартовал еще в начале декабря, и все игроки отправились в отпуск. Кто куда: одни предпочли отдых на курортах, другие наслаждаются солнцем на берегу океана, третьи же вовсе решили посвятить свободное время семье.

Реклама

Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба как раз из последних. Потренировавшись в октагоне с бойцом UFC Александром Волковым, 30-летний футболист отправился за город вместе со своей семьей и близкими товарищами, где встретил новый, 2019 год.

К новогодним праздникам Дзюба отнесся как и ко всему остальному в своей жизни — с юмором, а потому он вместе с остальными родными устроил настоящий маскарад.

Попробовали себя родственники нападающего сборной России и в качестве лучников. Судя по всему, отцу Артема Сергею Дзюбе еще необходимо подучиться навыкам стрельбе из лука.

Перешедший этим летом в московский ЦСКА 21-летний полузащитник Ильзат Ахметов, который и ранее являлся одним из самых талантливых футболистов РПЛ, почти сразу закрепился в основе армейцев.

Ахметову повезло и не повезло одновременно. 31 декабря, накануне Нового года Ильзат отметил День рождения. Но, как водится, праздника два, а подарков — как на один.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

21

Публикация от Il'zat Akhmetov (@i.akhmetov77)

В любом случае, быть в кругу родных и близких куда важнее и ценнее, чем считать количество подарков.

Федор Смолов, для которого прошедший летом 2018 года чемпионат мира выдался далеко не самым удачным, решил в этом сезоне попробовать свои силы в Лиге чемпионов, но вместе с «Локомотивом» 28-летний форвард занял лишь последнее место в группе, а теперь борется за победу в национальном чемпионате.

Пока что критики в адрес Смолова куда больше, чем хвалебных отзывов о нем. Отстраниться от негатива нападающий «Локо» решил далеко за пределами России — на острове в Карибском море, где и проводит свои новогодние каникулы.

Вместе со своими друзьями футболист рассекает на автомобиле по Сен-Бартелеми. Но только в качестве пассажира — на данный момент Смолов лишен водительских прав за инцидент в Краснодаре, произошедший этим летом.

Сам же игрок, судя по всему, находится на позитивной волне и желает всем болельщикам «кайфовать» в 2019 году, а также шутливо называет остров на Карибах Саратовом, откуда он же, собственно, и родом.

Еще один теперь уже российский футболист, нападающий «Краснодара» Ари с отдыхом проблем не имел никогда и улетел на родину в Бразилию, где хорошая солнечная погода стоит регулярно.

На одном из пляжей Форталезы Ари, кстати, встретил своего знакомого баскетболиста Фелипе Рибейро, выступающего за бразильский «Баскет Сирэнс».

Не отказывает себе в отдыхе на пляже и защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров. При этом бывший игрок сборной России решил совместить приятное с более приятным, а посему улетел на Сейшелы вместе с семьей. Не забывает футболист и о любимых занятиях — о рыбалке.

Теперь уже бывший одноклубник Комбарова Александр Самедов прилетел в Москву из Таиланда не в самом лучшем настроении. Накануне 34-летний полузащитник расторг контракт со «Спартаком», воспитанником которого является, и теперь вынужден искать варианты с новым клубом, потому как о завершении карьеры пока не задумывается.

Скрасить настроение в новогодние праздники Самедову помогло, как ни странно, фигурное катание. А точнее премьера мюзикла на льду «Аленький цветочек», который проходит в Москве с 25 декабря по 8 января.

Автором ледового шоу является чемпионка Олимпийских игр 2006 года в спортивных танцах Татьяна Навка.

«Татьяна, это было невероятно ярко и талантливо! Спасибо за эмоции, красоту и потрясающее шоу», — поделился своими впечатлениями футболист.

Предпочли пляжным пескам и соленым морям домашний уют братья из московского «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки. Новый год молодые лидеры красно-зеленых встретили дома вместе с друзьями и уже поставили себе цель добиться новых высот.

2018 год прошел для них продуктивно: золотые медали чемпионата России, четвертьфинал Кубка мира и дебют в Лиге чемпионов. Какие достижения ждут братьев-близнецов в 2019-м? Время покажет.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».