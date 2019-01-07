Маскарад Дзюбы, Карибы Смолова: как футболисты встретили 2019-й

Перерыв на зиму в Российской премьер-лиге стартовал еще в начале декабря, и все игроки отправились в отпуск. Кто куда: одни предпочли отдых на курортах, другие наслаждаются солнцем на берегу океана, третьи же вовсе решили посвятить свободное время семье.

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Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба как раз из последних. Потренировавшись в октагоне с бойцом UFC Александром Волковым, 30-летний футболист отправился за город вместе со своей семьей и близкими товарищами, где встретил новый, 2019 год.

К новогодним праздникам Дзюба отнесся как и ко всему остальному в своей жизни — с юмором, а потому он вместе с остальными родными устроил настоящий маскарад.

Попробовали себя родственники нападающего сборной России и в качестве лучников. Судя по всему, отцу Артема Сергею Дзюбе еще необходимо подучиться навыкам стрельбе из лука.

Перешедший этим летом в московский ЦСКА 21-летний полузащитник Ильзат Ахметов, который и ранее являлся одним из самых талантливых футболистов РПЛ, почти сразу закрепился в основе армейцев.

Ахметову повезло и не повезло одновременно. 31 декабря, накануне Нового года Ильзат отметил День рождения. Но, как водится, праздника два, а подарков — как на один.

В любом случае, быть в кругу родных и близких куда важнее и ценнее, чем считать количество подарков.

Федор Смолов, для которого прошедший летом 2018 года чемпионат мира выдался далеко не самым удачным, решил в этом сезоне попробовать свои силы в Лиге чемпионов, но вместе с «Локомотивом» 28-летний форвард занял лишь последнее место в группе, а теперь борется за победу в национальном чемпионате.

Пока что критики в адрес Смолова куда больше, чем хвалебных отзывов о нем. Отстраниться от негатива нападающий «Локо» решил далеко за пределами России — на острове в Карибском море, где и проводит свои новогодние каникулы.

Вместе со своими друзьями футболист рассекает на автомобиле по Сен-Бартелеми. Но только в качестве пассажира — на данный момент Смолов лишен водительских прав за инцидент в Краснодаре, произошедший этим летом.

Сам же игрок, судя по всему, находится на позитивной волне и желает всем болельщикам «кайфовать» в 2019 году, а также шутливо называет остров на Карибах Саратовом, откуда он же, собственно, и родом.

Еще один теперь уже российский футболист, нападающий «Краснодара» Ари с отдыхом проблем не имел никогда и улетел на родину в Бразилию, где хорошая солнечная погода стоит регулярно.

На одном из пляжей Форталезы Ари, кстати, встретил своего знакомого баскетболиста Фелипе Рибейро, выступающего за бразильский «Баскет Сирэнс».

Не отказывает себе в отдыхе на пляже и защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров. При этом бывший игрок сборной России решил совместить приятное с более приятным, а посему улетел на Сейшелы вместе с семьей. Не забывает футболист и о любимых занятиях — о рыбалке.

Теперь уже бывший одноклубник Комбарова Александр Самедов прилетел в Москву из Таиланда не в самом лучшем настроении. Накануне 34-летний полузащитник расторг контракт со «Спартаком», воспитанником которого является, и теперь вынужден искать варианты с новым клубом, потому как о завершении карьеры пока не задумывается.

Скрасить настроение в новогодние праздники Самедову помогло, как ни странно, фигурное катание. А точнее премьера мюзикла на льду «Аленький цветочек», который проходит в Москве с 25 декабря по 8 января.

Автором ледового шоу является чемпионка Олимпийских игр 2006 года в спортивных танцах Татьяна Навка.

«Татьяна, это было невероятно ярко и талантливо! Спасибо за эмоции, красоту и потрясающее шоу», — поделился своими впечатлениями футболист.

Предпочли пляжным пескам и соленым морям домашний уют братья из московского «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки. Новый год молодые лидеры красно-зеленых встретили дома вместе с друзьями и уже поставили себе цель добиться новых высот.

2018 год прошел для них продуктивно: золотые медали чемпионата России, четвертьфинал Кубка мира и дебют в Лиге чемпионов. Какие достижения ждут братьев-близнецов в 2019-м? Время покажет.

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