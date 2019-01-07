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Боль Радулова, упущенная победа Малкина: русские унывают в НХЛ

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче «Виннипегом»

Александр Овечкин помог «Вашингтону» прервать серию поражений, Евгений Кузнецов преодолел отметку в 300 очков в НХЛ, гол Александра Радулова не спас «Даллас» от проигрыша «Виннипегу», а передача Евгения Малкина не помогла «Питтсбургу» одержать девятую победу подряд. Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в обзоре «Газеты.Ru».

«Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3

В 2019 год «Вашингтон» вошел крайне неудачно — в новогоднюю ночь команда Александра Овечкина потерпела обидное поражение от «Нэшвилла», а затем уступила «Сент-Луису» и «Далласу». В очередном принципиальном противостоянии с «Детройтом» столичная команда продолжить неудачную серию не имела права, потому с первых же минут «Кэпз» заявили о своих серьезных намерениях.

В начале встречи после огромной неразберихи на пятаке у ворот Джимми Ховарда Евгений Кузнецов все же сумел отыскать передачей Тома Уилсона, который и открыл счет.

Однако уже через 20 минут ситуация на табло изменилась в противоположную сторону. Сначала Энтони Манта точным броском переиграл Брейдена Холтби, а затем Филип Гронек вывел «Детройт» вперед.

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Выровнять положение «Вашингтон» сумел только к середине третьего периода. Овечкин обыгрался с Бреттом Коннолли, а затем выкатил шайбу под щелчок Трэвису Бойду, и американец не промазал.

Менее чем за четыре минуты до финальной сирены гости сумели вырвать сложную, но необходимую победу благодаря усилиям все того же Кузнецова, который записал на свой счет очередную результативную передачу.

Для Евгения этот ассист стал 29-м в сезоне. Таким образом, российский форвард разменял уже третью сотню очков в НХЛ, набрав 301 балл. На это Кузнецову потребовалось 375 матчей, в которых он забросил 87 шайб и сделал 213 передач.

«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 5:1

«Даллас» Александра Радулова выступает в текущем сезоне на высоком для себя уровне и уверенно борется за попадание в плей-офф. Причем радует болельщиков «Старз» не только команда, но и сам 32-летний российский нападающий, который стабильно набирает очки в матчах «регулярки». Отличился Александр и в матче с одним из лидеров Западной конференции, забросив в ворота «Виннипега» и открыв счет во встрече.

Однако гол Радулова стал для «Далласа» первым и единственным в противостоянии «Джетс».

Хозяева льда мгновенно восстановили равновесие, а затем и вовсе пошли в «разнос», огорчив голкипера «Старз» Бена Бишопа аж пять раз. Российский вратарь Антон Худобин, к слову, не провел на льду ни минуты.

Гости и вовсе могли потерпеть настоящий разгром от «Виннипега», но на выручку пришел все тот же Радулов, который уже в концовке матча отразил шайбу, летевшую в пустые ворота.

Таким образом, к голу россиянин приписал еще и сейв.

«Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:5

Неудачно прошли выходные и у «Питтсбурга» с Евгением Малкиным. К матчу с «Чикаго» «пингвины» шли на поднятом настроении и имели за своей спиной 8-матчевую победную серию. Сомнений в том, что «Питтсбург» продолжит ее, практически не было. Однако хозяева на своем льду неожиданно уступили, пропустив пять шайб, хотя встреча для «Пингвинз» начиналась как нельзя лучше.

Уже к пятой минуте подопечные Майка Салливана лидировали со счетом 2:0. В одном из голевых поучаствовал и Малкин, отдавший результативную передачу на Патрика Хернквиста, который и открыл счет.

У гостей же «зажег» Патрик Кейн, записавший на свой счет таких ассистов целых три штуки. Американец, к слову, был в итоге признан третьей звездой дня.

В начале третьего периода «Питтсбург» был вынужден отыгрываться, однако жирную точку поставил Джонатан Тэйвз, отправивший шайбу в пустые ворота.

«Аризона Койотс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:0

На «пятерочку» попались и «Рейнджерс» вместе с Павлом Бучневичем и Владиславом Наместниковым. «Нью-Йорк» в гостях у «Аризоны» не смог сделать абсолютно ничего и потерпел уже третье поражение в регулярном чемпионате кряду.

«Койоты» наоборот преодолели неудачную серию, отыгравшись на «рейнджерах» с полным размахом.

Дубль Конора Гарленда помог хозяевам одержать крупную победу «всухую» со счетом 5:0.

Поучаствовал в разгроме «Нью-Йорка» и российский защитник Илья Любушкин, который провел на льду почти 19 минут с показателем полезности «0».

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