Каникулы фигуристов: возвращение Липницкой и шоу Медведевой

Фигуристы со всего мира продолжают наслаждаться новогодними каникулами. Многие спортсмены предпочли домашние посиделки и редкие вылазки на заснеженные улицы столицы полетам в жаркие страны, а кого-то даже во время отдыхать не вытащить со льда.

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Совсем еще юная Александра Трусова, ставшая главным открытием российского фигурного катания в 2018 году, новогодние каникулы проводит активно. 14-летняя Александра вместе с семьей посетила парк, где покаталась на собачьей упряжке. Такая прогулка пришлась подписчикам Александры по душе.

«Истинно русский отдых в зимние каникулы, молодец, Саша»,

— написал один из пользователей под фотографией девушки в инстаграме.

Бывшая прима группы Этери Тутберидзе Евгения Медведева даже в праздники не оставляет лед. Встретив Новый год в Москве, ученица Брайана Орсера уехала в итальянский Больцано. Там двукратная чемпионка мира приняла участие в ледовом шоу Bolzano Passion Gala вместе с Каролиной Костнер, а также встретилась со своей подругой Серафимой Саханович.

В 2019-й год Медведева зашла с размахом. Совсем недавно стало известно, что 19-летняя Евгения снялась в канадском фильме «The Petrichor», где сыграла саму себя. Точная дата выхода картины неизвестна, но ожидается, что премьера состоится уже в этом году.

Скомканная концовка 2018 года серьезно ударила по Елизавете Туктамышевой. Девушка, триумфально вернувшаяся летом и завоевавшая два золота на этапах Гран-при, накануне чемпионата России слегла в больницу с воспалением легких и пропустил турнир, по итогу не попав в заявку национальной команды на чемпионат Европы.

Сейчас она уже вовсю работает в Эстонии, откуда делится фотографиями.

«С таким лицом встречаю новый 2019. Тяжело, но трудности даются, чтобы их преодолевать! Надеюсь, новый год будет так же прекрасен, как мы его встретили», — написала девушка.

Вице-чемпионка II зимних юношеских Олимпийских Игр Мария Сотскова наслаждается каникулами дома. Девушка регулярно делится снимками красивых нарядов и яркого макияжа, а также анонсирует свои грядущие выступления.

Талантливая ученица Алексея Мишина Софья Самодурова проводит праздники в том же ключе, что и Сотскова. 16-летняя фигуристка после попадания в состав сборной России на чемпионат Европы предпочла скромный домашний отдых поездкам в жаркие края, поэтому в ее инстаграме можно увидеть ее фотографии с роскошных фотосессий.

Вице-чемпионка первенства России Станислава Константинова в новый год «залетела с настроением на высоте». Хотя и по ее инстаграму видно, что фигуристки безо льда долго не могут.

«Немножко скучаю по этому номеру»,

— пишет Констатинова под снимком с выступления.

По решению тренерского совета Константинова была заявлена для участия в зимней Универсиаде, которая пройдет с 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Подготовка к турнирам обычно проходит долго и тщательно, поэтому нет ничего удивительного в том, что фигуристы национальных сборных не уезжают в теплые страны.

Насыщенные каникулы получаются у Дарьи Паненковой. Инстаграм 16-летней фигуристки пестрит снимками с катка и в окружении домашнего очага, а посты девушка подписывает цитатами известных философов и мыслителей. Такая открытость Дарьи очень нравится ее подписчикам, которые оставляют под ее фотографиями многочисленные забавные комментарии.

«Ну вот как можно в минус десять без шапки?» — пишет поклонник Паненковой под снимком фигуристки на катке.

«Сейчас бы в обуви по дому гонять»,

— шутливо замечает другой пользователей под постом с фотографией Дарьи около елки.

Как известно, в большинстве западных стран Новый год празднуют не с таким размахом, как в России. Поэтому если посмотреть на каникулы зарубежных фигуристов, то у них все идет своим чередом. Бронзовый призер Олимпийских Игр в Пхенчхане Нэтан Чен вместе с друзьями гуляет по Лонг-Бич и наслаждается красивыми автомобилями, но, разумеется, не забывает про тренировки, где всегда царит непринужденная атмосфера.

Главная соперница Алины Загитовой в этом сезоне японка Рика Кихира проводит новогодние каникулы в традиционном для себя стиле. Победительница финала Гран-при участвует в японских телепередачах, выкладывает милые фотографии с мороженым и горой подарков и цветов, которые она получила на праздники. За прошлый год она их, разумеется, заслужила.

Семья Евгения Плющенко, кажется, и вовсе не знает отдыха.

В Санкт-Петербурге отгремело его шоу «Щелкунчик», где выступили в том числе и юный Александр Плющенко, а также вернулась на лед олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая. На шоу выступает и еще одна знаменитая фигуристка — Аделина Сотникова.

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