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«Избивал и насиловал»: в чем Аршавина обвиняет бывшая жена

Барановская рассказала о насилии со стороны Аршавина

Юлия Барановская, бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина, рассказала о насилии мужа. Телеведущая, воспитывающая трех детей от Аршавина, вспомнила о многократных случаях избиения и измен со стороны Андрея. По ее словам, экс-игрок сборной России однажды даже изнасиловал ее, а также пытался установить над ней «тотальный контроль».

Телеведущая Юлия Барановская, получившая известность после скандального расставания с футболистом Андреем Аршавиным, в своей автобиографии рассказала о замужестве с бывшим игроком петербургского «Зенита».

Согласно книге девушки, Аршавин неоднократно избивал ее и даже один раз изнасиловал.

Футболист не скрывал от супруги своих походов «налево», однако стремился сохранить брак с Барановской, пишет Барановская. Девушка не выдержала и подала в суд на игрока. В 2013 году их пути разошлись: Аршавин ушел из семьи, когда Барановская вынашивала их третьего ребенка.

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Барановская рассказала, что когда она лежала в больнице, то попросила Андрея перевести на нее парковку, так как не могла оставить машину около дома. Но супруг без объяснения причин отказа начал избивать ее так сильно, что у нее могли разойтись швы, сообщила экс-жена футболиста.

«Он отказался. Я снова попросила — я не могла ставить машину около дома, потому что все было оформлено на него.

Не говоря ни слова больше, он меня ударил.

Я отлетела метров на пять — до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы. От боли, обиды и унижения я заплакала. Он почти сразу ушел», — написала Барановская в автобиографии, отрывки из которой приводит StarHit.

Девушка также поведала и о других случаях насилия со стороны бывшей звезды сборной России. Например, футболист мог прийти домой пьяным и вести себя неадекватно, а однажды даже изнасиловал ее в машине. Барановская призналась, что жалела мужа и не хотела ставить крест на его спортивной карьере.

«Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю», — написала она.

Юлия подчеркнула, что боялась связываться с именитым супругом. Когда она все же решилась окончательно разойтись с ним, то неверный муж начал задабривать ее шикарными подарками, желая сохранить союз. А сама она оказалась в статусе любовницы.

«Тогда я поняла, что это конец.

Я буду жить под тотальным контролем, и пока я в чулочках с подносом буду обслуживать Андрея, не выходя из дома без его ведома, у меня все будет.

И это самое все у меня будут забирать при малейшем признаке неподчинения, при малейшем движении брови на смс, которое придет Андрею. Ему очень удобно было бы так жить, а я сойду с ума. Я себя не соберу. Я не подписывалась быть любовницей и не собиралась играть в игры по чужим правилам, которые мне противны», — заметила Барановская.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская состояли в незарегистрированном браке девять лет. У них родились три ребенка: сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. После распада их отношений дети остались жить с матерью. Как она заявила в сентябре 2018 года, Аршавин не навещает детей и не оказывает влияния на их воспитание.

«Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений! Отец — это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого...» — писала Барановская в своем инстаграме.

После развода с Аршавиным 33-летняя Барановская стала телеведущей. Девушка также занимается благотворительностью и является гостьей на светских мероприятиях.

Что касается футболиста, то он нашел себе новую пассию, с которой, однако, уже успел развестись. Его избранницей стала журналистка Алиса Казьмина. Они прожили вместе несколько лет, в браке у пары родилась дочь Есения. Девушка даже переехала с Аршавиным в Казахстан, когда он играл в «Кайрате», однако их союз дал трещину. В 2017 году супруги помирились и не стали разводиться, но уже в начале 2019-го Казьмина сообщила об окончательном разрыве с футболистом из-за регулярных измен мужа.

Она заявила, что намерена забыть брак с Аршавиным как страшный сон.

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